وقف إطلاق النار يُخفف من حدة التوتر في الأسواق، لكن التوقعات لا تزال قاتمة





جيمي ماكجيفر

لم يكن الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي أعقب وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية، مفاجئًا، لكن ما سيحدث بعد انحسار النشوة الأولية، يبقى أقل وضوحًا، وأقل تفاؤلًا مما يعتقده المستثمرون.

ومن المتوقع أن تتلاشى هذه النشوة سريعًا، وبغض النظر عن الاحتمال الوارد جدًا بأن وقف إطلاق النار الذي دام أسبوعين لن يصمد، وأن يعود سعر النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، فإن الضرر الاقتصادي الذي لحق بالأسواق خلال الأسابيع الـ6 الماضية سيستمر لفترة طويلة.

هل سيُقوّض ذلك تفاؤل المستثمرين في سوق الأسهم بأن آفاق النمو والأرباح الأساسية لا تزال قوية بشكل عام، أو إيمانهم بأن إستراتيجية "ترمب يتراجع دائمًا" ستوفر دائمًا فرصة لرفع أسعار الأصول الخطرة؟

ربما لا. فقد عاد مؤشر ناسداك يوم الأربعاء إلى مستواه قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليس ببعيد عنه. وقد نجحت عقلية "الشراء عند الانخفاض" هذه في دعم "وول ستريت" خلال سلسلة من الصدمات التي تعود إلى اضطرابات التعريفات الجمركية في "يوم التحرير" قبل عام.

لكن الأسواق قد تكون متسرعة في توقعاتها.





وكتب محللو إستراتيجيات شركة TD Securities يوم الأربعاء: "سيبدو الوضع الطبيعي مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل النزاع، وسيستغرق تطبيع إمدادات الطاقة والتضخم والنمو والسياسة النقدية عدة أشهر حتى يتضح".

يمكنكم التأكد من أن أسعار البنزين في محطات الوقود، ووقود الطائرات، وفواتير الخدمات، والأسمدة لن تنخفض في الأسابيع الـ6 المقبلة بنفس سرعة ارتفاعها في الأسابيع الـ6 الماضية. تواجه الأسر والشركات تكاليف طاقة أعلى بكثير مما كانت عليه في 27 فبراير، وهذا سيؤدي حتماً إلى تقليص الإنفاق والأرباح.

قد يكون سعر النفط الخام الأمريكي أقل بنسبة 20% من ذروته التي سجلها الشهر الماضي خلال الحرب، وكان انخفاض يوم الأربعاء هو الأكبر له في 5 سنوات. ولكنه لا يزال أغلى بنسبة 40% مما كان عليه قبل اندلاع الحرب، والأهم بالنسبة لتوقعات التضخم بشكل عام، أنه أعلى بنحو 60% اليوم مما كان عليه قبل عام.

من غير المرجح أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام عن 3% في أغلب الأحيان، بل من المرجح أن يصل إلى 4% بدلاً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وذلك مع بدء تأثير ارتفاع أسعار المرافق والغذاء والسلع.

ولتحقيق أي انخفاض ملموس في أسعار النفط، يتوقع الخبراء أن يمر عبر مضيق هرمز ما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل نصف مستويات ما قبل الحرب. ومن المستبعد جداً حدوث ذلك في أي وقت قريب.

وتتجاوز الصدمة الاقتصادية أسعار النفط.





وستكون ضغوط الركود التضخمي أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، وربما بشكل ملحوظ. كما تدهورت الأوضاع المالية للحكومات، إجمالاً، مع ارتفاع الإنفاق على الأزمة وتكاليف خدمة الدين. ومن المرجح أن يبقى عدم اليقين بشأن السياسات مرتفعاً، حيث أصبحت البنوك المركزية أقل ميلاً لخفض أسعار الفائدة، بل وأكثر ميلاً لرفعها. وقد سلطت محاضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 17 و18 مارس، والتي نُشرت يوم الأربعاء، الضوء على هذه النقطة بشكل واضح.

قال ديفيد سكيلينج من مؤسسة "إندبندنت إيكونوميكس": "ستُمثل هذه الحرب صدمةً ماديةً للاقتصاد العالمي الذي كان يتمتع بالمرونة".

اليقين الوحيد هو عدم اليقين.

إلى جانب الطاقة والتضخم، ازداد عدم اليقين في السياسات العامة منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في انتخابات 2024، كما يُظهر مؤشر عدم اليقين في السياسات الأمريكية بوضوح. أصبح التنبؤ والتخطيط واتخاذ القرارات بالنسبة للجهات الاقتصادية على اختلاف توجهاتها أكثر صعوبةً ومخاطرةً.

في ظل هذه الخلفية، تزداد أهمية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل. تُشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن الحروب واسعة النطاق تُؤدي عادةً إلى أضرار اقتصادية أكثر استدامةً من الصدمات الأخرى، مثل: أزمات الديون السيادية أو القطاع المصرفي أو العملات، وليس فقط في الدول المُشاركة مباشرةً في النزاع.

قد يتجاهل المستثمرون ذوو الأفق الاستثماري قصير الأجل هذه القضايا. من الواضح أن وقف إطلاق النار، مهما كان هشًا، يُعدّ إيجابيًا من حيث نسبة المخاطرة إلى العائد "مع ذلك... لسنا مستعدين للمخاطرة بكل شيء، ولن نسعى وراء ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500"، كما يقول ستيوارت كايزر، رئيس إستراتيجية تداول الأسهم في سيتي. بالنظر إلى مدى خطورة الوضع الاقتصادي، يبدو توخي الحذر نصيحة حكيمة.

كاتب مختص في شؤون الطاقة في وكالة رويترز