مصنع قوي .. ومستهلك متردد

لا تكمن مشكلة الصين اليوم في أنها توقفت عن الإنتاج، بل في أن مصنعها يتحرك أسرع من متجرها. وهذه ليست ملاحظة للصين فقط، بل سؤال عالمي: ماذا يحدث عندما يستمر ثاني أكبر اقتصاد عالمي في إنتاج السلع، بينما يتردد مستهلكها المحلي في الشراء؟ هنا لا يعود الحديث عن الصين كرقم نمو فقط وشأن داخلي، بل عن اختلال ينتقل إلى العالم عبر اتجاهين متقابلين: ضعف الطلب الصيني على منتجات الآخرين، وقوة العرض الصيني الباحث عن مستهلك خارج الحدود.

الأرقام توضح المفارقة. في أبريل ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني 4.1% على أساس سنوي، بينما لم ترتفع مبيعات التجزئة إلا 0.2%، وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 1.6% خلال أول 4 أشهر. أي أن المصنع لا يزال يعمل، لكن الاستهلاك أقل نشاطا، والشركات نفسها لا تستثمر بنفس الروح. وعندما يصبح الإنتاج أسرع من الاستهلاك، لا يبقى الفائض داخل الصين! بل يبحث عن أسواق خارجية تشتريه أو تنافسه وتصطدم بها.

من هنا يبدأ أثر الصين على الدول المصدرة لها. فالدول التي تبيع للصين النفط والغاز والمعادن والبتروكيماويات لا تقرأ ضعف المستهلك وحده، بل تقرأ ضعف الاستثمار والعقار والصناعات الثقيلة. أما الشركات التي تبيع للصينيين السيارات والسلع الفاخرة والسفر والأغذية والتجزئة، فهي تنظر إلى مزاج الأسرة الصينية لا إلى عدد المصانع. المشكلة إذن ليست أن الصين تختفي من الطلب العالمي، بل أن نوع الطلب تغير: طلب أقل على ما يشتريه المستهلك، وحذر أكبر تجاه ما يبنيه المستثمر.

لكن نصف الصورة الآخر لا يقل أهمية. فضعف المستهلك الصيني لا يعني أن المصنع سيتوقف! قد يعني أنه سيصدر أكثر. وهنا يدخل المستهلك العالمي في المعادلة. إذا اشترى العالم السلع الصينية ذات امتياز تكلفة الانتاج، قد يستفيد من أسعار أقل، لكنه في المقابل يضع شركاته المحلية تحت ضغط هوامش أضيق ومنافسة أقسى. وإذا لم يستوعب العالم الفائض، تصبح الصين أمام معادلة أصعب إنتاج قوي، ومخزون أعلى، وأسعار أضعف، وربحية أقل. لذلك فالعالم لا يتأثر فقط عندما لا تشتري الصين منه، بل يتأثر أيضًا عندما تضطر الصين إلى البيع له أكثر.

وهذا ما يجعل أثر الصين مختلفًا عن أي اقتصاد كبير آخر. فهي ليست سوقًا نهائية فقط، وليست قاعدة تصدير فقط! بل تقف في منتصف سلاسل الإمداد، تشتري المواد الأولية من جهة، وتبيع السلع المصنعة من جهة أخرى. لذلك فإن أي ارتباك بين مصنعها ومستهلكها يتحول سريعًا إلى قراءة في أسعار المعادن والطاقة، وفي مخزون الشركات، وفي قرارات الشراء لدى المستهلك العالمي.

وهذه ليست تفصيلة صغيرة في الاقتصاد العالمي. صندوق النقد يشير إلى أن الصين تسهم بنحو 30 % من النمو العالمي، ويتوقع نموها عند 4.4% في 2026. لذلك يصبح السؤال الحقيقي: أي جزء من الصين يقود النمو؟ المصنع أم المستهلك؟ فإذا قاد المصنع وحده، فالعالم قد يستورد من الصين السلع ومعها ضغط الأسعار. وإذا عاد المستهلك، فالعالم يستعيد مشتريا ضخمًا لا مجرد بائع ضخم.

الخلاصة أن الصين لم تعد قصة إنتاج فقط، ولا قصة تباطؤ فقط. هي قصة اقتصاد يملك آلة صناعية هائلة، لكنه يحتاج إلى ثقة استهلاكية أعمق. وحين يكون المصنع قويًا والمستهلك مترددًا، فإن العالم كله يقرأ الرسالة: النمو لا يصنعه العرض وحده، كما أن التجارة لا تزدهر ببائعين كثر ومشترين حذرين. بجانب هذا كله يأتي أثر الرسوم الجمركية بحملها على النمو.

الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME