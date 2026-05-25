هل يُمكن لازدهار وول ستريت التخفيف من معاناة العمال؟

قد يكون هناك أمران صحيحان في آن واحد: أغلبية الأسر الأمريكية تمتلك أسهمًا وتزداد ثراءً مع بلوغ وول ستريت مستويات قياسية جديدة، إلا أن هذه المكاسب موزعة بشكل غير متساوٍ. ومع انخفاض حصة العمال الأمريكيين من الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وتزايد المخاوف من "كارثة" الذكاء الاصطناعي التي تُهدد الوظائف، تكتسب هذه الملكية الواسعة النطاق ولكن المركزة للأسهم أهمية أكبر.

هل يُمكن لما يُسمى بـ"تأثير الثروة" - شعور الناس بالثراء وزيادة إنفاقهم مع ارتفاع أسعار الأصول - أن يُعوض قوى اقتصادية أخرى أكثر صعوبة تُؤثر على المواطن العادي؟

لم تكن الأوضاع المالية للأمريكيين يومًا أكثر اعتمادًا على وول ستريت مما هي عليه الآن. أكثر من 60% من الأسر تمتلك أسهمًا بشكل مباشر أو غير مباشر، ويُستثمر ثلث إجمالي أصول الأسر الأمريكية في الأسهم، وهي نسبة قياسية.

ولحسن حظهم، يستمر ازدهار وول ستريت، ويعود ذلك بشكل كبير إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، لم يسبق أن بلغ صافي ثروة الأسر الأمريكية كنسبة مئوية من دخلها الشخصي المتاح هذا المستوى، باستثناء التشوهات المرتبطة بجائحة 2021 و2022. ولكن في ظل هذه الخلفية، لماذا وصلت ثقة المستهلك، وفقًا لبعض المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق؟

التركيز المفرط

يكمن جزء من الإجابة في أن تأثير الثروة غير موزع بالتساوي.نصف سكان البلاد لا يكاد يكون لهم أي احتكاك بسوق الأسهم، بينما يستحوذ أغنى 10% على 90% من حيازات الأسهم الأمريكية. ويزداد التركيز بشكل أكبر لدى الطبقة العليا، حيث يمتلك أغنى 1% من السكان نصف ثروة سوق الأسهم في البلاد. بمعنى آخر، فإنّ تراكم الأسهم الهائل لدى النخبة يُشوّه الصورة العامة ويُرسّخ اقتصادًا ذا شكل "K"، حيث ينعم الأثرياء بالرخاء بينما يُعاني بقية السكان.

في الواقع، يتخلف العمال عن الركب في عدة مؤشرات. تُظهر أرقام مكتب إحصاءات العمل أن حصة العمال الأمريكيين من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 54.1%. في الوقت نفسه، قد ترتفع معدلات البطالة تدريجيًا وسط التهديد العالمي المتزايد المتمثل في استبدال الذكاء الاصطناعي للعمال - أو كما وصفه أحد الرؤساء التنفيذيين لأحد البنوك، "رأس مال بشري ذو قيمة أقل". أضف إلى ذلك صدمة الطاقة وارتفاع التضخم، ويتضح سبب حرص المستهلكين الأمريكيين على ترشيد إنفاقهم، بغض النظر عما يحدث في وول ستريت.

في الواقع، تُشير تقارير الأرباح وتوقعات بعض أكبر شركات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع إلى تحوّل في أنماط الإنفاق الأمريكي - وهو في الغالب نحو الانخفاض.

أعلنت هوم ديبوت أن الطلب سيظل متذبذبًا نظرًا لتقليص العملاء لنفقاتهم على تحسينات المنازل الكبيرة، في حين أشارت سلسلة متاجر لويز المنافسة لتحسين المنازل أيضًا إلى انخفاض الإنفاق بسبب ضعف سوق الإسكان.

ولعلّ الأمر الأكثر دلالة هو قيام شركة تي جيه إكس، الشركة الأم لسلسلة متاجر التجزئة المخفضة تي جيه ماكس، برفع توقعاتها لأن المستهلكين الأكثر وعيًا بالتكلفة يتوافدون على متاجرها من منافسيها ذوي الأسعار الأعلى. وتمسكت وول مارت بأهدافها السنوية المتحفظة للمبيعات والأرباح، حيث تدفع تكاليف الوقود المتزايدة المتسوقين الباحثين عن القيمة إلى متاجرها التي تقدم مواد البقالة والسلع الأساسية بأسعار منخفضة.

فهل أصبح "تأثير الثروة" سلعة كمالية؟

تضاؤل ​​حصة العمال من الناتج المحلي الإجمالي ربما يكون الأمر كذلك، لكنه لا يزال بإمكانه المساهمة في دعم الاقتصاد بشكل عام. ويرى محللو "كريديت إنسايتس" أن تأثير الثروة يُشكل "موازنة اقتصادية وسياسية مؤثرة" للحالة الكئيبة التي تُخيّم على قطاعات واسعة من المستهلكين الأمريكيين.

ويُبدي بنك أوف أمريكا تفاؤلاً ملحوظاً، إذ يرى أن أسواق الأسهم ستضطر إلى الدخول في "سوق هابطة مستدامة" لإبطاء إنفاق أصحاب الدخل المرتفع، وبالتالي سدّ الفجوة الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي ذي الشكل "K" من خلال التأثيرات السلبية للثروة. للتذكير، يُمثل الأمريكيون الأثرياء نسبة كبيرة من إجمالي الاستهلاك في الولايات المتحدة. مع ذلك، تُشير دراسة أجرتها "جنرالي لإدارة الأصول" إلى جانبٍ أكثر حذراً، وقد نُشرت قبل أن تُؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ حاد.

ويُجادل خبراء "جنرالي" الإستراتيجيون بأن تركز ملكية الأسهم بين الأسر الأكبر سناً والأكثر ثراءً، وأن جزءاً كبيراً من إنفاقهم اختياري، سيؤدي إلى أن يكون نمو الاستهلاك المدفوع بتأثيرات الثروة الإيجابية أضيق نطاقاً من ذي قبل، وأكثر حساسية لتقلبات السوق.

يُجادل خبراء "جنرالي" بأن تركز ملكية الأسهم بين الأسر الأكبر سناً والأكثر ثراءً، وأن جزءاً كبيراً من إنفاقهم اختياري، سيؤدي إلى أن يكون نمو الاستهلاك المدفوع بتأثيرات الثروة الإيجابية أضيق نطاقاً من ذي قبل، وأكثر حساسية لتقلبات السوق.

... تشير نماذجهم إلى أن انخفاض سوق الأسهم بنسبة 8% سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4%، "مع ترجيح أن يكون التأثير الفعلي أكبر نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه تأثيرات الثروة حاليًا".

وقد ثبت خطأ التحذيرات بشأن تراجع قدرة المستهلك الأمريكي على الشراء طوال العام، ويعود ذلك جزئيًا إلى ازدهار سوق الأسهم. ولكن بالنظر إلى كل ما يواجهه الأمريكيون اليوم، فإن أمام وول ستريت مهمة شاقة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي