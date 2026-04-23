مهمة وارش المستحيلة .. كبح التضخم وإرضاء ترمب

يرى كيفن وارش أن نجاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي يكمن في عدم وجود أي حديث عن التضخم. ولتحقيق ذلك، من المرجح ألا يتمكن مرشح رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إرضاء الرئيس الذي عينه في أي وقت قريب. قبل ساعة تقريبًا من بدء جلسة استماع وارش للتصديق عليه في الكونجرس الثلاثاء الماضي، أوضح الرئيس دونالد ترمب مرة أخرى موقفه من أسعار الفائدة، مصرحًا لشبكة سي إن بي سي بأنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يخفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد تكاليف الاقتراض فور توليه منصبه.

بعد ذلك، وخلال استجوابه من قبل لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ لمدة ساعتين، دافع وارش بصراحة عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأصر على أن ترمب لم يطلب منه الالتزام بأي قرار يتعلق بأسعار الفائدة، ولن يوافق عليه حتى لو طلب منه ذلك.

على الرغم من كل الخطابات المتعلقة بـ"تغيير النظام"، وتحليلات البيانات، وإعادة النظر في الميزانية العمومية التي طرحها وارش كبرنامج للبنك المركزي، فإنه يواجه مهمة بالغة الصعوبة تتمثل في تحقيق تعريفه الخاص لاستقرار الأسعار قبل نهاية العام. مستلهماً رؤية رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان جرينسبان لهدف التضخم، عرّف وارش استقرار الأسعار -أحد التفويضين البرلمانيين للبنك المركزي- بأنه معدل تغير الأسعار "الذي لا يتحدث عنه أحد".

بعبارة أخرى، هو النقطة التي لا تؤثر عندها تغيرات الأسعار في قرارات الأسر أو الشركات -وهو المستوى الذي كان جرينسبان يضعه في حسبانه عند تحديد 2% كهدف. أما فيما يتعلق بالتفويض الآخر للاحتياطي الفيدرالي، فقد صرّح وارش بأن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل.

لكن تهدئة مخاوف الشركات والأسر بشأن ارتفاع الأسعار قد تستغرق عدة أشهر على الأقل، وسط صدمة نفطية رفعت التضخم الرئيسي إلى مستويات قياسية تقارب أعلى مستوياته في عامين، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بأكثر من نقطة مئوية كاملة. وكانت مؤشرات التضخم الأساسية التي يرصدها الاحتياطي الفيدرالي أعلى من الهدف بنقطة واحدة قبل بدء الحرب مع إيران. ومن غير المرجح أن يتوقف الأمريكيون عن الحديث عن التضخم أو اتخاذ إجراءات بشأنه لعدة أشهر مقبلة.

ووفقًا لأحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل بنقطة كاملة إلى 4.8% هذا الشهر، مسجلةً أعلى مستوى لها في 7 أشهر. وتُظهر استطلاعات معهد إدارة التوريد (ISM) أن الشركات سجلت أعلى أسعار مدخلاتها الشهر الماضي منذ موجة التضخم في 2022. وبلغت نسبة تأييد ترمب في تعامله مع تكلفة المعيشة 26% هذا الشهر، مسجلةً أدنى مستوى له، وفقًا لاستطلاع رويترز/إيبسوس المتواصل. وبأي مقياس، لا تشهد الولايات المتحدة استقرارًا في الأسعار. وإذا كان الهدف هو "إسكات الجميع"، فنحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن ذلك.

كفى حديثًا!

قد يكون تصريح وارش عابرًا بعض الشيء، بالطبع، وقد قدمت شهادته الأوسع نطاقًا تحليلًا أكثر دقة لرؤيته للاقتصاد وإصلاح الاحتياطي الفيدرالي، ما أتاح مجالًا أوسع للمناورة ربما لم يكن ليُفهم من ذلك التعريف المُختصر.

تحدث الرئيس الجديد المُحتمل، الذي سيتولى زمام الأمور من جيروم باول الشهر المقبل في حال تثبيته، عن دراسة مشاكل جمع بيانات التضخم، وموجة إنتاجية مُحتملة للذكاء الاصطناعي، ووضع سياسات استباقية، وتقليص تدريجي للميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي، ما قد يُتيح مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة.

حتى لو أسهم كل ذلك في نهاية المطاف في تبرير التيسير النقدي، فإن الضجة المُثارة حول الأسعار من قِبل العمال والشركات تجعل من المُستحيل تقريبًا بدء ولايته بخفض أسعار الفائدة.

تُدرك الأسواق ذلك، على الأقل منذ صدمة النفط الأخيرة. تشير أسعار العقود الآجلة إلى أن احتمالية أي خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام تقل عن 50%، مع عدم استيعاب السوق لأي خفض إضافي قبل 12 شهرًا على الأقل.

بالنسبة للمستثمرين الذين راهنوا على أن رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي، يُعيّنه ترمب، سيُحقق ما يريده البيت الأبيض، فقد ازدادت الأمور سوءًا. كما أن تركيز وارش المكثف على تقليص الميزانية العمومية خلال جلسة الاستماع الخاصة به يُزيد الوضع تعقيدًا. بناءً على كل ذلك، من المرجح أن يُصاب ترامب بخيبة أمل كبيرة، ولا سيما في عام انتخابات التجديد النصفي.

وفيما يتعلق بمسألة الضغط السياسي المباشر، حتى وإن لم يكن صريحًا، فقد كان رأي وارش أن "التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي تحمّل مسؤوليته". وأضاف أن للحكومة الحق في آرائها، وأن "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعتمد عليه إلى حد كبير".

لا يتفق الجميع مع هذا الرأي، خاصةً في ظل القضية القانونية المرفوعة ضد باول، والتي يصفها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي نفسه بأنها مجرد "ذريعة" لإجباره على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. كانت الخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفيدرالي، كلوديا ساهام، أكثر صراحةً، إذ كتبت يوم الثلاثاء أن "تصريحات وارش المبتذلة تتجاهل الواقع الحالي. فضغط ترمب على الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز مجرد الكلام".

وكتبت أيضًا: "لا يحتاج محافظو البنوك المركزية الذين يعارضون آراء ترمب بشأن أسعار الفائدة إلى أن يكونوا "أقوياء بما يكفي للاستماع" - بل يحتاجون إلى أن يكونوا أثرياء بما يكفي لتغطية الرسوم القانونية للقضايا المرفوعة ضدهم انتقامًا". قد لا تدوم فترة ارتياح وارش طويلًا إذا لم يتمكن من إقناع زملائه في الاحتياطي الفيدرالي برؤيته الجديدة الشاملة للبنك المركزي، أو إذا لم يوقف حديث الأمريكيين عن التضخم.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز