مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب .. عوامل جديدة تقوده





كلايد راسل

-هل ينبغي لمستثمري الذهب أن يشعروا بخيبة أمل لعدم تمكن المعدن النفيس من مواصلة الارتفاع بعد بلوغه أعلى مستوى قياسي له في يناير الماضي فوق 5500 دولار للأونصة، أم ينبغي لهم أن يشعروا بالارتياح لعدم كون التراجع أكثر حدة؟

يشير تاريخ الأسعار على مدى العقدين الماضيين إلى أن الارتفاعات القوية، مثل الارتفاع الذي شهده الذهب من سبتمبر 2022 إلى يناير 2026 عندما ارتفع بنسبة 245%، تتبعها انخفاضات كبيرة، حتى لو تم ترسيخ معظم المكاسب.

في الارتفاع الذي شهده الذهب من أدنى مستوى له عند 697.45 دولارًا للأونصة في أكتوبر 2008 إلى أعلى مستوى قياسي آنذاك عند 1884.40 دولارًا في سبتمبر 2011، ارتفع بنسبة 170%. ثم انخفض سعر الذهب بنسبة 37% ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1191.35 دولارًا أمريكيًا بحلول أغسطس 2018.

ومن هذا المستوى المنخفض، قفز بنسبة 74% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 2072.49 دولارًا أمريكيًا للأونصة بحلول أغسطس 2020، قبل أن يتراجع بنسبة 22% إلى 1620.20 دولارًا أمريكيًا بحلول سبتمبر 2022.

ومن الجدير بالذكر أنه كلما زاد ارتفاع الأسعار، زاد الانخفاض اللاحق، كما أن الارتفاعات عادةً ما تحدث خلال فترات زمنية أقصر من الانخفاضات.

ومنذ أدنى مستوى له في سبتمبر 2022، شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولارًا أمريكيًا للأونصة في 29 يناير. ومنذ ذلك الحين، انخفض بنسبة 20% ليغلق عند 4473.89 دولارًا أمريكيًا للأونصة يوم الخميس.

استنادًا إلى نمط الارتفاع والانخفاض السابق، يبدو أن هناك احتمالًا لانخفاض أكبر في الأشهر والسنوات المقبلة قبل استئناف الاتجاه الصعودي. لكن هذا يفترض أن نفس الديناميكيات التي دفعت الارتفاعات السابقة وفترات التماسك لا تزال قائمة اليوم. ثمة خطر واضح في القول "هذه المرة مختلفة"، والأسواق مليئة بأمثلة على هذا النوع من التفكير الذي ثبت في النهاية أنه خاطئ.

مع ذلك، تحقق الارتفاع الحالي إلى حد كبير من خلال مزيج من العوامل الإيجابية، وكان غير معتاد لأن جميعها كانت تعمل في نفس الاتجاه في نفس الوقت.

تبرز ثلاثة عوامل رئيسية، وهي زيادة مشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي من المستهلكين من أكبر مشترين، الصين والهند، ودعم المستثمرين فيما يمكن وصفه بشكل عام بـ"التداول بدافع الخوف".

يشمل ذلك الخوف من ارتفاع التضخم، والخوف من تطورات جيوسياسية سلبية، ومنذ عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، الخوف من أن تُقوّض سياساته مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية، وما يترتب على ذلك من فقدان الهيمنة الاقتصادية الأمريكية. مع ذلك، شهدت مشتريات البنوك المركزية تراجعًا في الأشهر الأخيرة، وكذلك الطلب الاستهلاكي في الصين والهند.

تراجع عمليات الشراء

أظهر أحدث تقرير ربع سنوي صادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 243.7 طن متري من الذهب في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

مع ذلك، استقرت عمليات الشراء في نطاق يراوح حول 200 طن لكل ربع سنة منذ بداية عام 2025، وهي أقل بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة بين منتصف عام 2022 ونهاية عام 2024، حين تجاوزت عمليات الشراء 300 طن لكل ربع سنة لخمسة أرباع متتالية، ولم تنخفض عن 200 طن إلا مرة واحدة.

بلغ الطلب على المجوهرات في الصين 85.2 طن في الربع الأول، بانخفاض قدره 31% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، بينما انخفض في الهند بنسبة 19% ليصل إلى 66.1 طن. وانخفض الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 25% ليصل إلى 260.2 طن في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لبيانات المجلس.

أدت أسعار الذهب المرتفعة إلى كبح الطلب الاستهلاكي، واتخذت الحكومة الهندية إجراءات لزيادة الضرائب على واردات الذهب في محاولة لخفض المشتريات وبالتالي تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. كما انخفضت تدفقات الاستثمار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث بلغت 62 طنًا في الربع الأول، بانخفاض قدره 73% عن الربع نفسه من 2025. وبشكل عام، انخفض إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 9% في الربع الأول من 2026 ليصل إلى 1195.9 طن من 1315.6 طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

يجعل هذا التراجع الطفيف نسبيًا في أسعار الذهب منذ ذروتها في يناير يبدو أداءً جيدًا. تكمن المشكلة بالنسبة لمستثمري الذهب في أن السعر يتأثر حاليًا بشكل رئيسي بتوقعات السياسة النقدية أكثر من العوامل المعتادة.

ويُعدّ الارتباط العكسي في الأسابيع الأخيرة مع أسعار النفط الخام مثالًا على ذلك. فعندما ترتفع أسعار النفط الخام وسط الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، ينخفض ​​سعر الذهب. على النقيض، عندما تنخفض أسعار النفط وسط آمال بقرب التوصل إلى اتفاق سلام، ينتعش الذهب نوعًا ما.

يؤثر سعر النفط في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، فارتفاع الأسعار يفتح المجال أمام رفع أسعار الفائدة، لكنه في الوقت نفسه يقضي على آمال خفضها.

انخفاض أسعار النفط يعزز الآمال بانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الفائدة يدعم عادةً الأصول غير المدرة للدخل كالذهب. في نهاية المطاف، يجعل هذا الذهب رهينة لتطورات الحرب الإيرانية، شأنه شأن الأصول الأخرى.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز