هل الذكاء الاصطناعي خدمة عامة؟





مايك دولان

وجد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، ذو الميول اليسارية، والرئيس الجمهوري دونالد ترمب، أرضية مشتركة غير متوقعة: يجب على الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي ليتمكن الجمهور من المشاركة في عوائدها. ومع عودة التأميم إلى الواجهة، قد لا يكون تحويل شركات الذكاء الاصطناعي إلى مؤسسات شبه عامة مجرد حلم بعيد المنال.

وبينما يترقب المستثمرون بفارغ الصبر طرح أسهم شركتي OpenAI وAnthropic، الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، للاكتتاب العام، يتزايد القلق بشأن كيفية تعامل الحكومة مع التغيرات الجذرية المحتملة في الاقتصاد والمجتمع نتيجة الأتمتة السريعة للوظائف المكتبية واليدوية.

مع تزايد حماس المستثمرين بشأن طرح أسهم شركتي OpenAI وAnthropic، الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، للاكتتاب العام، يتزايد القلق بشأن كيفية تعامل الحكومة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة المحتملة نتيجة الأتمتة السريعة للوظائف المكتبية واليدوية. دعا ساندرز إلى استحواذ الحكومة على 50% من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

وقال السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت إنه يعتزم تقديم تشريع لإنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة هذه الأسهم. وأوضح أن الصندوق سيمنح الجمهور دورًا في تحديد مستقبل هذه التقنية، ويضمن توزيع جزء من أرباحها التي تُقدر بتريليونات الدولارات على العمال الأكثر تأثرًا بها.

في الماضي، ربما كانت هذه الفكرة ستُعتبر مجرد جس نبض من سياسي متشدد، يهدف إلى إثارة الجدل لا أكثر، في ظل هيمنة مبادئ السوق الحرة وريادة الأعمال.إلا أن ترمب، وربما حتى رؤساء إحدى شركات الذكاء الاصطناعي، قد يفكرون في الاتجاه نفسه.

أفاد موقع NOTUS الإخباري الرقمي يوم الخميس الماضي أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أجروا مناقشات أولية مع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى حول إمكانية شراء الحكومة أسهمًا في هذه الشركات.

ركزت المحادثات، التي شارك فيها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على تنازل الشركات طواعيةً عن أسهمها للحكومة. وذكر التقرير أنه يمكن توجيه عائدات الاستثمار إلى أغراض عامة، وربما حتى توزيع أرباح على الأسر الأمريكية.

وبحلول يوم الجمعة، بدا ترمب مؤيدًا لهذه الخطة. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "هناك جانب مثير للاهتمام في هذا الأمر، حيث يتحول تقريبًا إلى شراكة مع الشعب الأمريكي. سندرس هذا الأمر".

وفيما يتعلق بتفاصيل فكرة ساندرز، نُقل عنه أيضًا قوله إنه يدرس استثمار الحكومة في شركات الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عام. وأضاف: "فيما يخص الجوانب الاقتصادية، لدينا (ترمب وساندرز) نقاط تقارب كثيرة".

وإذا ظننت أن هذا مجرد كلام معسول، فإن هذه الإستراتيجية أصبحت واقعًا ملموسًا بالفعل لإدارة تسعى إلى تأدية دور كبير غير مسبوق في قطاع الشركات. استحوذت الحكومة الأمريكية العام الماضي على حصة 10% في شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق، ثم على حصص في عدد من شركات المعادن النادرة، وأخيرًا على شركات الحوسبة الكمومية، بما فيها شركة آي بي إم، الشهر الماضي فقط.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من هذا يندرج ضمن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب العام الماضي بشأن إنشاء صندوق سيادي لإدارة هذه الاستثمارات. لكن احتمالية امتلاك حصص في شركات الذكاء الاصطناعي باتت واقعًا ملموسًا.

الموجة الرابعة من التأميم

يبقى السؤال مطروحًا: هل ينبغي أن يشجع هذا الأمر المساهمين المحتملين أم يُثير مخاوفهم؟

لم تُلحق حصة الحكومة أي ضرر بسهم إنتل. فمنذ الاستحواذ على حصة 10% في أغسطس الماضي، تضاعفت قيمة إنتل 5 مرات، محولةً استثمار واشنطن البالغ 10 مليارات دولار إلى استثمار بقيمة 50 مليار دولار. قد يجادل بعضهم بأن حصة الحكومة تجعل هذه الشركات أكبر من أن تُفلس، وتؤكد نجاحها. يرى آخرون خطراً معاكساً: أن ملكية الدولة تُثني رؤوس الأموال الخاصة، وتُسيّس إدارة الذكاء الاصطناعي، وتُعرّض دافعي الضرائب للخطر في حال ضعف أداء الاستثمارات العامة. لكن تبقى تساؤلات حول كيفية ممارسة الحكومة، بصفتها مساهماً، لنفوذها، سواءً كمستثمرٍ رئيسيٍّ أو بتوسيع حصتها تدريجياً لتعزيز سيطرتها. في الشهر الماضي فقط، صرّح ترمب لمجلة فورتشن بأنه "كان عليه أن يطلب مزيدا" من إنتل.

يضع مشروع ساندرز طموحاً. فإذا اعتُبرت شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية حيويةً للأمن الاقتصادي والعسكري الوطني، ألا يُمكن اعتبارها في نهاية المطاف مرافق عامة تديرها الدولة؟ وكما يُصرّ كلٌّ من ساندرز وألتمان من OpenAI، فإن الذكاء الاصطناعي هو خلاصة التجربة الإنسانية الجماعية.

كتب ساندرز: "لم يُصنع الذكاء الاصطناعي من العدم. فالبيانات واللغة التي تستخدمها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تظهر فجأةً في ذهن سام ألتمان أو خيال إيلون ماسك". "يستند الذكاء الاصطناعي إلى ذكائنا الجماعي: كتبنا، وأغانينا، وأعمالنا الفنية، وصحافتنا، وبرمجياتنا، وأبحاثنا العلمية، ومقاطع الفيديو، ومحادثاتنا، وصورنا، وأفكارنا التي تمتد عبر الأجيال."

لكن في عالم ما بعد الجائحة، الذي يتسم بتنافس أكبر، وقلق متزايد بشأن سلاسل التوريد، وتوترات تجارية، ومخاوف تتعلق بالأمن القومي، أصبح تحكم الحكومات في الصناعات الإستراتيجية أكثر إلحاحًا. يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية بشكل متزايد على أنهما موارد وطنية حيوية تحتاج إلى الحماية والاستثمار. ويجادل البروفيسور نيكولاس مولديرا، من جامعة كورنيل، بأننا نشهد الموجة الرابعة من عمليات التأميم في قرن من الزمان.

شهدت هذه الموجة استحواذ الحكومات على أصول بقيمة نصف تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم منذ 2020، وهي أول زيادة من نوعها منذ سبعينيات القرن الماضي. وخارج حدود الولايات المتحدة، قد يتحول سعي الحكومات للاستحواذ على حصص في شركات التكنولوجيا سريعة النمو إلى حالة من الذعر، ما يُجبرها على استثمار مبالغ طائلة في بيئات التكنولوجيا الإقليمية، وهو استثمار لم يكن ضروريًا في ظل العولمة.

وكتب كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كين روجوف، الأسبوع الماضي أن الحكومات التي تفشل في تأمين مكان لها في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي قد تجد نفسها أمام خطر فقدان جماعي للوظائف، دون إيرادات ضريبية أو قدرة حكومية كافية لاحتواء التداعيات الاجتماعية والسياسية. وحذر قائلاً: "لا أحد يعلم حقًا كيف سيبدو العالم في مثل هذه الحالة، فضلا عن كيفية منعه من الانهيار". قد يكون هذا الغموض كافيًا لدفع الحكومات من تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى امتلاك حصة فيه.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز