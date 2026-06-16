من الطموح إلى التطبيق .. رحلة التنقل الكهربائي في السعودية





جيروم سايغوت

لم يعد مستقبل التنقل الكهربائي في السعودية مرتبطاً بمدى إقبال المستهلكين على هذه التقنية. فالإقبال موجود بالفعل، والمؤشرات تؤكد ذلك بوضوح، فوفقاً لاستطلاع "مستقبل التنقل" الذي أجرته مجموعة الفطيم، أبدى 79% من المستهلكين في المملكة نيتهم شراء مركبة من فئة مركبات الطاقة الجديدة عند استبدال مركباتهم الحالية.

واللافت أن أكثر من ثلث المشاركين يخططون لاتخاذ هذه الخطوة خلال السنوات الـ3 المقبلة. وهذا يبرز سوقاً تجاوزت مرحلة الترقب وأصبحت مهيأة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحول. لذلك، لم يعد التركيز منصباً على إثبات وجود الطلب، بل على تهيئة المقومات التي تتيح تلبية هذا الطلب على نطاق أوسع. فالمرحلة المقبلة تتطلب استثمارات وبنية تحتية وتنسيقاً بين مختلف الأطراف لضمان تحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس.

لكن وجود الرغبة في التغيير لا يعني بالضرورة توافر الظروف التي تساعد على اتخاذ القرار. وتظهر نتائج الاستطلاع أن العوائق الرئيسية لا ترتبط بمدى اقتناع المستهلكين بالمركبات الكهربائية، بل بعوامل عملية تتعلق بالبنية التحتية والجدوى الاقتصادية. إذ أشار 50% من المشاركين إلى مخاوف مرتبطة بمدى القيادة، فيما اعتبر 46% أن أسعار الشراء لا تزال مرتفعة، بينما يرى 43% أن مدة الشحن تمثل أحد أبرز التحديات. وهذا يعني أن التحدي اليوم لا يتمثل في صنع الطلب، بل في الاستعداد لتلبيته. فالسؤال لم يعد ما إذا كان المستهلكون يرغبون في التحول إلى المركبات الكهربائية، بل مدى جاهزية المنظومة المحيطة لدعمهم عندما يقررون القيام بهذه الخطوة.

البنية التحتية وانتشار المركبات الكهربائية... وجهان لعملة واحدة

بالنسبة للأسرة التي تفكر في شراء أول مركبة كهربائية، غالباً لا يكون السؤال حول نوع المركبة نفسها بقدر ما يكون حول سهولة شحنها وتبني هذه العملية في الحياة اليومية. وبالنسبة للمدن التي تتطلع إلى تحويل أساطيل النقل العام إلى الكهرباء، فإن نجاح الخطط التشغيلية يعتمد على كفاءة البنية التحتية بقدر اعتماده على مواصفات المركبات. وكلما ارتفع مستوى الإقبال على المركبات الكهربائية، ازدادت الحاجة إلى تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية، ليس بالتوازي مع الطلب فحسب، بل استباقاً له.

وفي هذا السياق، لا يكفي التركيز على زيادة عدد نقاط الشحن فقط. فالمستهلكون في المملكة يتطلعون إلى حلول شحن تتناسب مع أسلوب حياتهم، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو على الطرق التي يستخدمونها يومياً. كما يتوقعون خدمات تتسم بالسرعة باعتبارها متطلبات أساسية، لا مزايا إضافية، ويرغبون في تجربة سلسة لا تتطلب الكثير من التخطيط أو القلق بشأن توفر الخدمة.

والهدف في نهاية المطاف هو أن تصبح عملية الشحن جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية. فعندما يتوقف السائق عن التفكير في الشحن باعتباره تحدياً مستقلاً، تتراجع معظم العوائق التي قد تؤثر في قرار اقتناء المركبات الكهربائية.

فرصة مواتية لتسريع التحول

هناك جانب آخر لا يقل أهمية في مشهد التنقل بالمملكة. فعلى الرغم من أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع يعيشون على مقربة من وسائل النقل الجماعي، فإن الأغلبية لا تزال تفضل استخدام المركبات الخاصة، مشيرة إلى تحديات تتعلق بتغطية بعض المسارات، أو ملاءمة أوقات التشغيل، أو مستويات الراحة.

ولا يعكس ذلك عزوفاً عن النقل العام بقدر ما يعكس تطلعاً إلى خيارات أكثر كفاءة ومرونة. ويؤكد ذلك الدعم الكبير الذي أبداه المشاركون للحافلات الكهربائية، وشبكات النقل المتكاملة، ومنصات "التنقل كخدمة". وهذه فرصة مهمة لإعادة تصور مستقبل التنقل بمنظور أشمل، يقوم على منظومة مترابطة تتكامل فيها مختلف وسائل النقل والخدمات، بدلاً من النظر إليها كحلول منفصلة.

وتتمتع السعودية بمقومات استثنائية تؤهلها لقيادة هذا التحول. فعلى عكس العديد من الأسواق التي تتعامل مع تحديات بنى تحتية تراكمت على مدى عقود، وتمتلك فرصة بناء منظومات حديثة منذ البداية، انطلاقاً من احتياجات المستخدمين الفعلية ومتطلبات المستقبل. كما أن وضوح الرؤية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب تنامي التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، يوفر قاعدة قوية لدفع هذا التحول وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال التنقل المستدام.

ومن جانبنا، نواصل دعم هذه المسيرة من خلال توفير حلول متطورة للتنقل الكهربائي والاستثمار في البنية التحتية للشحن والمرافق المتخصصة، إلى جانب التوسع المستمر في شبكة مواقعنا في السعودية، والتي نتوقع أن تنمو من 3 معارض في 2025 إلى أكثر من 20 موقعاً بحلول 2026. ويتمثل هدفنا في تعزيز سهولة الوصول إلى هذه الحلول وبناء ثقة العملاء في رحلتهم نحو التنقل الكهربائي.

وتدخل السعودية هذه المرحلة وهي تمتلك رؤية واضحة، وإرادة مؤسسية قوية، وقاعدة استهلاكية مستعدة للتغيير. أما الأولوية اليوم فتتمثل في تسريع التنفيذ عبر الاستثمار في شبكات الشحن، وتوسيع الوصول إلى مركبات الطاقة الجديدة، وتطوير منظومة نقل عام ترتقي إلى مستوى الطلب المتنامي. فالأسس باتت راسخة، والطلب أصبح واقعاً ملموساً، والاتجاه واضح.

وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو مواصلة البناء على هذا الزخم بوتيرة تواكب حجم الفرصة المتاحة. لم يعد السؤال ما إذا كانت السعودية ستقود مستقبل التنقل الكهربائي، بل كيف ستسرّع وتيرة التحول وتوسع أثره على أرض الواقع.

المدير الإداري لشركة الفطيم BYD في السعودية