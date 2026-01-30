هل يعكس قلق أوروبا بشأن اليورو معضلة الدولار الأمريكي؟





مايك دولان

تسعى أوروبا إلى تعزيز دور اليورو في النظام المالي العالمي، لكنها تشعر بالقلق عندما يدفع هذا النجاح العملة إلى الارتفاع. إذا كان الدولار بالفعل يتجه نحو انخفاض مطول آخر، فإن التكتل يواجه الجانب الآخر من معضلة تحاول واشنطن التخلص منها.

مع تراجع الدولار في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، ارتفع سعر الصرف المحوري عبر الأطلسي لفترة وجيزة فوق 1.20 دولار لكل يورو لأول مرة منذ 4 سنوات. دقّت هذه الخطوة ناقوس الخطر مجددًا في البنك المركزي الأوروبي وفي الصناعة الأوروبية، لكنها في الوقت نفسه حسّنت محافظ الاستثمار القائمة على اليورو، وربما جذبت رؤوس أموال أجنبية ومحلية تشتد الحاجة إليها.

بينما انصبّ الاهتمام بشكل كبير على الهزة الأخيرة للدولار، تعززت قوة اليورو على نطاق أوسع منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام. وقد ارتفع مؤشر اليورو المرجح بالتجارة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي بأكثر من 7% خلال تلك الفترة، مسجلاً مستويات قياسية، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاعه بنسبة 16% مقابل الدولار، إضافة إلى مكاسب تجاوزت 10% مقابل اليوان الصيني والين الياباني.

وتتضح التوترات المحيطة بكل ذلك. ففي غضون ساعات من تجاوز اليورو حاجز 1.20 دولار يوم الثلاثاء، بدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي - الذين كانوا يشيرون منذ أشهر إلى رضاهم عن المستوى المحايد الحالي لأسعار الفائدة - بالتذمر مجدداً بشأن ضرورة مواجهة أي قوة "مفرطة" لليورو.

ويكمن قلقهم في أن أي ارتفاع كبير في اليورو من الآن فصاعداً سيؤثر سلباً على صادرات الصناعات الأوروبية، كما أنه يُهدد بانخفاض كبير عن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%، والذي يتم تحقيقه حالياً. سيكون استئناف سياسة خفض أسعار الفائدة، أو التهديد بها، الخيار الأول للبنك المركزي.

تحدث مارتن كوخر، رئيس البنك المركزي النمساوي، عن إمكانية الرد إذا ارتفع اليورو "أكثر فأكثر"، وقال فرانسوا فيليروي دي غالهو، رئيس بنك فرنسا: إن البنك المركزي الأوروبي "يراقب عن كثب ارتفاع قيمة اليورو".

كانت هذه التلميحات كافية لأسواق المال في منطقة اليورو لتسعير احتمال بنسبة 25% لخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول منتصف العام، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما دون 1.20 دولار.

مع ذلك، هناك جانب إيجابي في كل هذا، ولا سيما إذا عكست حركة سعر الصرف وشجعت على عكس التحيز الكبير نحو الاستثمارات الأمريكية خلال العقد الماضي، وهو تحيز واضح بشكل خاص بين مستثمري منطقة اليورو أنفسهم.

وإذا جاء تسهيل الائتمان من البنك المركزي الأوروبي نتيجة لقوة اليورو، فإنه سيخفف من وطأة الاقتراض الحكومي الأوروبي الضخم. كما أن انخفاض أسعار الطاقة بالدولار سيخفف من الأثر السلبي في قطاع الأعمال.

وإذا كان تسهيل الائتمان من قبل البنك المركزي الأوروبي ناتجًا عن قوة اليورو، فإنه سيخفف من وطأة الاقتراض الحكومي الأوروبي الضخم. لكن الأهم من ذلك، أن اقتصادات أوروبا بحاجة إلى تريليونات اليورو لتمويل الدفاع والتكنولوجيا المبتكرة وتحديثات الطاقة النظيفة. ويزداد هذا التحدي حدةً الآن مع دفع المنطقة نحو "الاستقلال الاستراتيجي" في التجارة والأعمال والسياسات العسكرية، في ظل سعي واشنطن لتقويض النظام العالمي القائم.

هذه الحاجة هي أحد الأسباب التي دفعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى تعزيز دور اليورو كأصل احتياطي خلال العام الماضي المضطرب، داعيةً إلى "يورو عالمي". في الوقت الراهن، لا يزال اليورو يحتل المرتبة الثانية بفارق كبير عن الدولار في احتياطيات البنوك المركزية العالمية أو في الاستخدام الخارجي.

وليس من السهل تحقيق ذلك دون معاناة تقلبات سعر الصرف.

وفي هذا الصدد، فإن المعضلة المحتملة التي تواجه أوروبا هي صورة طبق الأصل لمعضلة واشنطن. ويبدو أن إدارة ترمب راضية عن التراجع عن سنوات من ارتفاع قيمة الدولار كجزء من إعادة ضبط التجارة العالمية ودفع عجلة التصنيع.

... مع ذلك، كانت سنوات من مكاسب الدولار نتيجةً لأداء اقتصادي وسوق أصول أمريكي استثنائي، ومحركًا له في الوقت نفسه. وسيكون من الصعب خفض قيمة العملة فقط لتحقيق مكاسب تجارية دون الإضرار بالمنظومة الاقتصادية ككل، وربما تقويض الدور المهيمن للدولار في هذه العملية.

وكما أشار محللو إستراتيجيات سيتي يوم الأربعاء، فإن السعي وراء ضعف الدولار قد يضر بالطلب الأجنبي على سندات الخزانة، ولا سيما في سندات الدين قصيرة الأجل، حيث تقل عمليات التحوط، بينما تُحمّل وزارة الخزانة الأمريكية جزءًا متزايدًا من ديونها الجديدة.

وأضافوا: "قد يؤدي الانخفاض السريع في قيمة الدولار أيضًا إلى ارتفاع التضخم"، وهو ما يمثل معضلة لكل من الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية.

وأيدت سوسيتيه جنرال هذا الرأي، مؤكدةً أن الجزء الأكثر هشاشة في انكشاف الولايات المتحدة على المستثمرين الأجانب يكمن في الديون، وليس الأسهم. وتزامن الاضطراب التجاري وتراجع الدولار العام الماضي مع انخفاض حصة أمريكا من استثمارات الديون العالمية لغير المقيمين، حتى مع ارتفاع حصتها من تدفقات الأسهم الأجنبية. لا شك أن وزير الخزانة سكوت بيسنت كان مدركًا لهذه المخاطر، وبعد أن وصف ترمب تحركات العملة بأنها "رائعة" مساء الثلاثاء، حاول تهدئة الأوضاع يوم الأربعاء بالتأكيد على أن "لدينا سياسة قوية للدولار".

لكن كما أشار بيسنت وغيره مرارًا وتكرارًا، فإن "قوة" الدولار، بالمعنى الأوسع، تعني مكانته كعملة احتياطية وانتشار استخدامه، وليس بالضرورة قيمته في أسواق العملات. ويجادل بيسنت بأن السياسة الاقتصادية الجيدة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز