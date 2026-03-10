مشترو الغاز المذعورون والشحنات البديلة في ظل اضطراب الأسعار

أدى التوقف المفاجئ لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر - ثاني أكبر مُصدّر في العالم عام 2025 - إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50% مقارنةً بمستويات العام الماضي في أوروبا وآسيا، ما دفع المشترين المذعورين إلى البحث عن شحنات بديلة.

ومع ذلك، فإن نقص السفن المتاحة ومحدودية طاقة التسييل الاحتياطية يُقيّد عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة للتسليم الفوري إلى أي من المنطقتين، ومن المرجح أن يُبقي أسعار الغاز مرتفعة لبعض الوقت.

مع ذلك، يقوم كبار مُصدّري الغاز الطبيعي المسال خارج الشرق الأوسط بإعادة توجيه ما يستطيعون من الشحنات إلى المشترين المحتاجين، مدفوعين بإمكانية تحقيق أرباح هائلة نتيجة اتساع الفارق بين أسعار الغاز في آسيا وأوروبا والأسعار المحلية. فيما يلي تحليل لأحدث تحركات أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسية، والتي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تحويلات الشحنات، إضافة إلى تدفقات صادرات الغاز الطبيعي المسال الحالية من الموردين الرئيسيين.

جاهزون لتحقيق الربح

من المرجح أن يكون المصدرون في الولايات المتحدة في أفضل وضع للاستفادة من فرص إعادة التوجيه، حيث يُرجح أن يكون لدى أكبر مُصدِّر عالمي أكبر كميات من الطاقة غير المُعلنة المتاحة للشحن الفوري. ومع ذلك، من المرجح أن يقوم المصدرون في أستراليا وروسيا وماليزيا ونيجيريا - ثاني أكبر مُصدِّري الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لشركة Kpler - بتعديل جداول ومواقع التسليم بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا.

تُظهر بيانات من مجموعة بورصة لندن للغاز (LSEG) أن متوسط ​​عقود الغاز الطبيعي المسال الآجلة للتسليم إلى الأسواق الرئيسية في آسيا يبلغ حاليًا نحو 12.95 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) لعام 2026 كله. يمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 53% مقارنةً بمتوسط ​​مستويات 2025، وسيكون أعلى متوسط ​​سنوي منذ 2022.

في أوروبا، يبلغ متوسط ​​أسعار العقود الآجلة القياسية لـ TTF لعام 2026 حاليًا نحو 12.41 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49% عن متوسط ​​ 2025.

بينما من المتوقع أن تشهد أسعار العقود الآجلة هذه تقلبات كبيرة خلال الأسابيع القادمة استجابةً لتقلبات السوق الحالية، من المفيد إلقاء نظرة سريعة على الوضع الراهن لتقييم فرص المراجحة المحتملة.

يواجه المصدرون الأمريكيون متوسط ​​تكاليف متوقعة للغاز الطبيعي يبلغ نحو 3.63 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2026 - وفقًا لبيانات LSEG الحالية - وبالتالي يمكنهم تحقيق أرباح تزيد على 200% حتى بعد احتساب تكاليف التسييل والشحن إلى أوروبا أو آسيا. أما بالنسبة إلى مصدرين آخرين مثل أستراليا وروسيا، فإن إمكانية الربح أقل وضوحًا، نظرًا لغموض مستويات تكاليف الغاز والتسييل.

مع ذلك، طالما بقيت تكاليف الغاز في أوروبا وآسيا قريبة من مستوياتها الحالية، فمن الممكن افتراض أن جميع مصدري الغاز الطبيعي المسال سيواجهون فرصًا ربحية غير مسبوقة إذا تمكنوا من توجيه شحناتهم بفاعلية إلى تلك الأسواق. يُجري محللو الغاز الطبيعي المسال حاليًا دراسة دقيقة لأنماط الشحن من كبار المصدرين بحثًا عن أي مؤشرات على تحويلات مفاجئة. شحنت الولايات المتحدة 68% من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في 2025، ومن المتوقع أن تستمر في إعطاء الأولوية لأوروبا على المناطق الأخرى نظرًا لانخفاض تكلفة الشحن إليها نسبيًا.

مع ذلك، تشير جداول الشحن للأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى أن المصدرين الأمريكيين رفعوا شحناتهم إلى المشترين الآسيويين بنحو 20% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025. وتُقدّر حمولة الشحنات الأمريكية المتجهة إلى آسيا خلال الربع الأول من 2026 بنحو 3.75 مليون طن متري، مقارنةً بـ 3.16 مليون طن للفترة نفسها من 2025، وفقًا لبيانات شركة كبلر. أما الشحنات الأمريكية إلى أوروبا من يناير إلى مارس، فتُقدّر بنحو 22.7 مليون طن، مقارنةً بـ 19.8 مليون طن للفترة نفسها من العام الماضي.

ونظرًا لأن المشترين في كل من آسيا وأوروبا سيظلون من أبرز المتنافسين على الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب والمتوسط، فمن المتوقع حدوث زيادات إضافية في مبيعات الولايات المتحدة إلى المنطقتين. على عكس تدفقات التجارة الأمريكية، اتجهت الأغلبية العظمى من شحنات مُصدّري الغاز الطبيعي المسال الأستراليين إلى عملاء في آسيا، حيث استحوذت آسيا على أكثر من 95% من الصادرات الأسترالية العام الماضي.

ونظرًا لقصر مدة النقل نسبيًا إلى دول مثل الصين واليابان مقارنةً بالشحنات القادمة من الولايات المتحدة، تحتفظ أستراليا بميزة تنافسية من حيث التكلفة مع المشترين الآسيويين، فضلًا عن علاقاتها الأوسع مع المشترين الإقليميين.

مع ذلك، فقد التزم مُصدّرو الغاز الطبيعي المسال الأستراليون بالفعل بتسليم معظم إمداداتهم المتوقعة إلى مشترين متعاقدين، ما قد يحدّ من قدرتهم على إعادة توجيه أي شحنات إلى السوق الفورية حيث يكون المشترون المحتملون على استعداد لدفع ثمن التسليم.

قد يفسح هذا المجال أمام مُصدّرين آخرين، بما في ذلك روسيا وماليزيا ونيجيريا، الذين أنشأوا بالفعل طرقًا تجارية عالمية للغاز الطبيعي المسال، ويبدو أنهم في وضع جيد لتقديم مزيد من المنافسة لنظرائهم المُصدّرين الأكبر حجمًا في المستقبل.

كاتب الاقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز