هل التجارة العالمية في أوج ازدهارها؟





جيمي ماكجيفر

في ظلّ تداعيات الرسوم الجمركية والحروب التجارية والحروب الحقيقية وأزمة الطاقة، لا تشهد التجارة العالمية تباطؤًا، بل على العكس، تشهد ازدهارًا. ولكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الازدهار في ظلّ ارتفاع الأسعار، وليس حجم التجارة، الذي يُؤجّج هذا النموّ؟

تُظهر أحدث بيانات التجارة من بعض أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، أن التجارة عبر الحدود تنمو بوتيرة أسرع بكثير مما توقّعه الاقتصاديون سابقًا. ولكن في كثير من الحالات، كان ارتفاع النشاط التجاري والأرقام القوية للصادرات مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الأسعار. ويبرز هذا الارتفاع التضخم الذي أعقب الحرب الإيرانية، لا سيما في أسواق النفط والطاقة الأخرى. كان هذا صحيحًا بالتأكيد في الولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات رقمًا قياسيًا قدره 327 مليار دولار في أبريل، مدفوعةً بشحنات شملت طيفًا واسعًا من السلع.

في الواقع، انخفض عجز السلع إلى أدنى مستوى له منذ 2020. ظاهريًا، يُعد هذا نبأً سارًا للاقتصاد الأمريكي، إذ يُمكن أن يُسهم انخفاض العجز في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني. لكن قد يكون هذا في الأغلب نتيجة ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار النفط والوقود ومنتجات الطاقة الأخرى. وهذا يثير التساؤل حول مدى استدامة هذا التحسن.

من المؤكد أن الأسعار ليست العامل الوحيد المؤثر. فقد عادت أحجام الصادرات الفعلية من كندا إلى مستوياتها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أعادت دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2024، ما أدى إلى توترات تجارية بين البلدين الجارين. في الواقع، احتلت الصادرات في أبريل المرتبة الثانية بعد فبراير من العام الماضي، حين كانت الشركات تستبق الرسوم الجمركية التي كان ترمب ينوي فرضها.

مع ذلك، ثمة عامل آخر قد يُضفي مبالغة على أرقام التجارة المعلنة، وهو تأثير قاعدة المقارنة. فالنشاط التجاري الراكد في النصف الأول من العام الماضي، مع انطلاق حروب ترمب التجارية، أصبح الآن أساسًا للمقارنات السنوية. كل هذا يُشير إلى أنه من السابق لأوانه التنبؤ بأي انتعاش تجاري. يؤدي السعر أيضًا دورًا محوريًا في ازدهار التجارة الآسيوية، لكن الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي يُعزز أيضًا أرقام الصادرات المذهلة.

سجلت الصين، أكبر مُصدّر في العالم، ارتفاعًا بنسبة 19.4% في إجمالي الصادرات في مايو. وشكّلت مبيعات المنتجات عالية التقنية 12 نقطة مئوية من هذا الارتفاع، لكن بينما تضاعفت قيمة صادرات الدوائر المتكاملة، لم ترتفع أحجام الصادرات إلا بنسبة 2%، ما يشير إلى أن الرقم الإجمالي كان مبالغًا فيه بسبب الأسعار.

ويتكرر هذا الأمر في قطاعات أخرى، مع أن صناع السياسات في بكين ومنتقدي السياسة التجارية الصينية سيظلون يركزون على الأرقام الدولارية الإجمالية، وخاصة الرقم الأهم - فائض الصين التجاري الإجمالي، الذي لا يزال يتجاوز تريليون دولار أمريكي على أساس سنوي.

وكان الارتفاع الكبير في صادرات تايوان المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الشهر الماضي أكثر إثارة للإعجاب. فقد ارتفعت الصادرات في مايو بأكثر من المتوقع لتصل إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق من حيث القيمة، مسجلةً قفزة بنسبة 52% تقريبًا عن العام السابق لتصل إلى 78.5 مليار دولار أمريكي. ومرة ​​أخرى، كان السعر عاملاً رئيسيًا.

وتُعد تايوان موطنًا لشركة TSMC، أكبر مصنّع في العالم للرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وموردًا رئيسيًا لشركات Nvidia وApple وغيرها من عمالقة التكنولوجيا العالميين. ارتفعت أسعار الرقائق الإلكترونية ومعدات الحاسوب والبرمجيات وغيرها من السلع التقنية المتقدمة بشكل كبير خلال العام الماضي، ويعود ذلك في معظمه إلى ازدياد الطلب الفعلي على هذه المنتجات.

ولا يبدو أن هذا الاتجاه سينعكس في أي وقت قريب، نظرًا لحجم الاستثمارات العالمية الجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدر بنحو 7.6 تريليون دولار أمريكي بين عامي 2026 و2031، وفقًا لأحدث تقديرات معهد جولدمان ساكس العالمي.

مرونة مُذهلة

بشكل عام، تُظهر التجارة العالمية مرونة ملحوظة، لم يتوقعها الكثير من المراقبين في ظل هذه الظروف المتقلبة. لم يمضِ عامٌ تقريبًا على إعلان ترمب عن تعريفات "يوم التحرير"، مما أشعل حربًا تجارية عالمية ربما تكون قد أنهت عقودًا من العولمة. كما تُهدد الانقسامات الجيوسياسية تدفقات التجارة، لا سيما في الشرق الأوسط.

ويُعزى جزء كبير من الفضل في استمرار ازدهار التجارة العالمية إلى حمى الذكاء الاصطناعي. يتزايد الطلب على هذه التطبيقات بوتيرة متسارعة، ويتم جزء كبير من تجارة المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر الحدود، وقد أُعفي العديد منها إلى حد كبير من الرسوم الجمركية. لكن السؤال المطروح هو: هل يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ هل يمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في تكاليف الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى كبح الطلب في نهاية المطاف؟ هل ستسعى القوى الكبرى بشكل متزايد إلى تقصير سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر الأمن القومي؟

في الوقت الراهن، يبدو أن ازدهار الذكاء الاصطناعي لن يتراجع، ما يشير إلى أن النشاط التجاري قد يظل قويًا، حتى في ظل الرسوم الجمركية والحمائية وتراجع العولمة. وكما هو الحال في عديد من قطاعات الاقتصاد العالمي الأخرى، يبدو أن كل شيء يعتمد على كيفية تطور هذا القطاع التقني.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز