نموذجان مختلفان لإدارة أسواق النفط

شهدت أسواق النفط اخيرا تحولات لافتة، بدءًا من انسحاب الإمارات من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومن إطار التنسيق الأوسع أوبك بلس، وصولًا إلى إعلان الدول المنتجة زيادات تدريجية في الإنتاج تقارب 188 ألف برميل يوميًا. ويمكن اختزال المشهد في مسارين مختلفين لإدارة الموارد النفطية؛ أحدهما يركز على زيادة الإنتاج، بينما يتجه الآخر الذي تقوده السعودية إلى إدارة السوق وتحقيق استقرارها. وفي بيئة تتسم بعدم اليقين، لا تكون القدرة الإنتاجية هي العامل الحاسم، بل كفاءة إدارتها، وهو ما يمنح هذا النهج قدرة أكبر على تحقيق التوازن واستدامته.

نموذج إدارة الأسواق

أعاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، تشكيل مفهوم إدارة السوق، من خلال نهج يقوم على التدرج، والدقة في التوقيت، والقدرة على قراءة السوق قبل أن تتشكل اتجاهاتها.

ويستند هذا النموذج إلى النظر إلى النفط بوصفه موردًا إستراتيجيًا طويل الأجل، وليس مجرد سلعة تُباع لتحقيق عوائد فورية. ويتمثل جوهر هذه الفلسفة في تعظيم القيمة لا الكميات، عبر إدارة المعروض بطريقة توازن بين استقرار السوق واستدامة الموارد.

وتُبنى قرارات الإنتاج على قراءة دقيقة لمؤشرات السوق، من أبرزها مستويات المخزون العالمي، وتوازن العرض والطلب، واتجاهات الأسعار في الأسواق المستقبلية، إضافة إلى حجم الفائض أو العجز في الإمدادات. وتُستخدم هذه المؤشرات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سوق مستقرة وقابلة للتنبؤ.

كما يعتمد هذا النهج على الإبقاء على طاقة إنتاجية فائضة، تُستخدم كأداة إستراتيجية للتدخل عند الحاجة، وهو ما يمنح السعودية قدرة عالية على احتواء التقلبات والتعامل مع الأزمات دون إحداث صدمات في السوق.

ولا ينفصل هذا التوجه عن البعد الفني، إذ تُدار الحقول النفطية وفق معدلات إنتاج محسوبة تحافظ على استقرار الضغط داخل المكمن، وتحد من التغيرات غير المرغوبة في سلوك الموائع الهيدروكربونية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستخلاص وتعظيم القيمة النهائية للاحتياطي.

وقد انعكس هذا الأسلوب في قدرة السعودية على إعادة التوازن للأسواق خلال فترات التقلب، وتعزيز موثوقية سياستها الإنتاجية، حتى أصبحت قراراتها لا تؤثر في كميات الإمدادات فحسب، بل في توقعات السوق العالمية.

ويمثل هذا النهج نموذجًا متقدمًا في إدارة الموارد، حيث لا تُقاس القوة بزيادة الإنتاج، بل بالقدرة على ضبط إيقاع السوق وتوجيهها، وهو ما رسّخ مكانة السعودية كعنصر استقرار رئيسي في منظومة الطاقة العالمية.

ويمتد هذا النهج ليتجاوز كونه سياسة وطنية، ليعكس مستوى متقدمًا من المسؤولية الاقتصادية تجاه استقرار السوق العالمية. فالسعودية، من خلال التزامها بسياسات إنتاج متوازنة، تتحمل في بعض الأحيان تكلفة الفرصة المتمثلة في عدم تعظيم الإنتاج في المدى القصير، مقابل دعم استقرار الأسعار وتقليل التقلبات.

ويُمكن النظر إلى هذا الخيار على أنه استثمار في الاستقرار، إذ يسهم في توفير بيئة طاقية أكثر قابلية للتنبؤ، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية النشاط الصناعي، واستقرار تكاليف الطاقة، ودعم مسارات النمو في الاقتصادات المختلفة.

وفي هذا الإطار، يتشكل دور السعودية كعامل توازن في السوق، حيث لا تُدار الموارد فقط بمنطق العائد المباشر، بل ضمن رؤية أوسع تراعي استدامة السوق وموثوقية الإمدادات. ويؤكد هذا النهج أن إدارة قطاع الطاقة لا تقتصر على تعظيم المنفعة الوطنية، بل تمتد لتشمل الإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي.

النموذج الثاني: تعظيم الإنتاج

في المقابل، يبرز نموذج يركز على رفع مستويات الإنتاج إلى الحدود القصوى الممكنة، بهدف تعظيم التدفقات النقدية في المدى القريب. ويعكس هذا التوجه قراءة عملية للسوق تمنح أولوية أعلى للاعتبارات الوطنية المباشرة وتعزيز الحصة السوقية.

وفي هذا السياق، يمكن قراءة توجه الإمارات العربية المتحدة نحو زيادة الإنتاج والانفصال عن الأطر التنسيقية بوصفه انتقالًا إلى نمط أكثر استقلالية في إدارة الموارد، يقوم على الاستفادة من الفرص الآنية، لا سيما في الفترات التي تلتزم فيها أطراف أخرى بسياسات إنتاج أكثر تحفظًا.

ويُفهم من هذا النهج سعيٌ إلى تعظيم العوائد في المدى القصير، مستفيدًا من حالة استقرار نسبي في السوق، وهي حالة لا تنشأ من طرف واحد، بل من التزام جماعي بسياسات إنتاج متوازنة، ما يجعل اختلاف مستويات الالتزام عاملًا مؤثرًا في توزيع المنافع داخل السوق.

وفي هذا الإطار، تظهر فجوة واضحة بين من يتحمل تكلفة ضبط السوق، ومن يركز على تعظيم الاستفادة من نتائجه، وهو تباين يزداد وضوحًا في فترات التقلب، حين تتطلب الأسواق درجة أعلى من التنسيق والانضباط.

ومن زاوية تحليلية، يطرح هذا التباين تساؤلات حول انعكاساته على التوازن الجماعي؛ إذ إن تراجع درجة التنسيق قد يزيد من حساسية السوق للصدمات، ويجعل مسار الأسعار أكثر تقلبًا، خاصة في حال تزامن ذلك مع تباطؤ نمو الطلب.

كما أن التركيز على زيادة الكميات في المدى القريب قد يخلق ضغوطًا إضافية على الأسعار، ما يحد من القيمة الإجمالية للإنتاج على مستوى السوق، ويؤثر في وضوح الإشارات التي يعتمد عليها المتعاملون في بناء توقعاتهم.

ومع تكرار هذا النمط، قد تتشكل بيئة سوقية تميل إلى عدم توازن الحوافز، حيث لا تتساوى تكلفة الالتزام مع حجم الاستفادة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على استدامة التنسيق بين المنتجين.

يكشف هذا التباين أن إدارة الثروة النفطية لا تختزل في أرقام الإنتاج أو الإيرادات، بل تعكس فلسفة أعمق في فهم المسؤولية ودور المنتجين في استقرار السوق. فبينما اختارت السعودية، بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تبني نهج يوازن بين المصالح الوطنية واستقرار السوق العالمي، حتى وإن تطلب ذلك تقييد الإنتاج في بعض المراحل، تتجه نماذج أخرى إلى إعطاء أولوية أكبر للعوائد الآنية وتعزيز الحصة السوقية.

ويُظهر التاريخ الاقتصادي لأسواق الطاقة أن الاستقرار لا يتحقق إلا بدرجة عالية من التنسيق والالتزام، وأن الثقة التي يوليها السوق لبعض المنتجين تنبع من اتساق سياساتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات تتجاوز الاعتبارات قصيرة الأجل.

وفي هذا الإطار، يتضح أن قيادة السوق لا تُقاس بحجم الإنتاج، بل بالقدرة على إدارة التوازن والحفاظ عليه في مختلف الظروف. فالسوق بطبيعتها لا تستجيب فقط للكميات، بل للثقة، وهي عنصر يُبنى على المدى الطويل من خلال السياسات المستقرة والقرارات المتزنة. وبينما تتباين الأساليب، يبقى العامل الحاسم هو القدرة على الحفاظ على هذا التوازن، وهو ما يحدد في النهاية أي النهجين أكثر استدامة في عالم يتسم بتزايد التحديات وعدم اليقين.

مهندسة بترول وباحثة في اقتصادات الطاقة