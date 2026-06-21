مستقبل واعد لخام الحديد لكنّ مستقبل الصلب الأخضر يتلاشى

كانت المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة، مثل النحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، الأكثر تفاؤلاً في قطاع السلع الأساسية خلال السنوات الأخيرة. ويرغب مُنتجو خام الحديد في إضافة منتجاتهم إلى هذه القائمة. سيُحافظ النمو القوي في الطلب على الصلب في جنوب وجنوب شرق آسيا على قوة الطلب على هذه المادة الخام، وسيُعوّض هذا النمو انخفاض الإنتاج في الصين والعالم الغربي.

كان هذا هو الرأي السائد في اجتماع الصناعة الذي عُقد هذا الأسبوع في سنغافورة. إلا أن تفاؤل مُنتجي خام الحديد لم يُقابله تفاؤل دعاة خفض انبعاثات الكربون في الصناعة، حيث تراجعوا عن اعتبار الصلب الأخضر الأمل الكبير، وذلك لإدراكهم المُرّ لتكاليفه الباهظة.

تفتقر الحكومات حاليًا إلى الإرادة اللازمة لتشريع وتنظيم وتحفيز التحول من صناعة الصلب باستخدام الفحم إلى استخدام الطاقات المتجددة. فجوة عرض وشيكة يستند التفاؤل السائد في سوق خام الحديد إلى حد كبير على توقعات بزيادة الهند إنتاجها من الصلب من نحوا 168 مليون طن متري سنويًا حاليًا إلى نحو 400 مليون طن بحلول عام 2035.

تُعد الهند مُصدِّرًا صافيًا صغيرًا لخام الحديد، حيث بلغت صادراتها 28.62 مليون طن في 2025 مقابل واردات بلغت 13.87 مليون طن، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كيبلر لتحليل السلع. إذا ضاعفت الهند إنتاجها من الصلب خلال السنوات العشر المقبلة، فسيتعين عليها على الأرجح زيادة وارداتها، إذ لن تتمكن صناعتها المحلية من استخراج كميات كافية من الخام ذي المحتوى العالي من الحديد لتحقيق جدوى اقتصادية.

هناك تفاؤل أيضاً بأن دول جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وإندونيسيا وتايلاند، ستزيد من طاقتها الإنتاجية للصلب مع استمرار نمو اقتصاداتها الصناعية، وسيعتمد ذلك بشكل كبير على خام الحديد المستورد. صرح بولد باتار، كبير المسؤولين التجاريين في شركة ريو تينتو، خلال منتدى سنغافورة لخام الحديد والصلب، بوجود فجوة وشيكة في الإمدادات تبلغ 650 مليون طن من خام الحديد بحلول عام 2035

يشمل هذا الرقم المناجم الجديدة، مثل مشروع سيماندو في غينيا، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 120 مليون طن سنوياً، والذي هو في طور بدء التشغيل. مع ذلك، تتوقع ريو تينتو أن وتيرة تطوير المناجم الجديدة لن تواكب النقص في الإنتاج مع اقتراب المناجم من نهاية عمرها الافتراضي. ومن العوامل الأخرى التي تدعم شركات التعدين، مثل ريو تينتو، أكبر منتج لخام الحديد في العالم، أن معظم طاقات إنتاج الصلب الجديدة التي تُبنى في آسيا تستخدم طريقة الفرن العالي التقليدية - فرن الأكسجين القاعدي (BF-BOF). هذه الطريقة مُثبتة وفعّالة من حيث التكلفة، ولكنها أيضًا شديدة التلوث، لاعتمادها على الفحم المعدني.

يُسهم قطاع صناعة الصلب بنحو 8% من انبعاثات الكربون العالمية، ما يجعل خفض الانبعاثات الكربونية أمرًا حيويًا لتحقيق أهداف المناخ المتمثلة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ولكن بينما يُبدي مُصنّعو المناجم والصلب حماسًا للحديث عن خفض انبعاثات الكربون في عملياتهم، فإن الواقع يُشير إلى أنهم لا يُركّزون إلا على بعض الحلول السهلة، مثل خطط زيادة الكفاءة واستخدام خام حديد عالي الجودة. تتلاشى الآمال الخضراء أي جهد حقيقي لخفض الانبعاثات بشكلٍ ملموس يتطلب التحوّل من الفحم إلى الهيدروجين كعامل مُختزل، والكهرباء المُتجددة كمصدر للطاقة.

ولكن حتى الآن، لم يتم تخصيص سوى القليل جدًا من رأس المال لإنتاج الصلب الأخضر. صرح تشونج شاوليانج، نائب الأمين العام للرابطة العالمية للصلب، لمنتدى سنغافورة للصلب الأخضر يوم الأربعاء، بأنه لم يتم استثمار سوى 20 مليار دولار لدعم إنتاج الصلب الأخضر.

وقد أدى ذلك إلى طاقة إنتاجية متوقعة للصلب الأخضر تبلغ 70.8 مليون طن بحلول عام 2030، يتركز معظمها في أوروبا. وبالنظر إلى أن الإنتاج العالمي للصلب من المتوقع أن يقترب من ملياري طن سنويًا بحلول عام 2030، فإن الإنتاج المخطط له من الصلب الأخضر يمثل أقل من 4% من الإجمالي. تكمن المشكلة في عدم وجود معيار عالمي للصلب الأخضر، كما أن ضرائب الكربون، مثل آلية تعديل الكربون الحدودي في أوروبا، ليست منتشرة على نطاق واسع بما يكفي لتحقيق تحول ملموس نحو الصلب الأخضر.

تبلغ التكلفة الحالية لإنتاج الصلب باستخدام طريقة فرن الصهر العالي - فرن الأكسجين القاعدي نحو 400 دولار للطن، وفقًا لبيانات الرابطة العالمية للصلب التي عُرضت هذا الأسبوع. مع ذلك، فإن استخدام الهيدروجين والكهرباء المتجددة يرفع التكلفة إلى ما بين 500 و850 دولارًا للطن، وذلك بحسب موقع الإنتاج. السبيل الوحيد لسد هذه الفجوة هو أن تُنظّم الحكومات عمليات إنتاج الصلب الأخضر، إما بفرض ضرائب على الطرق الأكثر تلويثًا للبيئة أو بدعم الإنتاج الأقل كثافة للكربون. تكمن المشكلة في ندرة الأدلة على حدوث ذلك في آسيا، المنتج الرئيسي للصلب ومحرك النمو المستقبلي.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز