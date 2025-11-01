بينما توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع إلى منطقة المحيط الهادئ لحضور سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، كثفت السلطات في بكين جهودها المتزايدة بالفعل لتقديم "إعادة توحيد" تايوان مع البر الرئيسي على أنها أمر حتمي بشكل متزايد.

في الولايات المتحدة، لا يزال آلاف الموظفين في وكالة ناسا والمتعاقدين التابعين لها يعملون بدون أجر مع اقتراب أحد أطول حالات إغلاق الحكومة الفيدرالية على الإطلاق من شهره الثاني. إنهم جميعًا جزء من جهد مكثف بشكل متزايد للتفوق على الصين في إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر قبل أن يغادر ترمب منصبه في أوائل 2029.

بنى اجتماع ترمب وشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية على ما أصبح تقليدًا متناميًا بعد الجائحة يتمثل في لقاءات مباشرة بين قادة الولايات المتحدة والصين في أكتوبر أو نوفمبر.

وبينما ركزت اجتماعات عهد بايدن، التي بدأت بمكالمة فيديو في نوفمبر 2021 وتطورت إلى جلسات سنوية مباشرة في 2022، على سبل تجنب مخاطر الصراع العرضي، ركزت محادثات ترمب وشي هذا الأسبوع بشكل كبير على تهدئة - أو على الأقل وقف - الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

لكن رد الفعل الفاتر من الأسواق على الاجتماع أشار إلى وجهة نظر أوسع بكثير مفادها أن التقارب بين ترمب وشي لا يعكس سوى توقف مؤقت في التوترات الصينية الأمريكية المتزايدة، وأنه على الرغم من كل الحديث عن تشكيل واشنطن وبكين "مجموعة الدولتين الكبرى" لمعالجة القضايا الرئيسية، فإن وضعهما كخصمين سيستمر في تغذية عدم الاستقرار الجيوسياسي الأوسع.

وفقًا لترمب، لم يتم ذكر موضوع تايوان الشائك - الذي أثاره الجانب الصيني في كل اجتماع من الاجتماعات خلال إدارة جو بايدن التي سبقت إدارة ترامب - بشكل مباشر.

بدلاً من ذلك، تفاوض الزعيمان على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل استئناف الصادرات الصينية من المعادن النادرة وبذل بكين جهودًا أكبر لقمع توريد المواد الكيميائية الأولية التي تغذي وباء مخدر الفنتانيل في الولايات المتحدة. في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية فور انتهاء الاجتماع، أعلن ترمب أن الاجتماع كان نجاحًا "مذهلاً"، مضيفًا أنه على مقياس من 1 إلى 10، فقد كان على الأقل "12".

وبدت بكين أيضًا حريصة على تصوير الاجتماع ليس فقط كنجاح بحد ذاته، حيث من المقرر أن يلتقي الزعيمان مرة أخرى في الصين في أبريل وفي الولايات المتحدة لاحقًا في 2026. وقال شي: "إن تنمية الصين ونهضتها لا تتعارض مع هدف الرئيس ترامب المتمثل في "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"".

مع ذلك، لن يسهم هذا الخطاب كثيرًا في تخفيف المخاوف بين عديد من أقرب حلفاء أمريكا - وكذلك نخبة السياسة الخارجية الأمريكية - من أن إدارة ترمب ومن يدعمها لا يزالون أكثر اهتمامًا بإبرام صفقات مع المنافسين التوسعيين والاستبداديين بدلاً من الدفاع عن الديمقراطيات الكبرى الراسخة منذ فترة طويلة.

قد يرى البعض أن حقيقة عدم مناقشة تايوان على الإطلاق مؤشرًا على أن الموقفين الأمريكي والصيني بشأن الجزيرة لا يزالان غير قابلين للتوفيق بشكل أساسي - فقد ضاعفت الصين هذا الشهر من تأكيدها على أن إخضاع الجزيرة لسيطرة البر الرئيسي لا يزال أولوية قصوى، وهو جزء صريح من "خطتها الخمسية" المقبلة.

ويقدم الخطاب السياسي الصيني ذلك على أنه حتمية سياسية. ولكن بينما قالت بكين مرارًا وتكرارًا إنها تفضل أن تكون هذه العملية سلمية، يقول المسؤولون الأمريكيون إن الحشد العسكري الصيني الهائل خلال السنوات الأخيرة كان مدفوعًا بشكل صريح بالرغبة في القدرة على كسب حرب من أجل تايوان في أقرب وقت ممكن في عام 2027، حتى لو تدخلت الولايات المتحدة لحماية الجزيرة.

بناء السفن والقوات والتوترات بين الحلفاء

يُعد ردع بكين عن القيام بمثل هذه الخطوة الآن محركًا رئيسيًا للتوسع العسكري الأمريكي - وخلف الكواليس، كانت مفاوضات إبرام صفقات مع اليابان وكوريا الجنوبية للسماح باستخدام أحواض بناء السفن الضخمة الخاصة بهما في حالة نشوب صراع في تايوان جزءًا رئيسيًا من أجندة الولايات المتحدة في رحلة ترمب إلى المحيط الهادئ. مع ذلك، يبدو أن بكين ترى فرصة واضحة في سرد ​​مختلف تمامًا.

يقول المسؤولون ووسائل الإعلام الصينية إن بكين تعتزم الترويج لرسالة "الحس السليم الصيني" والالتزام بـ"عالم متعدد الأطراف". يقول المحللون والمسؤولون إن هذا يعني في الواقع أن الصين تقدم نفسها بهدوء ولكن بقوة كقوة عالمية مستقبلية مقبلة - ولا سيما في منطقة المحيط الهادئ، ولكن أيضًا على نطاق عالمي أوسع بكثير - مقارنةً بالولايات المتحدة التي تتجه نحو الانعزالية بشكل متزايد والتي لا يمكن التنبؤ بسياساتها.

وهي رسالة يبدو أن المسؤولين في بكين يعتقدون أن خطاب ترمب وجراءاته المتعلقة بالحرب التجارية هذا العام، فضلاً عن القلق العالمي بشأن حرب إسرائيل في غزة، قد تساعدهم على إيصالها. كما أن إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية - الذي سيستمر قريبًا لشهرين - قد يضر بصورة الولايات المتحدة، شأنه في ذلك شأن حملة إدارة ترمب الواسعة النطاق على المهاجرين.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز