تتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى وول ستريت بفضل ثورة الذكاء الاصطناعي. ولكن، ومن المفارقات، أن هذا التدفق يُسلط الضوء بشكل أكبر على العجز الخارجي المزمن للولايات المتحدة. إلى متى سيستمر هذا الخلل الهائل؟

ضخّ المستثمرون حول العالم تريليونات الدولارات في سوق الأسهم الأمريكية في السنوات الأخيرة، مدفوعين بالعوائد المجزية التي وعدت بها طفرة الذكاء الاصطناعي، والتي حفّزت أكبر موجة إنفاق رأسمالي في التاريخ. ويُعدّ هذا التدفق من الأموال الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية الآن المصدر الرئيسي لتمويل عجز الحساب الجاري الأمريكي، الذي اتسع إلى ما يفوق مستويات ما قبل الجائحة.

من يُموّل عجز الحساب الجاري الأمريكي، الذي تجاوز مستويات ما قبل الجائحة. يمثل عجز الحساب الجاري الأمريكي الفرق بين قيمة جميع السلع والخدمات والفوائد والأرباح والدخل التي تستوردها الولايات المتحدة وما تصدره. وتعاني الولايات المتحدة هذا العجز منذ عقود. ولسد هذه الفجوة، يتعين على المستثمرين الأجانب "إقراض" الولايات المتحدة أموالاً عن طريق شراء أصول أمريكية.

وتسعى إدارة ترمب جاهدةً لتقليص هذه الفجوة، ولا سيما عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات، من خلال مجموعة من السياسات المتعلقة بالهجرة والاستثمار المحلي، وبالطبع، الرسوم الجمركية. ويبقى أن نرى مدى نجاح هذه الجهود. وقد ظل العجز التجاري يحوم حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بينما يقترب عجز الحساب الجاري من 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه نواقص كبيرة في اقتصاد يبلغ حجمه 31 تريليون دولار. ويُعد جذب رؤوس الأموال الأجنبية لسد هذه النواقص ضرورياً لمنع انهيار الدولار أو ارتفاع عوائد السندات.

على مدى الـ20 عامًا الماضية، تغيرت تركيبة مزيج التمويل هذا - من القطاع "الرسمي" غير الحساس للعائدات إلى المستثمرين من القطاع الخاص المتعطشين للعوائد - وهو ما جعل، بلا شك، الالتزامات الخارجية الضخمة للولايات المتحدة تبدو أكثر إثارة للقلق.

معضلة جرينسبان الشهيرة:

في فبراير 2005، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آلان جرينسبان، إلى "معضلة": ظلت عوائد السندات الأمريكية منخفضة على الرغم من سلسلة من رفع أسعار الفائدة. ما الذي يمكن أن يفسر ذلك؟ بعد شهر، قدم محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بن برنانكي، إجابة محتملة.

في خطاب شهير بعنوان "فائض المدخرات العالمي وعجز الحساب الجاري الأمريكي"، أشار برنانكي إلى أن الاقتصادات الناشئة، في تحول عن العقود السابقة، أصبحت مصدرًا لإقراض رأس المال بدلاً من اقتراضه. كان هذا التدفق الهائل لرأس المال إلى الولايات المتحدة، وخاصة إلى سوق السندات الحكومية، هو ما كان يكبح أسعار الفائدة. في العقد الذي سبق الأزمة المالية العالمية، كان عجز الحساب الجاري الأمريكي كبيرًا، حيث بلغ مستوى قياسيًا قدره 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2006.

وكان القاسم المشترك بين جميع مصادر التمويل هذه هو التعطش لسندات الخزانة الأمريكية. فقد كانت البنوك المركزية تستحوذ على سندات الخزانة للحفاظ على تنافسية أسعار صرف عملاتها وتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية. وجادل بيرنانكي بأن هذا الطلب الأجنبي على الدين الأمريكي قد أخّر المواجهة التي تنذر بها الاختلالات العالمية المتفاقمة - العجز الأمريكي الكبير والفوائض المقابلة في أماكن أخرى.

تدفقات متقلبة مقابل تدفقات مستقرة

أسهم تزايد اندماج الأسواق المالية العالمية في العقود الأخيرة، وتخفيف القيود على رأس المال في عديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، في تعزيز تراكم رأس المال في القطاعات الخاصة لهذه الدول. وقد عادت هذه الأموال بدورها في كثير من الأحيان إلى الأصول المالية الأمريكية، حيث سعى المستثمرون الأجانب إلى أسواق كبيرة وسيولة عالية، وإلى فرص تحقيق عوائد مرتفعة.

يواصل المستثمرون الأجانب شراء سندات الخزانة، حيث بلغت حيازاتهم الإجمالية رقماً قياسياً قدره 9.4 تريليون دولار، أكثر من نصفها الآن في حوزة القطاع الخاص. لكن إجمالاً، لا يمتلك الأجانب حالياً سوى 30% من إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي المستحق للجمهور، مقارنةً بـ 50% في 2012. وقد خفضت الحكومات الأجنبية تدريجياً انكشافها على السندات الأمريكية لأسباب مختلفة، منها الجيوسياسية والمالية والداخلية.

الاعتبارات الاقتصادية الخارجية.

أصبحت الأسهم أكثر جاذبية. ففي 2010، استثمر المستثمرون الأجانب ثلث أصولهم المالية في الولايات المتحدة في الأسهم، و22% في سندات الخزانة. وفي الربع الأول من هذا العام، بلغت هذه النسب 61% و14% على التوالي. ووصلت ملكية الأجانب للأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 18%، أي نحو ضعف ما كانت عليه في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

قد يكون هذا التحول مدعاة للقلق.

يقول إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل: "تميل البنوك المركزية إلى أن تكون مستثمرين على المدى الطويل إلى حد كبير. وعادةً ما تهتم البنوك المركزية بالأمان، ثم السيولة، ثم العائد. بهذا الترتيب". ويضيف: "بالنسبة للمستثمرين الأفراد، ينعكس الترتيب إلى حد ما - فهم يهتمون بالعائد والسيولة، ويولون اهتمامًا أقل للأمان".

لا يمثل هذا مشكلة عندما يكون وول ستريت مزدهرًا. لكن ليس من الصعب تخيّل انقلاب هذا الوضع فجأةً، إذا ما تراجعت وول ستريت أو بدت أسواق أخرى أكثر جاذبية. حينها، قد تتباطأ تدفقات رأس المال الخاص، أو الأسوأ من ذلك، قد تنعكس، ما يجعل تمويل الحساب الجاري الأمريكي أكثر خطورة. من جهة أخرى، قد يكون المستثمرون الأجانب على صواب.

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن وفقًا لبعض المقاييس، تُعدّ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة اليوم استثمارًا "آمنًا" تمامًا مثل سندات الخزانة. تتمتع شركتا أبل ومايكروسوفت بتصنيف ائتماني ممتاز (AAA)، على عكس الحكومة الأمريكية، كما أن العائد على سندات الشركات لأجل عامين، مثل سندات مايكروسوفت، يكون أحيانًا أقل من عائد سندات الخزانة لأجل عامين.

علاوة على ذلك، أصبحت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى ذات أهمية بالغة للحكومة الأمريكية من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية والأمنية، لدرجة أنه من غير المعقول السماح لها بالإفلاس.

فقد وجدت ورقة بحثية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر أن الصدمات التكنولوجية الخاصة بالاستثمار ترتبط بـ"تدهور مستمر في الحساب الجاري بنسبة 10% تقريبًا مقارنة بمتوسطه التاريخي". ويعود ذلك عادةً إلى ارتفاع الواردات مع ازدهار الاستثمار في التكنولوجيا. يُشير الباحثون إلى أن هذه الظاهرة تُنذر بالتفاقم في ظلّ جنون الاستثمار الحالي في الذكاء الاصطناعي، إذ يُستورد نحو 90% من المعدات ذات الصلة من شرق آسيا.

لكن حجم هذا الخلل بات جليًا. ويمكن النظر إلى تدفق رؤوس الأموال إلى أمريكا من منظور آخر، وهو صافي مركز الاستثمار الدولي. ويُمثل هذا صافي الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب مطروحًا منه صافي الأصول الأجنبية المملوكة للأمريكيين. ويبلغ هذا الرقم حاليًا نحو 21 تريليون دولار، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي، أي ما يُعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. قبل 20 عامًا، كان هذا الرقم أقرب إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. أرقام ضخمة، وتدفقات هائلة، وربما في يوم من الأيام، مشكلة عويصة.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز