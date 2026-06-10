من باتام إلى شنغهاي .. حين يبحث الذكاء الاصطناعي عن طاقته في البحر





د. نوف البلوي

في الأسبوع الماضي، تناولت تجربة إندونيسيا في ربط الاستثمار في مراكز البيانات بالطاقة النظيفة، وخلصت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل في الفراغ؛ فهو يحتاج إلى كهرباء مستقرة، وشبكات قادرة على التوسع، وأنظمة تبريد، وتنظيم قانوني يمنع أن يتحول التحول الرقمي إلى عبء جديد على الطاقة والبيئة. بعد أيام قليلة، جاء خبر الصين ليضيف طبقة أخرى إلى النقاش نفسه: فإذا كانت إندونيسيا تختبر معادلة مركز البيانات الأخضر على اليابسة، فإن الصين تختبر اليوم معادلة أكثر جرأة، وهي نقل جزء من هذه البنية التحتية إلى البحر.

لا تكمن أهمية مركز البيانات الصيني تحت الماء في غرابة الفكرة، بل في توقيتها. فالخبر يأتي في لحظة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي يضغط على البنية التحتية للدول بقدر ما يضغط على أسواق التقنية. لم تعد المسألة: من يطور النموذج الأذكى؟ بل أصبحت أيضًا: من يستطيع تشغيل هذا النموذج بكهرباء أرخص، وتبريد أكثر كفاءة، وبأثر بيئي أقل؟ من هنا يجب قراءة مركز شنغهاي البحري، لا كمنشأة تقنية معزولة، بل كحلقة جديدة في سباق عالمي على موارد تشغيل الذكاء الاصطناعي.

المشروع، بحسب ما نُشر، يقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات من ساحل شنغهاي، ومغمور بنحو 10 أمتار تحت سطح البحر، ويعمل بطاقة رياح بحرية قريبة. كما أن سعته المخططة تصل إلى 24 ميجاوات، مع استثمار يقدّر بنحو 1.6 مليار يوان، أي نحو 226 مليون دولار. ويقوم منطقه التشغيلي على استخدام مياه البحر في التبريد الطبيعي، بما قد يخفض استهلاك الطاقة مقارنة بمراكز البيانات التقليدية.

لكن السؤال الأهم ليس: كيف بنت الصين مركز بيانات تحت الماء؟ بل: لماذا أصبحت هذه الفكرة منطقية الآن؟

الإجابة تبدأ من اقتصاد الذكاء الاصطناعي نفسه. فمراكز البيانات لم تعد منشآت مساندة للاقتصاد الرقمي، بل أصبحت أحد أصوله المركزية. وكلما توسعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، زادت الحاجة إلى خوادم أكثر، وطاقة أكبر، وأنظمة تبريد أكثر تعقيدًا. وهنا تظهر حدود النموذج التقليدي لمراكز البيانات: مساحات كبيرة، استهلاك عالٍ للكهرباء، ضغط على المياه، وارتفاع في تكاليف التشغيل. لذلك بدأت الدول والشركات في البحث عن مواقع وأنماط تشغيل غير تقليدية؛ بعضها يتجه إلى المناطق الباردة، وبعضها إلى الطاقة المتجددة، وبعضها إلى نماذج بحرية أو شبه بحرية.

من هذه الزاوية، ليست الفكرة الصينية وليدة فراغ، وليست حديثة بالكامل. فقد سبقتها تجارب بحثية، من أبرزها تجربة مايكروسوفت في مشروع “ناتيك”، التي اختبرت وضع مراكز بيانات تحت الماء لمعرفة مدى كفاءة التبريد البحري واستقرار التشغيل. الجديد في التجربة الصينية ليس أصل الفكرة، بل تحويلها من اختبار تقني محدود إلى نموذج تجاري مرتبط مباشرة بطاقة الرياح البحرية. وهذا الفارق مهم؛ لأن الابتكار في الاقتصاد لا يكون دائمًا في اختراع الفكرة الأولى، بل في تحويلها إلى بنية قابلة للتوسع، ومربوطة بسلاسل الطاقة والاستثمار والتنظيم.

اقتصاديًا، يكشف المشروع عن انتقال المنافسة في الذكاء الاصطناعي من مستوى التطبيقات إلى مستوى “تكلفة التشغيل”. فالدولة التي تستطيع توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وتبريد منخفض التكلفة، وموقعًا مناسبًا، تصبح أكثر قدرة على جذب مراكز البيانات والاستثمار السحابي. وهذا يفسر لماذا لم تعد الطاقة النظيفة ملفًا بيئيًا فقط، بل أصبحت أداة تنافس اقتصادي. في مقال إندونيسيا، كان الرهان على باتام بوصفها امتدادًا رقميًا أخضر قريبًا من سنغافورة. أما في الحالة الصينية، فالرهان أوسع: استخدام البحر نفسه كجزء من معادلة الحوسبة.

غير أن هذا التحول لا يخلو من مفارقة. فالمشاريع التي تُقدَّم بوصفها حلولًا خضراء قد توجد في الوقت نفسه مخاطر بيئية جديدة. صحيح أن التبريد بمياه البحر قد يقلل استهلاك الكهرباء والمياه العذبة، لكن وضع بنية رقمية ضخمة تحت الماء يفتح أسئلة حول تصريف الحرارة، وتأثير الصيانة، واضطراب الرواسب، وحماية النظم البحرية. وبالتالي لا يكفي أن نقول إن المشروع “أخضر” لأنه يعمل بطاقة الرياح أو يستخدم التبريد الطبيعي. معيار الاستدامة الحقيقي يجب أن يشمل دورة حياة المشروع كاملة، من الإنشاء إلى التشغيل والصيانة والتفكيك.

وهنا يظهر البعد القانوني بوضوح. فمركز البيانات التقليدي يخضع عادة لأطر معروفة: ترخيص البناء، الربط الكهربائي، حماية البيانات، الأمن السيبراني، والاشتراطات البيئية. أما حين ينتقل مركز البيانات إلى البحر، فإن الأسئلة تصبح أكثر تداخلًا: ما النظام القانوني الذي يحكم موقعه؟ هل هو مشروع طاقة، أم اتصالات، أم بنية بحرية، أم منشأة رقمية حرجة؟ من يراقب أثره البيئي؟ من يتحمل المسؤولية إذا حدث ضرر بحري أو انقطاع رقمي؟ وكيف تُحمى البيانات المخزنة أو المعالجة في منشآت تقع ضمن نطاق بحري يرتبط ببنية اتصالات وطاقة حساسة؟

هذا التداخل القانوني هو ما يجعل التجربة الصينية مهمة للدول الأخرى. فمراكز البيانات البحرية قد لا تكون مناسبة لكل دولة، لكنها تكشف عن تحول قادم: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستتحرك نحو مواقع أكثر ارتباطًا بالطاقة والبيئة والجغرافيا. ومع هذا التحرك، ستحتاج الدول إلى قواعد جديدة لا تتعامل مع مراكز البيانات كمبانٍ تقنية فقط، بل كبنية تحتية حرجة تجمع بين الطاقة، والبيانات، والبحر، والأمن الوطني.

ومن هذه القراءة يمكن استخلاص 3 نتائج. الأولى أن الطاقة النظيفة لم تعد عاملًا مكمّلًا في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت جزءًا من صلب المنافسة. الثانية أن مراكز البيانات ستتحول تدريجيًا إلى أصول إستراتيجية تشبه الموانئ والكابلات البحرية ومحطات الطاقة، لأنها تمس استمرارية الاقتصاد الرقمي. الثالثة أن التنظيم القانوني سيكون هو الفاصل بين مشروع مستدام فعلًا ومشروع يستخدم لغة الاستدامة دون ضمانات كافية.

رأيي أن تجربة الصين لا ينبغي أن تُقرأ بوصفها دعوة إلى نقل مراكز البيانات إلى البحر في كل مكان، بل بوصفها مؤشرًا على تغير السؤال. لم يعد السؤال: أين نبني مركز البيانات؟ بل: كيف نبني منظومة تشغيل للذكاء الاصطناعي تكون أرخص، وأنظف، وأكثر أمنًا، وأكثر قابلية للمساءلة؟ هذه هي المسألة التي ستحدد قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد الرقمي القادم.

إن مركز البيانات الصيني تحت الماء يثبت أن سباق الذكاء الاصطناعي لن يُحسم بالخوارزميات وحدها. قد تبدأ القصة بالنموذج الذكي، لكنها تستمر بالكهرباء التي تشغله، والمياه أو الهواء الذي يبرّده، والقانون الذي ينظمه، والبيئة التي تتحمل أثره. ومن باتام إلى شنغهاي، تبدو الرسالة واحدة: من يملك طاقة نظيفة وبنية تحتية منظمة، يملك فرصة أكبر في اقتصاد الذكاء الاصطناعي. أما من يكتفي باستيراد التطبيقات، فسيبقى على هامش السباق، مهما بدا مستخدمًا متقدمًا للتقنية.

مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية