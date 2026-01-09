مفاجآت قد يجلبها 2026 .. هل يصبح ماسك تريليونيرا؟





نير قيصر

تطورات غير متوقعة لكنها ممكنة.. وسيناريوهات متوقعة قد تؤكدها الأيام أو تنفيها

•هل سيشهد العالم ظهور أول تريليونير في التاريخ؟ وهل تنتشر سيارات الأجرة بلا سائق؟

الخلاصة

يقدم المقال قائمة "المفاجآت العشر" لعام 2026، مستوحاة من تحليلات خبير "وول ستريت" الراحل بايرون وين، تشمل إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة من شركة وايمو، ارتفاع قيمة شركات إيلون ماسك، ثبات أسعار الفائدة الأمريكية، واختبار استقرار عملة بيتكوين، إلى جانب توقعات اقتصادية وسياسية مثل انخفاض سوق الأسهم الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

في كل عام، مع اقتراب موسم الأعياد، أتذكر قائمة "المفاجآت العشر" السنوية التي كان يعدّها خبير وول ستريت الراحل بايرون وين، وتُنشر مع بداية كل عام جديد، إذ كان يقدم فيها تحليلاته المخالفة للرأي السائد حول قضايا الساعة.

لطالما تميّز وين بأسلوب ممتع فيما يطرح 10 سيناريوهات يعتقد أن المستثمر العادي سيعتبرها مستبعدة، لكنه كان يراها مُرجّحة في العام المقبل.

صدرت النسخة الأخيرة، وهي النسخة الثامنة والثلاثون، من قائمة وين في يناير 2023، قبل 10 أشهر من وفاته. لقد افتقدت قائمته، لذا قررتُ هذا العام إعداد قائمتي الخاصة، كتقدير متواضع لهذا الخبير. إليكم مفاجآتي العشر لعام 2026:

• تطلق ”وايمو“ Waymo التابعة لشركة ”ألفابت“ سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مزيد من المدن الأمريكية. وتؤكد الزيادة الكبيرة في استخدامها وتراكم البيانات أن الروبوتات أكثر أماناً من السائقين البشريين. وتبدأ نقاشات حول منافع حظر سائقي السيارات في مراكز المدن.

• يحبط كبار ملاك العقارات جهود رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني لتجميد الإيجارات في المدينة. وتتجه المدينة نحو مشاريع البناء الجديدة وفرض ضرائب على المُلّاك غير المقيمين، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الإيجارات.

• يؤدي الحماس المصاحب للاكتتاب العام الأولي لشركة ”سبيس إكس“ إلى رفع قيمة شركات إيلون ماسك، ومنها ”تسلا“ و“إكس“ و“ذا بورينغ كومباني“ و“نيورالينك“ و“إكس إيه آي“، ليصبح ماسك أول تريليونير في العالم.

• على الرغم من استمرار الرئيس دونالد ترمب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، لا يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2026.

• تسمح المحكمة العليا بفرض رسوم ترمب الجمركية مع تعديلات طفيفة. لا تحدث هذه الرسوم أي تأثير يُذكر في التضخم، سواءً لمرة واحدة أو على المدى الطويل.

• يختبر ”بيتكوين“ المستوى القياسي الذي سجله في أكتوبر 2025، لكنه لا يتجاوزه. ويثير استمرار انخفاض تقلباته، التي شهدتها سنوات عديدة، الآمال في أنه قد نضج أخيراً ليصبح مخزناً للقيمة. تُطلق موجة منتجات مالية مهيكلة مرتبطة بهذه العملة وتُباع بنجاح لجيل طفرة المواليد.

• تنخفض قيمة سوق الأسهم الأمريكية، فتنحسر مخاوف من فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي. لا يكون انخفاض القيم ناتجاً عن تصحيح مستمر، كما يخشى الكثيرون، بل عن مزيج من ركود الأسعار ونمو الأرباح.

• على الرغم من جهود ترمب للسلام، تنجر الولايات المتحدة إلى صراعات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتؤدي التوترات الطائفية المتصاعدة في سورية إلى تقسيم.

• مع أن عجز الميزانية الاتحادية يتجاوز 3% في السنة المالية 2026، إلا أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يبقى ضمن نطاق 4% إلى 5%، فلا يسبب ضغطاً على الكونجرس لفرض انضباط مالي، ولا يوفر أي تخفيف لأسعار الرهن العقاري لمشتري المنازل.

• للعام الثاني على التوالي، تتفوق الأسهم العالمية على نظيراتها الأمريكية، على الرغم من قوة أساسيات الشركات الأمريكية، مدعومة بانخفاض مستمر في قيمة الدولار.

أما ما يلي فهو السيناريوهات التي أعتبرها "متوقعة"، كما سماها وين، وهي سيناريوهات أظنها أرجح مما يعتقد معظم المستثمرين، لكنها ليست بالضرورة مرجحة.

• يُكثّف رئيس الاحتياطي الفيدرالي العتيد استخدام البنك المركزي للبيانات الآنية في قرارات أسعار الفائدة، ما يُضعف استخدام وأهمية البيانات الحكومية التقليدية القائمة على الاستطلاعات.

• ترفع الولايات المتحدة القيود الاستثمارية عن روسيا عقب انفراجة مع أوكرانيا. ترتفع أسعار الأصول المرتبطة بروسيا بقوة.

• تُصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات لوائح جديدة تلزم الشركات بالكشف عن معلومات متنوعة تتعلق بالعمال، ولا سيما التعويضات ومعدل دوران الموظفين. تكشف هذه اللوائح أن عدد العمال الذين يكسبون أجراً يكفي للعيش أقل مما تُقر به الشركات، لكنه أكثر مما يخشاه التقدميون.

إذا أعجبتكم هذه القائمة وترغبون في رؤيتها مرة أخرى العام المقبل، فأخبروني بذلك، مع بعض توقعاتكم لعام 2026. أتمنى لكم عاماً سعيداً.

كاتب عمود في بلومبرغ يغطي الأسواق. وهو مؤسس شركة Unison Advisors، وهي شركة لإدارة الأصول. وعمل كمحامي في شركة سوليفان وكرومويل ومستشار في شركة إرنست ويونج.