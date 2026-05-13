واردات الصين تُظهر تأثير "هرمز" مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع المعادن





كلايد راسل

بدأت الحرب الإيرانية تُؤثر في واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية، حيث أظهرت بيانات أبريل انخفاضًا حادًا في واردات النفط الخام، بينما ارتفعت تجارة المعادن. وكان الرقم الأبرز من الأرقام التي نشرتها الجمارك الأسبوع الماضي هو انخفاض واردات النفط الخام، حيث استوردت أكبر دولة مستوردة في العالم 9.37 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو من 4 سنوات.

انخفضت واردات الصين من النفط الخام في أبريل بنسبة 20% مقارنةً بالشهر نفسه من 2025، نتيجةً للتراجع الحاد في الواردات المنقولة بحراً من الشرق الأوسط، وسط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير. ووفقاً لبيانات جمعتها شركة "كيبلر" لتحليل السلع، لم تستقبل الصين سوى 648 ألف برميل يومياً عبر مضيق هرمز في أبريل، بانخفاض عن متوسط ​​4.07 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس.

وكان من المفترض أن يشهد شهرا مارس وأبريل آخر تفريغ للناقلات التي غادرت المضيق قبل بدء النزاع في الصين، على الرغم من تمكن بعض السفن من الخروج في الأسابيع الأخيرة، رغم إعلان كل من الولايات المتحدة وإيران فعلياً إغلاق الممر المائي الضيق أو فرض حصار عليه.

ومن العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم واردات الصين من النفط الخام، السعر، ويتوافق انخفاض واردات أبريل مع نمط العقد الماضي المتمثل في زيادة الواردات عند انخفاض الأسعار، وانخفاضها عند ارتفاعها. كان من شأن الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام بعد بدء النزاع أن يثني مصافي التكرير الصينية عن شراء كمياتها المعتادة، ولا سيما وأن أسعار الشحنات الفعلية ارتفعت إلى مستويات أعلى بكثير من أسعار العقود الآجلة لعدة أسابيع.

بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في 2026 عند 126.41 دولار للبرميل في 30 أبريل، بزيادة قدرها 74% عن سعر الإغلاق البالغ 72.48 دولار في 27 فبراير، بينما تم تداول بعض الشحنات الفعلية بعلاوة سعرية بلغت نحو 40 دولار فوق أسعار العقود الآجلة في ذلك الوقت.

هل تُسهم الصين في حل المشكلة؟

ساعد انخفاض واردات الصين من النفط الخام في تخفيف حدة نقص المعروض من النفط الخام في آسيا، التي كانت وجهة لنحو 80% من الكميات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب ضد إيران. لكن هذا يُعدّ أقرب إلى مصادفة سعيدة لمستوردي النفط الخام الآخرين في آسيا منه إلى أي دليل على إيثار الصين.

مع وجود ما لا يقل عن 1.2 مليار برميل من النفط الخام في المخزونات التجارية والإستراتيجية، فمن المنطقي اقتصاديًا أن تخفض مصافي التكرير الصينية وارداتها عندما تكون الأسعار مرتفعة، ولا سيما مع توقعات السوق السائدة بانخفاضها الحاد بمجرد إعادة فتح مضيق تايوان بالكامل، أو في حال إعادة فتحه.

لو كانت الصين تتصرف بدافع الإيثار، لاستغلت مخزونها الهائل من النفط الخام لتعزيز صادرات الوقود المكرر، حيث أدى شحّ الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات إلى مستويات قياسية.

بدلاً من ذلك، انخفضت صادرات الصين من المنتجات المكررة إلى 3.1 مليون طن متري في أبريل، بانخفاض قدره 33% عن مارس، وهو أدنى مستوى لها في عقد من الزمان، حيث فضّلت بكين الاحتفاظ بالوقود للاستهلاك المحلي. قد يتم تخفيف هذا التقييد غير الرسمي على صادرات المنتجات هذا الشهر، ولكن لم تصدر أي إعلانات رسمية بهذا الشأن.

قد يكون السبب هو إدراك بكين أن نقص الوقود لدى جيرانها سيؤثر سلبًا في اقتصادها في نهاية المطاف، أو ربما يكون أصحاب المصافي قد سعوا إلى استئناف الصادرات نظرًا لهوامش الربح المرتفعة، ولا سيما بالنسبة إلى المشتقات المتوسطة.

الألومنيوم وخام الحديد

من المرجح أيضًا أن تكون الأرباح المرتفعة هي الدافع وراء الارتفاع الكبير في صادرات الصين من الألومنيوم، التي قفزت بنسبة 15% في أبريل مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 598 ألف طن.

وقد ارتفعت أسعار الألومنيوم في لندن بنسبة 14% منذ اليوم السابق لبدء الحرب الإيرانية، لتصل إلى 3579.50 دولار للطن يوم الاثنين، حيث أدى الصراع إلى خفض الإمدادات العالمية بنحو 8% من المنتجين في الشرق الأوسط.

من بين السلع التي تُظهر واردات الصين مرونةً ملحوظة، خام الحديد، حيث انخفضت واردات أبريل إلى 103.9 مليون طن، بانخفاض طفيف عن 104.74 مليون طن في مارس، إلا أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا على أساس يومي بلغ 3.46 مليون طن مقارنةً بـ 3.38 مليون طن في مارس.

لا يعود هذا الارتفاع في واردات خام الحديد إلى زيادة إنتاج الصلب أو صادراته، إذ يشهد كلاهما انخفاضًا، حيث تراجع الإنتاج بنسبة 4.6% في الربع الأول، وانخفضت الصادرات بنسبة 9.7% في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنةً بالفترة نفسها من 2025.

بل يبدو أن الصين تُخزّن كميات من خام الحديد، ربما لزيادة المخزونات تحسبًا لأي قيود قد تُفرض على الشحن نتيجةً لنقص إمدادات زيت الوقود، في ظل معاناة مصافي التكرير في آسيا من تأمين كميات كافية من النفط الخام.

... انخفضت مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية (SH-TOT-IRONINV)، وفقًا لرصد شركة الاستشارات "ستيل هوم"، إلى 161.4 مليون طن في الأسبوع المنتهي في 8 مايو. ويمثل هذا انخفاضًا عن الرقم القياسي البالغ 166.9 مليون طن في منتصف مارس، إلا أن المستوى الحالي، رغم هذا الانخفاض، لا يزال أعلى من أي مستوى سابق، كما أنه أعلى بنسبة 14.2% من 141.3 مليون طن المسجلة في الأسبوع نفسه من العام الماضي.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز