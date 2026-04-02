هل تبيع البنوك المركزية سندات الخزانة ؟

هل تتخلص البنوك المركزية من سندات الخزانة وسط الحرب المثيرة للجدل التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ على الأرجح نعم، لكن الأمر معقد. من جهة، انخفضت سندات الخزانة المملوكة لأجانب والمودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أدنى مستوى لها في 16 عامًا، أي أقل من 3 تريليونات دولار. يشير هذا إلى أن البنوك المركزية الأجنبية تبيع، وبوتيرة متسارعة.

كما كتبت الأسبوع الماضي، كان انخفاض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من هذه السندات منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير لافتًا للنظر. ويقدر محللو دويتشه بنك أن الانخفاض البالغ 75 مليار دولار في الأسابيع الأربعة المنتهية في 19 مارس يشير إلى صافي بيع من قبل البنوك المركزية بقيمة 60 مليار دولار.

وهذا من شأنه أن يمثل بعضًا من أكثر عمليات البيع شراسة على الإطلاق. من جهة أخرى، تُظهر بيانات رأس المال الدولي الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية (TIC)، وهي البيانات المرجعية لحيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية، أن مبيعات البنوك المركزية الأجنبية العام الماضي كانت ضئيلة للغاية، وأن صافي المشتريات في يناير كان الأكبر منذ 13 عامًا.

فأيّهما الصحيح؟ بيع أم تحويل؟

تُعدّ بيانات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي مؤشرًا مفيدًا للبنوك المركزية الأجنبية وسندات خزاناتها، لكنها ليست مثالية. بينما تُمثّل الأغلبية العظمى من حيازات الحفظ إجمالي حيازات البنوك المركزية الأجنبية، فإنها تظهر أيضًا حيازات هيئات شبه رسمية مثل صناديق الثروة السيادية والوكالات متعددة الأطراف.

ومن المهم الإشارة إلى أن التغييرات في حيازات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي لا تظهر بالضرورة حجم عمليات الشراء أو البيع التي تقوم بها البنوك المركزية، أو حتى ما إذا كانت تقوم بها أصلًا. على سبيل المثال، انخفضت حيازات الحفظ بمقدار 238 مليار دولار العام الماضي، ما يُشير إلى أن البنوك المركزية كانت تتخلص من السندات الأمريكية بوتيرة متسارعة.

ومع ذلك، أظهرت بيانات مركز معلومات الاستثمار الرسمي أن صافي مبيعات البنوك المركزية الأجنبية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية العام الماضي بلغ 34 مليار دولار فقط، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي حيازاتها البالغة 3.5 تريليون دولار.

كيف نفسر ذلك؟

يمكن تفسير تحركات بيانات الحفظ بتغيرات أسعار السندات وأسعار الصرف. كما أن بعض عمليات "البيع" قد تظهر ببساطة قيام البنوك المركزية بتحويل حيازاتها إلى ولايات قضائية خارج الولايات المتحدة أو إلى أجزاء أخرى من شبكتها الاستثمارية.

وكما أشار براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية منذ فترة طويلة، فإن الانخفاض الأخير في حيازات الصين الرسمية من سندات الخزانة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عامًا يُعزى جزئيًا إلى قيام بكين بتحويل كميات هائلة من الأصول الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة، إلى بنوكها الحكومية. ومن المرجح أن تكون حيازات الصين الحقيقية أعلى بكثير مما تشير إليه الأرقام الرسمية.









ارتفاعات رسمية، وبصمة متضائلة

علينا الانتظار حتى شهر مايو لحين صدور بيانات مركز معلومات الاستثمار الرسمية، والتي ستُظهر ما إذا كانت البنوك المركزية قد باعت بالفعل في مارس. على الأرجح أنها فعلت ذلك، نظرًا لانخفاض حيازات الحفظ، وضعف الطلب الأجنبي في مزادات سندات الخزانة الأخيرة، وانخفاض أسعار السندات، وتقارير تفيد بأن سلطات الشرق الأوسط والأسواق الناشئة جمعت سيولة نقدية لتعويض آثار الحرب.

مع ذلك، يجدر التذكير بأن آخر بيانات مركز معلومات الاستثمار الرسمية الصادرة في منتصف مارس أظهرت أن البنوك المركزية الأجنبية اشترت سندات خزانة صافية بقيمة 50.6 مليار دولار في يناير. لم يكن ذلك الشهر استثنائيًا فحسب، حيث تجاوز الطلب الرسمي طلب القطاع الخاص، بل كان أيضًا أكبر عملية شراء شهرية للبنوك المركزية منذ 13 عامًا، وثاني أكبر عملية شراء على الإطلاق.

أظهر القطاع الخاص إقبالاً كبيراً على شراء السندات الأمريكية في السنوات الأخيرة، حيث ضخّ المستثمرون نحو تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية خلال عامي 2024 و2025، وفقاً لبيانات TIC، ما عوّض بسهولة صافي مبيعات البنوك المركزية البالغ 61 مليار دولار.

في الواقع، لم يسبق أن بلغت ملكية الأجانب لسندات الخزانة هذا المستوى. ففي نهاية العام الماضي، بلغت قيمة سندات الدين الحكومية الأمريكية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب 9.23 تريليون دولار، منها 7.78 تريليون دولار سندات وأذونات، و1.45 تريليون دولار أذونات. وهذه كلها أرقام قياسية، لكن كنسبة من إجمالي سندات الخزانة، تتراجع ملكية الأجانب تدريجياً.

ففي الربع الأخير من العام الماضي، انخفضت إلى 32%، وهو أدنى مستوى لها منذ 1997، وفقاً لمحللي مورجان ستانلي، على الرغم من أن هذه النسبة كانت مستقرة عند نحو 33-34% منذ بدء الجائحة. باختصار، من المرجح أن البنوك المركزية تبيع سندات الخزانة، ولكن بكميات محدودة. ليس بعد على أي حال.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز