هل تصدق تنبؤات البنوك ومؤسسات التمويل ببطل كأس العالم؟





ماثيو بروكر

@mbrookerhk

نموذج تنبؤ بثلاثة أبطال متتالين يعيد الجدل حول دقة التوقعات

نموذج يوآخيم كليمنت يتوقع للمرة الرابعة توالياً هولندا بطلة لكأس العالم

خبير إستراتيجي ألماني يشير إلى أن النماذج تفسر 55% فقط من نتائج كأس العالم

الخلاصة

يوآخيم كليمنت، مدير بنك "بانميور ليبروم"، طور نموذجاً توقع فوز ألمانيا بكأس العالم 2014، وفرنسا 2018، والأرجنتين 2022. يعتمد النموذج على عوامل اقتصادية واجتماعية ورياضية، لكنه يعترف بصعوبة التنبؤ بدقة بسبب العشوائية. نموذج "غولدمان ساكس" المنافس توقع فوز إسبانيا 2026 بنسبة 26%. كليمنت يحذر من المبالغة في الثقة بالتوقعات.

هناك نصب تذكاري للأخطبوط بول في مركز "سي لايف" بمدينة أوبرهاوزن الألمانية، بعدما اكتسب ذلك الكائن البحري شهرة عالمية إثر توقعه الصحيح لنتائج جميع مباريات ألمانيا السبع في كأس العالم 2010. وإذا فازت هولندا ببطولة كأس العالم 2026 التي انطلقت أمس في المكسيك، فقد ترتفع الأصوات المطالبة بإقامة تمثال ليوآخيم كليمنت من بنك "بانميور ليبروم" (Panmure Liberum)، الذي أصبح على مضض أشبه بعراف عالم المال في توقعات كأس العالم.

يشهد كليمنت، الذي يشغل منصب المدير الإداري في بنك الاستثمار ومقره لندن، سلسلة نجاحات لافتة بعدما نجح النموذج الذي صممه 2014 في توقع فوز ألمانيا بلقب ذلك العام، ثم فرنسا في 2018، والأرجنتين في 2022. وأصبح خبير إستراتيجيات الاستثمار الألماني مطلوباً بكثرة في وسائل الإعلام قبيل انطلاق نسخة العام الجاري من البطولة، بما يهدد بتجاوز الاهتمام الذي تحظى به أعماله الأكثر جدية المتعلقة بتأثيرات طفرة الذكاء الاصطناعي في الأسواق.

من المتوقع أن يتصاعد هذا الاهتمام بصورة أكبر إذا نجح اختياره لبطولة 2026، أي هولندا، في إحراز اللقب خلال يوليو المقبل، رغم أن منصة "بوليماركت" تمنحها احتمالاً لا يتجاوز 4% للفوز.

النماذج الاقتصادية

والمفارقة أن النموذج كان من المفترض أن يفشل. ويكتب كليمنت في تقريره: "كان الهدف الأصلي من هذا العمل أن يكون درساً في التواضع لإظهار مدى غباء وعدم موثوقية النماذج الاقتصادية". ورغم أن التقرير ليس الأطول بين التقارير البحثية المرتبطة بكأس العالم التي تصدرها البنوك الاستثمارية، فإنه بلا شك الأكثر إمتاعاً. وفي حبكة تذكر بفيلم "ذا بروديوسرز"، وجد نفسه بعد توقعه الصحيح الثالث على التوالي غارقاً في الأسئلة والطلبات المتعلقة بتوقع نتائج بطولات رياضية أخرى. هكذا تحب الحياة أن تعبث بنا. وكان بإمكانه إيقاف هذه الضجة باختيار فريق مرشح للخسارة في نسخة كأس العالم 2026، إلا أن كليمنت يؤكد أن ذلك لن يحدث، وأن "النموذج هو النموذج".

وتساءلت عما إذا كان التقرير، الذي يسخر من ميل قطاع التمويل إلى اختلاق الأعذار للتوقعات الخاطئة، قد أثار أي انتقادات من زملائه الاقتصاديين بسبب ما قد يُعد نوعاً من عدم الولاء للمهنة. لكن كليمنت قال لي: "بصراحة، كل اقتصادي تحدثت معه بشأن هذه التوقعات يتفق معي. نحن ندرك أننا نحاول عادة القيام بشيء بالغ الصعوبة، ونتظاهر بأننا أكثر ثقة مما نحن عليه فعلاً".

وهنا يكمن درس يتكرر كثيراً لكنه يُنسى بسهولة: لا تستهِن بدور العشوائية في الأسواق والحياة. فالقرد الذي يرمي السهام على صفحات الأسهم في صحيفة "وول ستريت جورنال" يتفوق على متوسط أداء مديري الصناديق النشطين (أو كان الأمر كذلك قبل انتقال الصحيفة إلى الإنترنت). ويمكن بسهولة الخلط بين الحظ والمهارة. وقد يبدو ذلك واضحاً عند مشاهدة بطولة كرة قدم تتخللها عناصر أشبه باليانصيب مثل ركلات الترجيح. لكنه يصبح أقل وضوحاً عند مواجهة الدقة الظاهرية لتوقعات الاقتصاد والأسواق المبنية على معادلات رياضية معقدة.

ويستند نموذج كليمنت إلى دراسة صدرت 2002 عن باحثين في جامعة نوتنجهام بعنوان "المحددات الاجتماعية والاقتصادية للأداء الدولي في كرة القدم". وتتضمن متغيرات النموذج نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (فكرة أن كرة القدم يمكن ممارستها في أي مكان، لكن المنافسة على كأس العالم تحتاج إلى بنية تحتية جيدة)، وحجم السكان (مع أن ذلك لم يفد الصين أو الهند)، ودرجة الحرارة (إذ لا يمكن اللعب عندما يكون الطقس شديد الحرارة)، إضافة إلى ميزة استضافة البطولة. كما يمنح النموذج وزناً لنقاط تصنيف "فيفا" الحالية باعتبارها مؤشراً على قوة التشكيلة.

نموذج "جولدمان ساكس"

أما منافسو كليمنت، فلديهم ما يدعوهم للشعور بالغيرة. فعلى السطح يبدو نموذج بنك "غولدمان ساكس غروب" أكثر تطوراً. إذ يحلل ما يقرب من 20 ألف مباراة منذ عام 1978 لبناء نموذج انحدار يتوقع عدد الأهداف التي قد يسجلها كل فريق في مواجهة منافس محدد. ويستخدم النظام تصنيفات "إيلو" التي طُورت أساساً لتصنيف لاعبي الشطرنج، كما يدمج عوامل مثل القدرات التهديفية والزخم والحالة الذهنية (إذ يميل حامل اللقب إلى الأداء دون المتوقع)، والعوامل الجغرافية مثل أفضلية الأرض. كما أجرى البنك 50 ألف محاكاة وفق أسلوب مونت كارلو لاستخراج احتمالات نجاح كل منتخب.

لكن كل ذلك لم يحقق الكثير. فقد اختار البنك البرازيل للفوز في النسخ الثلاث الماضية من كأس العالم، من دون أن يصيب التوقع. وفي نسخة العام الجاري يمنح نموذجه إسبانيا احتمالاً يبلغ 26% للفوز باللقب، تليها فرنسا بنسبة 19%، ثم الأرجنتين بنسبة 14%، والبرازيل 8%، وإنجلترا 5%. ويتوقع البنك فوز إسبانيا، المرشحة الأولى حالياً في أسواق المراهنات، على الأرجنتين في المباراة النهائية، بينما يتوقع كليمنت خسارة البرتغال في المباراة الختامية.

"جولدمان ساكس": إسبانيا الأوفر حظاً للفوز بكأس العالم باحتمال 26%

ورغم أن السخرية من نموذج "غولدمان ساكس" قد تبدو مغرية، فإن الدروس المستفادة هنا محدودة. فدور الصدفة أكبر من أن يُتجاهل. ويقول كليمنت إن نموذجه قادر على تفسير 55% من التفاوت في نجاح المنتخبات خلال كأس العالم. وهذا مستوى جيد تماماً بالنسبة إلى نموذج مالي يُستخدم عبر آلاف الصفقات، حيث يكون حجم البيانات كافياً لظهور الإشارات الإحصائية.

لكنه لا يستطيع التنبؤ بصورة موثوقة بنتيجة بطولة إقصائية تُقام لمرة واحدة ويخوض فيها الفريق الفائز ثماني مباريات فقط. فحجم العينة ببساطة صغير للغاية. ولهذا السبب يفترض أن تبقى هذه التمارين في إطار التسلية. ويكتب كليمنت: "إذا أخذت هذا النموذج وهذه التوقعات على محمل الجد، فأنت تخدع نفسك". ومع ذلك، لا تخلو المسألة من فائدة. فأولاً، يجدر التعامل مع التوقعات الاقتصادية بقدر من التحفظ. وثانياً، لم يكن هناك سوى بول واحد.

محرر في بلومبرغ الرأي وكان سابقًا كاتب عمود ومحررًا ورئيس مكتب بلومبرغ نيوز. قبل انضمامه إلى بلومبرغ، كان يعمل في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست

خاص " بلومبرغ"