من المتوقع أن تصل واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر خلال شهر يوليو، بينما تتراجع واردات أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبًا.

في حين أن جزءًا من قوة الطلب في آسيا يعود إلى الطلب الموسمي خلال ذروة فصل الصيف، فإن ضعف الطلب في أوروبا يُبرز مدى تخلف ثاني أكبر منطقة مستهلكة عن بناء مخزونات لتلبية الطلب الشتوي.

وتُقدر شركة "كيبلر" لتحليل السلع الأساسية واردات آسيا من هذا الوقود فائق التبريد بنحو 23.05 مليون طن متري في يوليو، مسجلةً ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي. وهذا يزيد بنحو 6% عن شهر يونيو، وعن الشهر نفسه من العام الماضي.

يعود الفضل في انتعاش واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي رفعت وارداتها في الأشهر الأخيرة، حيث تُقدّر شركة كيبلر واردات شهر يوليو بـ 5.62 مليون طن، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير، ويزيد بنسبة 55% عن 3.62 مليون طن المسجلة في أبريل، والذي كان أضعف شهر منذ 8 سنوات.

وكانت الصين قد خفّضت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق بعد أن قفزت أسعار السوق الفورية بنسبة 143% في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري للتسليم إلى شمال آسيا من 10.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu) في 27 فبراير إلى أعلى مستوى له عند 25.30 دولار في الأسبوع المنتهي في 20 مارس.

ثم انخفض السعر لاحقًا إلى أدنى مستوى له عند 15.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول 19 يونيو، بعد يومين من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقية وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا.

أدى وقف إطلاق النار إلى آمال بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما يسمح لقطر باستئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال واستعادة نحو 20% من الإمدادات العالمية.

إلا أن هذه الآمال انهارت منذ ذلك الحين. فقد استأنفت الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات التجارية، بينما أعلنت طهران إغلاق المضيق أمام السفن، وشنّت هجمات على عدة سفن، من بينها ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية حاولت العبور الأسبوع الماضي.

بدأت تداعيات استئناف الأعمال العدائية بالتأثير على أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، التي ارتفعت إلى 18 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو، مقارنةً بـ 16.40 دولار في الأسبوع السابق. من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار الفورية إلى تثبيط الشراء الصيني، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك بعض المستوردين الآسيويين الآخرين، ولا سيما الدول الأكثر ثراءً مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

تقلبات السوق الأمريكية

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الدول بدأت باستبدال شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري بشحنات من الولايات المتحدة، أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متقدمةً على أستراليا وقطر.

ومن المتوقع أن تصل واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 940 ألف طن في يوليو، وهو ثالث أعلى مستوى مسجل، وفقًا لشركة كيبلر، أي ما يقارب 15 ضعفًا لواردات فبراير البالغة 60 ألف طن، وهو الشهر الأخير قبل اندلاع الصراع الإيراني.

وتسير اليابان، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على المسار الصحيح لاستيراد 5.37 مليون طن في يوليو، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، ويتجاوز أيضًا واردات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 4.72 مليون طن.

اليابان، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، في طريقها لاستيراد 5.37 مليون طن في يوليو، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، ويتجاوز أيضًا واردات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 4.72 مليون طن. من المتوقع أن تستقبل كوريا الجنوبية، ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، 870 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في يوليو، وهو ثالث أعلى رقم مسجل لدى شركة كبلر، بزيادة عن 13 ألف طن فقط في فبراير.

وبشكل عام، من المتوقع أن تصل واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 4.23 مليون طن في يوليو، أي نحو 3 أضعاف الكمية المسجلة في فبراير والبالغة 1.34 مليون طن.

أدى الطلب الآسيوي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى انخفاض واردات أوروبا من أكبر مورديها، حيث رصدت شركة كيبلر وصول 3.94 مليون طن فقط في يوليو، بانخفاض عن ذروة بلغت 7.79 مليون طن في يناير، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024.

ونتج عن تحويل الشحنات الأمريكية إلى آسيا انخفاض إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال إلى 6.90 مليون طن متوقعة في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، وانخفاض عن 8.72 مليون طن في يوليو 2025. ويأتي هذا الانخفاض في واردات الغاز الطبيعي المسال في ظل تأخر أوروبا عن الجدول الزمني المحدد لإعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي، حيث تشير بيانات محلل الطاقة جون كيمب إلى عجز في التخزين قدره 158 تيراوات ساعة بحلول 7 يوليو، أي بزيادة قدرها 22% تقريبًا عن المتوسط ​​الموسمي على مدى 10 سنوات.

وهذا يعني أن شركات المرافق الأوروبية ستضطر على الأرجح إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات تُخرج المشترين الآسيويين، مثل الصين والهند، من السوق. يعني هذا أيضًا أنه كلما طالت فترة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطري فعليًا في ظل الصراع الإيراني، زادت احتمالية ارتفاع أسعار السوق الفورية.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة في رويترز ومتخصص في شؤون الطاقة