مخزونات بورصة لندن للمعادن تكشف الحقيقة

آندي هوم

توقف الارتفاع الكبير في أسعار النيكل يوم الأربعاء بسبب شحنة ضخمة من هذا المعدن المستخدم في صناعة البطاريات في بورصة لندن للمعادن. وكانت هذه الشحنة، التي بلغت 20,760 طنًا متريًا، أكبر تدفق يومي للنيكل منذ ديسمبر 2019.

وبحلول نهاية اليوم، انخفض سعر النيكل لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن من أعلى مستوى له في 19 شهرًا، والذي بلغ 18,800 دولار للطن المتري، إلى 17,895 دولارًا. ومع ذلك، لم يكن وصول هذه الكمية الكبيرة من النيكل مفاجئًا.

بينما ظلت مخزونات النيكل المسجلة في بورصة لندن للمعادن ثابتة منذ سبتمبر، تراكمت مخزونات النيكل غير المسجلة بشكل مطرد في مستودعات بورصة لندن للمعادن في سنغافورة وميناء كاوهسيونج التايواني، وهو ما شكّل الجزء الأكبر من تحركات المخزونات يوم الأربعاء.

لطالما عُرفت المخزونات المسجلة في بورصة لندن للمعادن بأنها مؤشر سعري غير موثوق، إذ غالبًا ما تعكس عمليات التخزين أكثر من ديناميكيات أسعار المعادن.

تعدّ تقلبات مخزونات النيكل غير المسجلة في بورصة لندن للمعادن، أي المعادن الموجودة في مستودعات البورصة ولكن لم تُسلّم بعد إلى السوق، أداةً مفيدةً لتحليل السوق. في الوقت الراهن، تُسلّط هذه المخزونات غير الرسمية الضوء على ديناميكيات عرض متباينة للغاية ضمن سوق المعادن في بورصة لندن للمعادن، تراوح بين الوفرة والنقص.

فائض النيكل وتقلبات الرصاص

ارتفعت مخزونات النيكل في بورصة لندن للمعادن، المسجلة وغير المسجلة، بنسبة 57.6% لتصل إلى 367,310 طنًا خلال عام 2025. وكانت هذه الزيادة الأكبر بين المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن، سواء من حيث الكمية المطلقة أو نسبةً إلى حجم السوق العالمية.

وقد نذرت قفزة حادة بلغت 34,000 طن في مخزونات النيكل غير المسجلة في ديسمبر بالارتفاع الكبير الذي شهدته المخزونات المسجلة يوم الأربعاء. أما المعدن الآخر الذي يعاني فائضا مزمنا في بورصة لندن للمعادن فهو الرصاص، الذي أصبح المعدن المفضل لدى ممولي المخزونات الساعين إلى تحقيق مكاسب من صفقات التخزين.

وقد أدى التنافس على الوحدات، التي يقع معظمها في سنغافورة، إلى تقلبات هائلة في المخزونات المسجلة. فقد تم تداول أكثر من مليون طن من الرصاص داخل وخارج النظام العام الماضي.

وسط كل هذه الضجة، كان هناك ارتفاع مطرد في مخزونات الألمنيوم غير المسجلة، والتي نمت من 42,000 إلى 200,000 طن خلال 2025.

كان هذا الارتفاع أكثر أهمية بكثير من الانخفاض الطفيف البالغ 2,875 طنًا في المخزونات المسجلة، ودفع إجمالي المخزون إلى 438,853 طنًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.

نقص الألمنيوم

لطالما كانت مخزونات الألمنيوم ساحة صراع محموم بين التجار والمستودعات، وتدور معظم هذه العمليات في ميناء كلانج الماليزي.

لم يتوقف تداول المعدن. فقد شهدنا تدفقًا هائلاً في يوم واحد بلغ 102,275 طنًا إلى المخزونات المسجلة في أكتوبر الماضي. لكن وتيرة التداول في ماليزيا أصبحت أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة.

ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض مخزونات الألمنيوم غير المسجلة. انخفض المخزون الخفي في نظام بورصة لندن للمعادن بنسبة 56% ليصل إلى 159,890 طنًا خلال 2025، ما قلل من المعروض المتاح للتداول في المستودعات.

بلغ إجمالي مخزون الألمنيوم في نهاية العام 669,140 طنًا، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022، ما يعزز تغيرًا في ديناميكيات سوق الألمنيوم، حيث ارتفع سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن خلال 3 أشهر فوق مستوى 3,100 دولار للطن لأول مرة منذ مارس 2022.

ديناميكيات متغيرة في سوقي النحاس والزنك

انخفض مخزون النحاس المسجل وغير المسجل في بورصة لندن للمعادن بمقدار الثلث ليصل إلى 214,900 طن العام الماضي. مع ذلك، ينبغي توخي الحذر عند النظر إلى أي إشارة إيجابية، نظرًا لتحويل كميات كبيرة من المعدن إلى الولايات المتحدة للاستفادة من فرق الرسوم الجمركية بين أسعار بورصتي شيكاغو التجارية ولندن للمعادن.

رغم انخفاض مخزونات بورصة لندن للمعادن في 2025، إلا أن مخزونات بورصة شيكاغو التجارية ارتفعت بمقدار 367 ألف طن لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات عديدة، مسجلةً 451,838 طنًا.

ويتجلى هذا التوجه المتزايد نحو الولايات المتحدة حتى في مخزونات بورصة لندن للمعادن غير الخاضعة لشروط الشراء. فقد ارتفع المخزون الخفي في بالتيمور ونيو أورليانز من 1,900 طن فقط في أبريل إلى 18,100 طن في نهاية ديسمبر.

أما سوق الزنك، فيشهد تحولًا مختلفًا.

وقد نذر النضوب شبه التام لمخزونات بورصة لندن للمعادن غير الخاضعة لشروط الشراء في النصف الأول من 2025 بالانخفاض الحاد الذي شهدته السوق في أكتوبر.

وكان رد الفعل ارتفاعًا كبيرًا في شحنات المعادن إلى بورصة لندن للمعادن. فقد قفز إجمالي المخزونات بأكثر من 84 ألف طن في نوفمبر وديسمبر، ما يُرجح أن يُعزز الرأي السائد بأن 2026 هو العام الذي سيشهد تحولًا حاسمًا في سوق الزنك من عجز في العرض إلى فائض.

مخزونات القصدير في بورصة لندن للمعادن تسجل أعلى مستوياتها في عامين، فقد شهد سعر القصدير ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث تجاوز 45,000 دولار للطن لأول مرة منذ 2022، وذلك نتيجة لتوقعات السوق بوجود تهديدات متعددة لإمدادات القصدير.

مع ذلك، ينبغي على المهتمين بهذا المعدن المستخدم في اللحام ملاحظة أن إجمالي مخزونات بورصة لندن للمعادن أغلق العام الماضي عند أعلى مستوى له في عامين، مسجلًا 8,039 طنًا، بفضل زيادة سريعة تجاوزت 2,300 طن في ديسمبر.

بينما يتوقع المضاربون على ارتفاع الأسعار ندرة مستقبلية، تشير بيانات مخزونات بورصة لندن للمعادن حاليًا إلى وفرة جيدة.

الكوبالت الخفي

عاد عقد الكوبالت في بورصة لندن للمعادن إلى النشاط في عام 2025 بعد سنوات من الركود. يعود السبب إلى مخزونات الكوبالت غير المعلنة في بورصة لندن للمعادن. الكوبالت الوحيد المُدرج في النشرة اليومية لمخزونات بورصة لندن للمعادن المسجلة هو 123 طنًا من المعدن الذي تم إلغاؤه. وتم تجهيزها استعدادًا للشحن الفعلي.مع ذلك، فهي ضئيلة مقارنةً بـ 2456 طنًا مخزنة خارج نطاق الضمانات في سنغافورة وروتردام.

مؤشرات المخزونات المحسّنة

بدأت بورصة لندن للمعادن بتقديم تقارير عن المخزونات خارج نطاق الضمانات في 2020، وعدّلتها مرة أخرى في 2025، حيث نشرت المعلومات يوميًا بدلًا من أسبوعيًا، وبسّطت قواعد الإبلاغ للمستودعات.

كان هذا جزءًا تم إغفاله من الإصلاح الشامل للهيكل التنظيمي للبورصة بعد أزمة النيكل في 2022. كان الهدف هو تحسين الشفافية، وقد تحقق ذلك بالفعل في حالة الكوبالت. فبدون تقارير بورصة لندن للمعادن عن المخزونات خارج نطاق الضمانات، لكان وجود هذه الكمية الكبيرة من الكوبالت في نظام تخزين البورصة مجهولًا إلا للمعنيين مباشرةً.

ولكن بشكل عام، يساعد دمج المخزونات غير الرسمية مع المخزونات المسجلة رسميًا على استعادة بعض قوة الإشارة المفقودة لمخزونات بورصة لندن للمعادن.

كاتب اقتصادي ومحلل اقتصادي في وكالة رويترز