هل يحقق كأس العالم 2026 الإيرادات المتوقعة؟

كان من المفترض أن يُحدث كأس العالم طفرة سياحية في الولايات المتحدة، لكن المخاوف الآن تتزايد من عدم تحقق ذلك. أظهر تقرير صادر عن جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA) أن الحجوزات أقل بكثير من التوقعات في جميع المدن المضيفة تقريبًا.

وقالت الجمعية إن هذا لا يتوافق مع بيان الفيفا الذي أفاد ببيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة، ما يُنذر بخطر عدم تحقيق الانتعاش الاقتصادي المتوقع. تُعدّ جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA) أكبر جمعية فندقية في الولايات المتحدة، حيث تُمثل أكثر من 32 ألف فندق وأكثر من 80% من جميع الفنادق الحاصلة على امتياز. يُلقي تقريرها باللوم جزئيًا على الفيفا، متهمًا الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية بحجز عدد كبير جدًا من الغرف لاستخدامها الخاص، ما أدى إلى خلق طلب وهمي.

وقالت رابطة الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA) إن هذا أدى إلى ارتفاع مصطنع في الأسعار، والذي استُبدل، بعد إلغاء الفيفا لعدد كبير من الغرف، بفراغ كبير في الغرف المتاحة، ونفى الفيفا هذه الاتهامات. وأشارت الفنادق إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، وتكاليف النقل والضرائب المحلية، والوضع السياسي الراهن، كلها عوامل أدت إلى عزوف الزوار. بالنسبة للفنادق، قد تفشل بطولة كأس العالم هذه فشلًا ذريعًا.

"لن أدفع هذا المبلغ" - ترمب يعلق على سعر تذاكر الولايات المتحدة الأمريكية نُشر في 7 مايو كم سيكلف مشجعو إنجلترا واسكتلندا لحضور كأس العالم؟ نُشر في 3 مايو حجوزات الفيفا "خلقت طلبًا وهميًا" وقالت رابطة الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA) إن الفنادق أمضت سنوات في التحضير وقامت "باستثمارات كبيرة" بناءً على التوقعات الرسمية. توقعت دراسة بتكليف من الفيفا، نُشرت العام الماضي، أن تُساهم بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة في إيجاد 185 ألف وظيفة، وإضافة 17.2 مليار دولار (12.7 مليار جنيه إسترليني) إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الفنادق تستعد لاستقبال تدفق كبير من المسافرين الدوليين، الذين يحجزون إقامات أطول وينفقون مبالغ أكبر.

لكن رابطة الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA) أشارت إلى أن انخفاض عدد المشجعين الأجانب "يهدد الأثر الاقتصادي الأوسع" مع تبقي ما يزيد قليلاً على ثلاثة أسابيع على المباراة الافتتاحية في 11 يونيو. وأوضحت الرابطة أن الحجوزات واسعة النطاق التي أجرتها الفيفا في جميع المدن "أثرت في توقعات الإيرادات وخطط التوظيف والاستعدادات". وقالت إن سياسة الحجز هذه "خلقت طلبًا مصطنعًا" وأخفت حقيقة أن تدفق السياح سيكون أقل من المتوقع. وأفادت الرابطة بأن ما يصل إلى 70% من الغرف التي حجزتها الفيفا في بوسطن ودالاس ولوس أنجلوس وفيلادلفيا وسياتل قد أُلغيت.

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان له مزاعم رابطة الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA)، مؤكداً التزامه بالاتفاقيات المبرمة مع سلاسل الفنادق. وقال متحدث باسم الفيفا: "تمّ تحرير جميع الغرف وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها تعاقدياً مع الفنادق الشريكة، وهو إجراء معتاد في حدث بهذا الحجم".

في كثير من الحالات، تمّ إتاحة غرف فندقية قبل المواعيد النهائية المحددة لتلبية طلبات الفنادق. خلال عملية التخطيط، حافظ فريق الإقامة في الفيفا على تواصل مستمر مع أصحاب الفنادق المعنيين، وشمل ذلك تعديلات على حجوزات الغرف، والاتفاق على الأسعار، وتأكيد أنواع الغرف، وتقديم تقارير دورية، مدعومة باجتماعات عامة وتواصل مستمر. ارتفعت الأسعار بشكل حاد بعد إجراء القرعة، بمجرد أن عرف المشجعون المدن التي ستوجد فيها فرقهم.

وشهدت الأسعار انخفاضًا تدريجيًا منذ ذلك الحين، حيث انخفضت بنسبة 20% إضافية في الأسابيع الأخيرة. لكن قد يكون هذا متأخرًا جدًا لجذب المشجعين مجددًا. لا تزال أسعار الفنادق في مدن مثل بوسطن تتجاوز 300 دولار (224 جنيهًا إسترلينيًا) لليلة الواحدة، ومعظم المشجعين يعملون ضمن ميزانية أقل.

صرح كريس هانكوك، مشجع منتخب إنجلترا الذي حضر أربع بطولات لكأس العالم، لبي بي سي سبورت بأن مجموعته المكونة من خمسة أفراد تسافر بميزانية إقامة تبلغ 75 دولارًا (56 جنيهًا إسترلينيًا) للشخص الواحد في الليلة. سيستأجرون سيارة في كل مدينة ويحجزون مزيجًا من الفنادق وأماكن الإقامة عبر Airbnb على بُعد 45 دقيقة من الفندق. على بُعد ساعة.

قال هانكوك: "نحرص دائمًا على الإقامة خارج المدينة قليلًا لتقليل التكاليف، لذا لسنا في قلب دالاس أو بوسطن أو نيويورك". وأضاف: "إذا كنت خارج مراكز المدن حيث تكثر الفعاليات، يمكنك الحصول على عروض أرخص".

وتابع: "نحن نعمل ضمن هذه الميزانية، وفي الوقت الحالي، نتوقع أن تكون أقل منها بكثير". وأبلغت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA) بي بي سي سبورت أنها "تتوقع ارتفاع نسبة الإشغال في يونيو ويوليو". وقال متحدث باسم الجمعية: "نعلم أن عديدا من المشجعين ما زالوا ينتظرون وضوح مواعيد التذاكر والجداول قبل وضع اللمسات الأخيرة على خططهم".

وأضاف: "نعتقد أن الحجوزات سترتفع في الأسابيع المقبلة. الفنادق جاهزة لاستقبال الضيوف وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة". وتقول منصة Airbnb إن كأس العالم في طريقه ليصبح "أكبر حدث استضافة في تاريخها"، متجاوزًا دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس. قد تحتاج الفنادق إلى الاعتماد على تحقيق مكاسب في الأدوار الإقصائية، حيث يضطر المشجعون إلى الحجز في وقت قصير. لكن يبدو من غير المرجح أن يحقق كأس العالم الإيرادات المتوقعة.

مراسل شؤون كرة القدم في بي. بي. بي.