مطالب الاقتصاد القديم من الأسواق الناشئة

بينما تتسابق أمريكا الشمالية وأوروبا لبناء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل أعمال القرن الحادي والعشرين، لا تزال عديد من الأسواق الناشئة تعتمد على منتجات القرن العشرين مثل الصلب والأسمنت والبلاستيك لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. هذا التباين يُؤدي أيضًا إلى انقسام مسارات التحول في قطاع الطاقة.

في الولايات المتحدة وأوروبا، يُؤدي التنافس على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات إلى إصلاح شامل لأنظمة الطاقة لتوفير مزيد من الكهرباء بشكل أكثر موثوقية.

في الوقت نفسه، لا تزال عديد من الاقتصادات في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط مرتبطة بالصناعات الثقيلة المستهلكة للطاقة، وذلك بشكل أساسي لإنتاج المواد الخام والسلع الاستهلاكية. هذا يعني أن الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، قد يحتفظ بدور محوري في أنظمة الطاقة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه صناع السياسات في الغرب.

اقتصادات كثيفة الكربون

بينما كانت اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة تعتمد في البداية على المواد الخام والصناعات الثقيلة، أدت عقود من نقل الإنتاج إلى الخارج إلى تحويل جزء كبير من طاقة الإنتاج إلى مناطق أخرى.

منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت الصين الموقع الرئيسي لبناء طاقات إنتاجية جديدة للمعادن والأسمنت والمواد الكيميائية والسيراميك والزجاج، وقامت بدورها بتوظيف هذه المواد الخام لتطوير قطاعها الصناعي الرائد عالميًا.

مع ذلك، فإن عشرات الأسواق الناشئة الأخرى، بما في ذلك فيتنام وإندونيسيا ونيجيريا ومصر وتركيا والهند، قد اتبعت أو تحاول اتباع نماذج تنموية مماثلة، وهي الآن أيضًا من كبار منتجي المواد الخام المختلفة.

في الواقع، تُظهر بيانات مرصد الطاقة العالمي (GEM) أن ثلاثة أرباع الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب والمواد الكيميائية تقع في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية للأسمنت والكلنكر - وهما المكونان الأساسيان للخرسانة - فإن نحو 85% من القدرة الإنتاجية العالمية تقع خارج أمريكا الشمالية وأوروبا. وتقود اقتصادات آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط أيضاً بناء منشآت جديدة للصلب والأسمنت والمواد الكيميائية، حيث تمثل ما يقرب من 90% من القدرة الإنتاجية قيد الإنشاء.

جمهور مستهدف

لا تقتصر أهمية هذه الدول على كونها أماكن أرخص لإنتاج المواد الخام، بل إنها أيضاً من أسرع المستهلكين نمواً للأسمنت والصلب والبلاستيك والمنتجات ذات الصلة. وقد أسهم هذا المزيج من انخفاض تكاليف التشغيل وارتفاع الاستهلاك المحلي في تعزيز مبررات بناء القدرة الإنتاجية لهذه المواد محلياً.

كما أدى تطوير سلاسل التوريد المرتبطة بها، بدءاً من أساطيل النقل بالشاحنات ووصولاً إلى شركات التخزين ومرافق المعالجة، إلى خلق قيمة اقتصادية وفرص عمل إضافية، ما يزيد من أهميتها في الاقتصادات المحلية. أما أضف إلى ذلك إمكانية تطوير قطاع تصنيعي قادر على تحويل هذه المواد إلى سلع استهلاكية أغلى ثمناً، فيتضح سبب تبني عديد من الدول سياسات تدعم صناعات المواد الأساسية.

استهلاك الطاقة المفرط

مع ذلك، فإن هذا الاعتماد الكبير على المواد الخام لتوفير فرص العمل والمنتجات الوسيطة الرئيسية يُؤثر أيضاً في أنظمة الطاقة الوطنية المصممة للحفاظ على استمرارية هذه الصناعات.

يُعرف عن صناعة الأسمنت والصلب والمواد الكيميائية أنها كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويحتاج المنتجون إلى طاقة وفيرة ورخيصة للحفاظ على قدرتهم التنافسية.

كما أن عديدا من هذه المواد يُستورد بسهولة، ما يجعل المنتجين المحليين عرضة للمنافسة من قِبل الشركات الأجنبية.

وهذا بدوره يضغط على السلطات المحلية لضمان بقاء تكاليف التشغيل عند أدنى مستوى ممكن - وخاصة تكاليف الطاقة - ولصياغة السياسات بما يخدم مصالح المنتجين. في الاقتصادات سريعة النمو والحساسة للتكاليف، يُصبح نظام الطاقة هو السياسة الصناعية.

اليوم، يعتمد جزء كبير من جنوب شرق آسيا، إضافة إلى أجزاء من شمال ووسط إفريقيا، على الفحم لتوفير معظم احتياجاتها من الطاقة الصناعية.

غالبًا ما تُنشأ مرافق واسعة النطاق للتعدين والاستيراد والتخزين لدعم هذا الاعتماد على الفحم والحفاظ عليه، وغالبًا ما تُعدّ الطاقة المولدة من الفحم من أسرع الطرق لزيادة إمدادات الطاقة في تلك الاقتصادات.

قد تتعارض الجهود المبذولة لتوسيع إنتاج الطاقة المولدة من الفحم مع الاتجاهات السائدة في المناطق الأكثر تطورًا، وقد تعوق الجهود المبذولة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة. لكن طالما أن المواد الأساسية مثل الأسمنت والصلب تُغطي معظم النفقات وتُوفر فرص عمل لقوى عاملة كبيرة، فقد لا تتمكن الدول المنتجة من تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة دون إحداث اضطراب في الاقتصاد عامة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز