هل ينجو الدولار الأمريكي من فخ الحرب الإيرانية؟

دفع التفاؤل المتجدد بشأن إمكانية إنهاء الحرب الإيرانية الدولار الأمريكي إلى مستويات ما قبل النزاع. ولولا طفرة الذكاء الاصطناعي التي تركز على الولايات المتحدة، لكان الدولار الأمريكي من أبرز ضحايا أي اتفاق سلام.

وإلى جانب النفط نفسه، كان سعر صرف الدولار من بين الأسعار العالمية القليلة التي ارتفعت مع اندلاع النزاع - ويرجع ذلك أساسًا إلى الظروف الراهنة. إذ اعتُبرت الاقتصادات الكبرى الأخرى في أوروبا وآسيا أكثر عرضة لصدمة الطاقة من الولايات المتحدة الغنية بالنفط.

كما أسهمت بعض عناصر "الملاذ الآمن" بشكل طفيف، حيث سعت دول الخليج وغيرها إلى الحصول على أصول دولارية سائلة. لكن هذه الخطوة كانت في جوهرها محاولة لتحسين الأداء النسبي.

كانت المكاسب متواضعة نسبيًا: فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مقابل العملات الأكثر تداولًا بنسبة تصل إلى 3% في الشهر الأول من الحرب.

والآن، تراجعت جميع مكاسبه.

أدّت التهدئة المترددة ووقف إطلاق النار الهش إلى إضعاف قوة الدولار تدريجيًا. كما واجه الدولار الأمريكي القوي مقاومة كبيرة من الدول التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى تضخيم فواتير استيراد الطاقة المتضخمة لديها - وهو ما تجلى بوضوح في تدخل اليابان ببيع الدولار الأسبوع الماضي فقط.

يُعدّ السؤال المحوري الآن بالنسبة للأسواق العالمية هو ما إذا كان انتهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز سيؤديان إلى انخفاض قيمة الدولار؟ تتصدر 3 قضايا رئيسية قائمة العوامل المؤثرة في فهم كل ذلك:

أولها: مدى سرعة إحياء التكهنات التيسيرية التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي في عقود أسعار الفائدة الآجلة في حال عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي، مع القضاء في الوقت نفسه على توجهات التشديد النقدي التي سادت خلال الصيف في أوروبا وآسيا.

بالنظر إلى أن الحرب وارتفاع أسعار النفط قد ألغيا فعلياً خفضين محتملين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وأضافهما إلى توقعات منطقة اليورو وبريطانيا، فإن التحول النسبي في أسعار الفائدة قد يكون قد ألغى تأثيره.

ومع ذلك، فقد ألقت التهديدات المزدوجة في قطاعي الطاقة وأسعار الفائدة بظلالها القاتمة على النمو الأوروبي، وقد يكون اليورو المستفيد الأكبر إذا ما زال هذان التهديدان معاً.

ومع تحذير خبراء الطاقة من أن الأمر قد يستغرق شهوراً لتطبيع أسواق الوقود حتى لو انتهى الصراع الآن، فإن السؤال المطروح هو مدى سرعة انخفاض معدلات التضخم والتوقعات لعودة البنوك المركزية إلى مستويات ما قبل الحرب.

قد يشهد وصول كيفن وارش، الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيساً للاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، عودة الحديث عن التيسير النقدي في الولايات المتحدة، حيث سيتولى وارش المنصب. في المقابل، لا توفر مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية والاقتصاد بشكل عام وسوق العمل غطاءً كافياً لخفض أسعار الفائدة، ومن الواضح أن وارش سيواجه مقاومة شديدة من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين.

في أوروبا، كان لأنصار السياسة النقدية المتشددة اليد العليا في الأسابيع الأخيرة، لكن الاقتصادات الأضعف هناك ستعارض رفع أسعار الفائدة مبكرًا إذا كانت أسعار النفط في تراجع بالفعل.

بيع الدولار في مايو؟

المسألة الثانية هي قمة بكين المزمع عقدها هذا الشهر بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تم تأجيلها بسبب الحرب، وما إذا كانت ستُعيد الضغط من أجل مزيد من قوة اليوان لتخفيف حدة التوتر في سلسلة الخلافات التجارية المتوترة أصلًا.

ومع تطور المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام في إيران يوم الأربعاء، لامس الدولار أدنى مستوى له مقابل اليوان الصيني في السوق الخارجية منذ أكثر من 3 سنوات. وقد انخفض بأكثر من 2% مقابل اليوان حتى الآن هذا العام، مقابل خسارة طفيفة بلغت 0.2% لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

إذا كان من المفترض أن تُحقق إدارة ترامب نتائج ملموسة من خلال ميلها نحو ضعف الدولار، فإن قناة اليوان تبدو الوسيلة الأنسب.

العامل الثالث، والذي يميل المتشائمون بشأن الدولار إلى التقليل من شأنه، هو العامل الأهم الذي يتجاهله الجميع: الانتعاش المذهل في وول ستريت، مدفوعًا بتحسن حاد في توقعات أرباح الشركات الأمريكية وزيادة هائلة في الإنفاق الاستثماري على الذكاء الاصطناعي.

إذا كانت تدفقات رأس المال تؤثر في الدولار بنفس قدر تأثير فجوات أسعار الفائدة أو حجم التجارة، فإن العودة النسبية إلى الأسهم الأمريكية قد توفر دعمًا قويًا.

ارتفعت توقعات نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لعام 2026 إلى 23% من حوالي 15% عند بداية الحرب.

كما ارتفعت مؤشرات ستوكس المماثلة في منطقة اليورو، ولكن بنسبة 3 نقاط مئوية فقط، ما يجعل تقديرات نمو الأرباح لعام 2026 متأخرة بعشر نقاط كاملة عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

لا تزال تقييمات نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية للأسهم الأمريكية أغلى بكثير مقارنة بأوروبا أو المتوسطات التاريخية، ولكن يمكن لارتفاع الأسعار المتجدد والزخم أن يغطيا ذلك كما فعل لسنوات. لذا، قد يكون هناك بالفعل ما يُسمى بـ"فخ الدولار". لكنّ الانخفاض الذي يليه يبدو أقلّ حدّةً ممّا يبدو عليه للوهلة الأولى.

كاتب اقتصادي ومحلل في وكالة رويترز