هل تعاني سندات الخزانة الأمريكية مشكلات في العائد على الاستثمار؟

برزت سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل أخيرًا، حيث تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا حاجز 5%، مقتربًا من أعلى مستوى له في عقدين. لكن واشنطن تعاني أيضًا مشكلة في الديون قصيرة الأجل. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في بداية منحنى العائد - آجال استحقاق تصل إلى سنتين - بشكل حاد، لتصل إلى 4% أو ما يقاربها، حيث أدت الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية إلى ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تصدرت الزيادة في عوائد السندات طويلة الأجل - حيث بيعت سندات لأجل 30 عامًا يوم الأربعاء بأكثر من 5% لأول مرة منذ عام 2007 - عناوين الأخبار، إلا أن عوائد السندات قصيرة الأجل شهدت ارتفاعًا أكبر. فقد ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 20 نقطة أساس.

يُعد هذا الأمر مصدر قلق لوزارة الخزانة الأمريكية التي تحتاج إلى إصدار وتجديد كميات هائلة من الديون قصيرة الأجل. وقد تضاعف إصدار الولايات المتحدة من الديون قصيرة الأجل أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، ويتجاوز الآن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمحللين في شركة بلاك روك.

وبلغ إجمالي إصدار سندات الخزانة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 9.14 تريليون دولار، أي ما يعادل 85% من إجمالي اقتراض وزارة الخزانة. وهذه أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية.

يُعدّ إصدار وإعادة تمويل السندات قصيرة الأجل استراتيجية منطقية في حال وجود منحنى عائد "طبيعي" ذي ميل طبيعي، حيث تكون أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل أقل من أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل. إلا أن ذلك يُعرّض وزارة الخزانة الأمريكية لمخاطر ارتفاع تكاليف التمويل، وتبدو هذه الاستراتيجية أقل جدوى عندما يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي ويتجه منحنى العائد نحو التسطح.

يقول جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM US: "مع أن إصدار سندات الخزانة قصيرة الأجل قد يكون منطقيًا على المدى القصير، إلا أن الاعتماد المفرط على هذه الاستراتيجية يُعرّض الأسواق المالية لخطر التشوهات ويزيد من مخاطر ارتفاع التكاليف في حال ارتفاع التضخم بشكل حاد".

دعني أُوضّح الأمر: لا يعني أيٌّ من هذا أن أزمة ديون أمريكية وشيكة. فإذا كان خطر عزوف المشترين ضئيلاً في نهاية منحنى العائد طويل الأجل، فإنه يكاد يكون معدومًا في نهايته قصيرة الأجل جدًا. سيكون هناك طابور طويل من المستثمرين الراغبين في شراء سندات الخزانة الأمريكية وسندات الخزانة لأجل عامين في أكثر الأسواق سيولةً في العالم، مقابل عائد سنوي قدره 4%. ويشير رصيد صناديق سوق المال الأمريكية، الذي يقارب 8 تريليونات دولار، إلى الإقبال الهائل على سندات الخزانة الأمريكية.

ولا ننسى أن الاحتياطي الفيدرالي يشتري سندات بقيمة 40 مليار دولار شهريًا كجزء من إدارة السيولة لضمان وجود احتياطيات كافية في النظام المصرفي. لكن الخطر الأكثر واقعية هو نشوء حلقة مفرغة قد تُقيّد خيارات السياسة المالية للحكومة الأمريكية.

ما لم تبدأ واشنطن في خفض الإنفاق أو رفع الضرائب - وهو أمر مستبعد بغض النظر عن الحزب الحاكم - فستحتاج إلى الاقتراض أكثر للوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وسيتطلب ذلك إعادة تمويل واقتراض جديد بأسعار فائدة أعلى باستمرار. إذا ما استنبطنا ذلك على المدى البعيد، فإن الصورة ستكون عبارة عن عجز كبير ومستمر في الميزانية، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة.

وقد شكّل إنفاق واشنطن على مدفوعات الفائدة ما يقارب نصف الإنفاق التقديري للعام الماضي، والذي بلغ 1.87 تريليون دولار، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن تتجاوز مدفوعات الفائدة الصافية في السنة المالية 2026 تريليون دولار، أي أكثر من ميزانية الدفاع.

علاوة على ذلك، قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة على المدى القصير، دون قصد، إلى اتساع عجز الميزانية من خلال زيادة تكاليف خدمة الدين، "ما قد يعزز الضغوط التضخمية التي يُفترض أن تحدّها هذه الأسعار"، كما كتب ديفيد أندولفاتو، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميامي، هذا الأسبوع.

ويشير إلى أن متوسط ​​سعر الفائدة على الدين الفيدرالي القابل للتداول في نهاية العام الماضي كان نحو 3.5%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مستواه قبل خمس سنوات. وسيكون أعلى من ذلك الآن، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع. لذا، قد لا يُقلق مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية كثيرًا ضعف مزاد أو اثنين للديون، لكن التكلفة المتزايدة لتمويل عجز حكومي متفاقم قد تُؤرق بعضهم.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز