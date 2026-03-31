مستقبل واعد في قطاع مستحضرات التجميل بين السعودية وإيطاليا

لطالما اقترن الجمال بإيطاليا بوصفه سمةً راسخةً من سماتها. غير أنه يمثّل كذلك، وبصورة تزداد وضوحًا، قطاعًا صناعيًا متنامي الأهمية في البلاد. فقد بلغ حجم الإنتاج في هذا القطاع خلال عام 2024 نحو 16.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالعام السابق، فيما تضاعفت الصادرات خلال عقدين تقريبا 4 مرات، لترتفع من (ملياري يورو إلى 7.9 مليار يورو)، مع تحقيق فائض تجاري قدره 4.7 مليار يورو، وتوفير فرص عمل لنحو 440 ألف عامل.

وتحتل إيطاليا المرتبة الرابعة عالميًا والثالثة أوروبيا من حيث قيمة صادرات مستحضرات التجميل. وهي أرقام لا تقتصر على توصيف قطاع إنتاجي فحسب، بل تظهر توجهًا عميقا ومتجذرا نجح في الارتقاء بصناعة مستحضرات التجميل إلى مستوى التميز الصناعي المتكامل، ومحرك للابتكار والاستدامة، فضلاً عن كونها أحد العناصر القوية في منظومة التصدير الإيطالية.

ويدعم هذه النتائج نظام صناعي متكامل يتسم بالتماسك والرسوخ؛ إذ تُعد لومبارديا المركز الرئيس بلا منازع لهذا القطاع، حيث تضم 54% من الشركات وتنتج ثلثي الإيرادات الوطنية. أما التجمعات المتخصصة في إقليم إيميليا- رومانيا وفينيتو، فتحتفظ بذلك الإرث الحرفي الذي أوجد سلاسل إنتاج عالية التميز بصيت عالمي.

ولا يقتصر هذا النظام الصناعي على إنتاج العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، بل ينقل إلى العالم رؤية متكاملة للرفاهية ترتكز على الجودة والبحث والابتكار. وكما هي الحال في قطاعات صناعية إيطالية أخرى، حتى في مجال مستحضرات التجميل، يعتمد الهيكل الصناعي الإيطالي على ديناميكية الشركات الصغيرة والمتوسطة: ففي عام 2024، أسهمت هذه الشركات في إنتاج نحو 99% من مستحضرات التجميل. ، بما يظهر قوة نظام إنتاجي متجذر محليا، عالي المرونة والتخصص.

وفي هذا السياق، يبرز معرض (كوزموبروف) بوصفه أهم وأبرز فعالية عالمية مخصصة لصناعة مستحضرات التجميل والجمال المهني، والذي اختُتمت أعماله أخيرا في بولونيا، بمشاركة عدد من الشركات السعودية بدعم قيّم من وكالة التجارة الإيطالية ويؤكد الحضور السعودي في المعرض، الذي استقطب أكثر من 255 ألف زائر وما يزيد على 3100 عارض، وجود اهتمام متزايد بتعميق العلاقات بين إيطاليا والسعودية في هذا القطاع المهم، وهو ما يظهره أيضًا نجاح المبادرة التي نظمتها وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع جمعية «كوزميتيكا إيطاليا» لقطاع مستحضرات التجميل مطلع فبراير، بمشاركة 16 شركة إيطالية كانت في الرياض للمشاركة في ورش عمل واجتماعات وزيارات ميدانية إلى جهات ومواقع ذات اهتمام.

كما تعزز تقديرات صادرات منتجات التجميل الإيطالية إلى السعودية لعام 2025 القناعة بأن السوق السعودية تمثل إحدى أكثر الأسواق الواعدة لتعزيز الحضور الدولي لصناعة التجميل الإيطالية، كما أنها تشكل أرضية خصبة لتعزيز شراكات متبادلة المنفعة تدعم نمو الشركات السعودية العاملة في هذا القطاع بالتعاون مع نظيراتها الإيطالية.

فعلى الجانب السعودي، يوجد مجتمع شاب وحيوي، يتسم بطلب متزايد على المنتجات عالية الجودة وبحساسية أكبر تجاه هوية العلامة التجارية وتاريخها. وعلى الجانب الإيطالي، يوجد نسيج اقتصادي قائم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ينمو داخل مناطق متخصصة في قطاع الجمال متجذرة محليًا، لكنها في الوقت نفسه ذات توجه قوي نحو التصدير والابتكار. ومن هذا المنطلق، أرى أن هذا التكامل يمثل الوصفة المثالية لنمو مشترك بين إيطاليا والسعودية في قطاع واعد ومتطلع إلى المستقبل مثل قطاع مستحضرات التجميل.

سفير إيطاليا في السعودية