



بقلم: ديل جونسون

لطالما بدا دور المجموعات في كأس العالم 2026 وكأنه يفتقر إلى الإثارة. ففي النهاية، مع تأهل 32 فريقًا من أصل 48 إلى الأدوار الإقصائية، يصبح الخروج من البطولة أصعب من التأهل. لكن ربما بدأ المشجعون يدركون الآن فقط تأثير تغييرين رئيسيين مع اقتراب نهاية الجولة الثانية من المباريات. فهذه هي أول بطولة كأس عالم تستخدم سجل المواجهات المباشرة بدلًا من فارق الأهداف كمعيار أساسي لكسر التعادل بين الدول المتساوية في النقاط.

ثانيًا، ستشهد هذه النسخة من كأس العالم وجود جدول ترتيب للمراكز الثلاثة الأولى لأول مرة منذ عام 1994، حيث تتنافس الفرق على المراكز الثمانية المتبقية.

بموجب نظام المواجهات المباشرة، يمكن للفرق إما الفوز بمجموعتها أو الخروج من البطولة بعد جولتين. 8 فرق تعلم مسبقًا أنها لن تتنافس على أي شيء في الجولة الثالثة. على سبيل المثال، الأرجنتين لديها 6 نقاط ولا يمكن تجاوزها في المجموعة العاشرة لأنها فازت على الفريقين اللذين يملكان 3 نقاط، وهما النمسا والجزائر. وبالمثل، خرجت الأردن من البطولة بعد خسارتها أمام هذين الفريقين. لو تم اعتماد فارق الأهداف أولًا، لكانت كل الفرق لا تزال لديها فرصة للتأهل.

هل ستُشرك الدول التي لا تملك أي فرصة للتأهل فرقًا أضعف في مباراتها الأخيرة نتيجة لذلك؟ أما بالنسبة لجدول ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، فنظرًا لكثرة المجموعات، يستغرق إكمال الجولة الأخيرة من المباريات 5 أيام.

هذا يعني، على سبيل المثال، أنه عندما يلعب منتخب اسكتلندا ضد البرازيل يوم الأربعاء (الساعة 11:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي)، لن يكون لديهم أي فكرة عن الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للتأهل في المركز الثالث. أما الفريق الذي يلعب يومي السبت أو الأحد، فمن المرجح أن يعرف تمامًا ما يحتاجه. بشكل عام، سيكون الأسبوع الأخير من دور المجموعات مختلفًا تمامًا.

الفيفا يتبع اليويفا في استخدام المواجهات المباشرة - ولكن يبدو أن هذا مختلف. استخدام المواجهات المباشرة كمعيار أول لكسر التعادل ليس بالأمر الجديد. اليويفا يفضله في جميع مسابقاته.

تعتمد النظرية على كيفية فصل الفرق بناءً على نتيجة المباراة التي جمعتها، ما يستبعد النتائج الكبيرة المحتملة من المباريات الأخرى التي قد تؤثر في فارق الأهداف.

على الرغم من أن عدد الفرق المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو) أقل بنسبة النصف، إلا أنها منذ 2016، تستخدم نفس نظام كأس العالم، حيث تتأهل بعض الفرق الحاصلة على المركز الثالث. في يورو 2016، تصدرت إيطاليا مجموعتها، بينما خرجت أوكرانيا من البطولة بعد جولتين. في يورو 2020، حدث ذلك في مجموعة واحدة، حيث جمعت هولندا ومقدونيا الشمالية مباراة تحصيل حاصل.

في يورو 2024، تصدرت البرتغال وإسبانيا مجموعتيهما، بينما خرجت بولندا. مع ذلك، فقد خرج أو تأهل إلى دور الـ32 في هذه النسخة من كأس العالم (8 فرق) أكثر من مجموع الفرق في نسخ اليورو الثلاث مجتمعة (سبعة فرق). ضمنت المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين صدارة مجموعاتها. أما هايتي وتركيا وتونس والأردن، فقد عادت إلى ديارها.

مباراتا الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا والأرجنتين ضد الأردن تحصيل حاصل، فهما بين متصدري المجموعات والفرق التي ودّعت البطولة. قد تتكرر هذه المباريات يوم الثلاثاء. فربما تودع كرواتيا أو بنما وأوزبكستان البطولة.

ماذا لو طبقنا نظام المواجهات المباشرة وأضفنا الفرق التي قد تحتل المركز الثالث إلى النسخة السابقة من البطولة؟

لماذا؟ قد يشير هذا إلى تفاوت أكبر في مستوى الفرق في كأس العالم، ما سمح لبعض الدول بالتأهل بسهولة. قد يكون لترتيب المباريات تأثير أيضاً؛ فإذا لعبت أقوى الفرق ضد أضعفها أولاً، فهذا يزيد من فرصها في حصد 6 نقاط.

من قد يتأثر أيضًا في هذه البطولة؟

في المجموعة الأولى، سيواجه منتخب جمهورية التشيك (نقطة واحدة) نظيره المكسيكي على ملعب أزتيكا، وهو بحاجة للفوز للتأهل. يلعب منتخب المغرب (المجموعة الثالثة، أربع نقاط) وهولندا (المجموعة السادسة، أربع نقاط) ضد هايتي وتونس على التوالي. يمتلك المنتخبان نقاطًا كافية للتأهل، لكنهما قد يحتاجان إلى مساعدة في سعيهما لتصدر المجموعة.

مراسل شؤون كرة القدم ـ بي.بي. سي.