نهاية المبنى الصامت .. العمارة كأصل قانوني واقتصادي





د. نوف البلوي

في الثلاثين من أبريل 2026، دخلت المعايير المحدّثة الصادرة عن المؤسسة الملكية للمسّاحين القانونيين البريطانية بشأن الاستدامة والحوكمة في تقييم العقارات التجارية حيّز التنفيذ. قد يبدو الخبر خبراً يخص المثمنين والممولين، لكنه في حقيقته إشارة إلى تحول أعمق في طريقة فهم القيمة العقارية. فالسوق لم تعد تقيّم المبنى باعتباره أصلًا ماديًا فقط، بل باعتباره أصلًا يجب أن يثبت أداءه، وامتثاله، ومخاطره، وقابليته للتمويل والتأمين.

لم يكن العقار يومًا بعيدًا عن الاقتصاد أو القانون. فقد ظل طويلًا أحد أهم أشكال الثروة، والضمان، والاستثمار. غير أن التحول الجديد لا يكمن في اكتشاف أن المبنى أصل اقتصادي، بل في إعادة تعريف هذا الأصل. فبعد أن كان يُقرأ غالبًا من خلال الموقع، والمساحة، والدخل، والملكية، بدأت عناصر أخرى تدخل إلى معادلة القيمة: كفاءة الطاقة، والمخاطر المناخية، وجودة البيانات التشغيلية، والامتثال لمعايير الإفصاح والاستدامة.

من هنا، لم يعد المبنى قادرًا على البقاء “صامتًا”. لم تعد قيمته تُستنتج من شكله أو موقعه فقط، بل من قدرته على الكلام بلغة السوق الجديدة: الأداء، والبيانات، والمرونة، وقابلية القياس. وكلما زادت قدرة المبنى على إثبات كفاءته، انخفض الغموض المحيط به، وازدادت قابليته للدفاع عن قيمته أمام المستثمر، والممول، والمراجع، وشركة التأمين.

هذا التحول يعني أن المناخ لم يعد قضية “خضراء” ناعمة، بل أصبح رقمًا في الميزانية ومعلومة مؤثرة في القرار الاستثماري. ومع دخول معيار الإفصاح المالي المرتبط بالمناخ العالمية حيّز التطبيق، بدأت المخاطر المناخية تتحول من ملف بيئي عام إلى ملف مالي قابل للقياس. فالشركات المالكة أو المشغلة للأصول العقارية باتت مطالبة، وفق نطاقات التطبيق المعتمدة في كل سوق، بأن تفصح عن المخاطر والفرص المناخية التي قد تؤثر في تدفقاتها النقدية، وتكلفة رأس المال، وقيمة أصولها.

هنا، يتحول كل قرار معماري إلى أثر مالي محتمل. نوع الزجاج، وسماكة العزل، وكفاءة أنظمة التكييف، ومرونة الفراغات، وجودة البيانات التشغيلية، لم تعد تفاصيل فنية فقط؛ بل قد تظهر لاحقًا في تقرير مخاطر، أو تقييم ائتماني، أو وثيقة تأمين، أو شرط تمويلي. فالتصميم الذي كان يُقرأ سابقًا بوصفه اختيارًا جماليًا أو هندسيًا، أصبح جزءًا من ملف المخاطر والقيمة.

وإذا ارتفعت تكلفة تشغيل المبنى بسبب ضعف كفاءته، وتزايدت متطلبات الإفصاح عن مخاطره، وتردد الممول أو المؤمّن في التعامل معه، فإن الأصل لا يفقد قيمته دفعة واحدة، بل يبدأ بالتآكل تدريجيًا. عند هذه النقطة لا يُنظر إلى المبنى باعتباره “قديمًا” فقط، بل باعتباره أصلًا عالقًا؛ أي أصلًا مهددًا بفقدان جزء من قيمته بسبب ضعف قابليته للتمويل، أو التأمين، أو التأجير، أو الامتثال للأنظمة والمعايير الجديدة، مثل توجيه أداء الطاقة في المباني في أوروبا.

لقد تغير سؤال السوق. لم يعد المستثمر يكتفي بالسؤال: أين يقع المبنى؟ وكم تبلغ مساحته؟ بل أصبح يسأل: ما بياناته؟ ما استهلاكه للطاقة؟ ما بصمته الكربونية؟ ما مستوى تعرضه للمخاطر المناخية؟ وما مدى موثوقية أدائه التشغيلي؟ فالقيمة اليوم لا تُخلق من الحجر وحده، بل من القدرة على إثبات أداء هذا الحجر. والمبنى الذي لا يملك سجلات دقيقة لاستهلاك الطاقة والمياه والصيانة والانبعاثات يصبح مبنى غامضًا؛ والغموض في لغة المال يعني خصمًا تقييميًا.

وإذا كانت البيانات قد أصبحت شرطًا لتقييم العقار، فإنها تصبح أكثر أهمية عندما ينتقل العقار إلى الأسواق الرقمية. فمن خلال ترميز الأصول والتمثيل الرقمي للحقوق، بدأ العقار يدخل تدريجيًا عالم الملكية المجزأة وقابلية التداول. غير أن هذا العالم الرقمي لا يعترف بالأصول الغامضة قانونيًا أو الضعيفة تشغيليًا. فالمستثمر الرقمي لا يشتري واجهة جميلة، بل يشتري حقًا اقتصاديًا في تدفقات نقدية موثقة، مرتبطة بأصل واضح الملكية، معروف المخاطر، وقابل للقياس.

نحن نعيش اليوم في عصر تتداخل فيه ثلاث طبقات للمبنى الواحد: الطبقة المادية التي نراها ونلمسها؛ والطبقة القانونية التي تحمي الملكية وتحدد الامتثال والالتزامات؛ والطبقة الاقتصادية الرقمية التي تحدد السعر، والتمويل، والتأمين، وقابلية التداول. لم تعد هذه الطبقات منفصلة، بل أصبحت تؤثر في بعضها بعضًا. فالعيب التصميمي قد يتحول إلى تكلفة تشغيلية، وضعف البيانات قد يتحول إلى خصم في القيمة، وغياب الامتثال قد يتحول إلى عائق أمام التمويل.

هنا يعود السؤال إلى العمارة نفسها. إذا كانت قيمة المبنى باتت تتأثر بالأداء والامتثال والبيانات، فإن القرار التصميمي لم يعد محايدًا ماليًا أو قانونيًا. هذا التداخل جعل من المعماري اليوم أكثر من مصمم فراغات؛ جعله، بصورة متزايدة، إستراتيجيًا للأصول. فقراره الفني لا ينتهي عند جمال المشهد أو راحة المستخدم، بل يمتد إلى عمر الأصل، وتكلفة تشغيله، وقابليته للتمويل، وقدرته على البقاء داخل السوق.

باختصار، أصبح المبنى الحديث وثيقة قانونية ومالية مكتوبة بالحجر والزجاج. وكل قرار تصميمي هو توقيع على عقد طويل الأجل مع المستقبل: إما أن يحمي قيمة الأصل ويعزز قدرته على الصمود، أو أن يدفعه تدريجيًا إلى الهامش في اقتصاد لا يرحم الأصول التي لا تملك دليلًا على كفاءتها.

مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية