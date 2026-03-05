مخاطر تزايد إمدادات الألمنيوم مع تصاعد الحرب الإيرانية





آندي هوم

لا يقتصر تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي في الخليج العربي والمهدد حاليًا بالحرب مع إيران، على ذلك فحسب.

تُعد المنطقة أيضًا منتجًا رئيسيًا للألمنيوم، حيث أسهمت بأكثر من 8% من الإنتاج العالمي العام الماضي، وفقًا للمعهد الدولي للألمنيوم.

يتم شحن أكثر من 5 ملايين طن متري من المعدن عبر مضيق هرمز سنويًا من مصاهر في البحرين وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتدفق كميات هائلة من البوكسيت والألومينا في الاتجاه المعاكس لتغذية هذه المصاهر.

لم يتم استهداف أي من هذه المصانع بشكل مباشر حتى الآن في الأعمال العدائية المتصاعدة. لكن شركة قطر للألمنيوم، المملوكة مناصفةً بين شركة نورسك هيدرو النرويجية وشركة قطر للطاقة، تواجه بالفعل خطر الإغلاق بسبب تأثر إمدادات الطاقة جراء توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد. كلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، ازداد الخطر على المصنّعين الغربيين.

مورد غربي رئيسي

برز الشرق الأوسط كمركز رئيسي لإنتاج الألمنيوم خلال العقدين الماضيين، مستفيدًا من احتياطيات الغاز الهائلة في المنطقة لتشغيل عملية الصهر كثيفة الاستهلاك للطاقة. ارتفع إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من 2.7 مليون طن في 2010 إلى 6.2 مليون طن العام الماضي، ما يجعلها الآن ثاني أكبر مورد إقليمي خارج الصين. في الواقع، هي الأكبر.

تشمل أرقام إنتاج شركة الصناعات الجوية الدولية (IAI) لأوروبا، التي تُعد أكبر مركز إنتاج إقليمي غير صيني على الورق، نحو 4 ملايين طن من المعدن الروسي سنويًا.

لا يمكن استيراد الألومنيوم الروسي إلى الولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على أوكرانيا، كما أن الاتحاد الأوروبي بصدد إيقاف وارداته تدريجياً هذا العام للسبب نفسه.

وبالتالي، يُصبح منتجو دول مجلس التعاون الخليجي عنصراً أساسياً في إمدادات الغرب من هذا المعدن الذي يُستخدم في طيف واسع من الصناعات، بدءاً من السيارات والبناء وصولاً إلى التعبئة والتغليف.

قنوات متعددة

يمتد التأثير المحتمل على المشترين الغربيين عبر قنوات متعددة. لا تقتصر مصاهر الخليج على تصدير الألومنيوم الخام فحسب، بل تُعدّ أيضاً من كبار منتجي السبائك المُصممة خصيصاً، وتُغذي تجمعات محلية من مصانع المنتجات نصف المصنعة.

ووفقاً للمكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يستخدم بيانات الجمارك الرسمية، فقد صدّرت البحرين، التي تضم مصهراً بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن، أكثر من مليون طن من السبائك، و500 ألف طن من المنتجات، و160 ألف طن من المعدن الخام العام الماضي. تدفقت الصادرات إلى 70 دولة مختلفة، بما في ذلك كميات كبيرة إلى أوروبا والولايات المتحدة. يعني تنوع المنتجات والوجهات أن أي توقف مطول للإنتاج الإقليمي أو تدفقات التصدير سيؤثر في دول متعددة وأجزاء متعددة من سلسلة المعالجة.

سوق معرضة للخطر

تعد سوق الألومنيوم أكثر عرضة لاضطرابات الإمداد من أي وقت مضى منذ سنوات عديدة.

شهدت الصين، أكبر منتج في العالم، تباطؤًا في نمو كل من الإنتاج والصادرات مع وصول قطاع مصاهرها إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المحدد من قبل بكين والبالغ 45 مليون طن.

تعرض المشترون الغربيون، وخاصة في أوروبا، لضغوط نتيجة التوقف التدريجي للواردات الروسية، وإغلاق مصهر موزال في موزمبيق، وتأثر إنتاج مصهر جروندارتانجي التابع لشركة سينشري ألومنيوم في أيسلندا.

انخفض مخزون بورصة لندن للمعادن (LME)، بما في ذلك المعادن المخزنة خارج نطاق الضمانات، بمقدار 331 ألف طن العام الماضي، وانخفض بمقدار 84 ألف طن أخرى منذ بداية يناير. وكانت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن قد بدأت بالارتفاع قبل أن تشتد الأزمة الإيرانية.

وقد أدى نبأ يوم الثلاثاء عن احتمال تعليق عمليات شركة قطر للألومنيوم إلى رفع سعر الألومنيوم لأجل ثلاثة أشهر إلى 3315 دولارًا للطن، وهو سعر قريب من أعلى مستوى له في 4 سنوات تقريبًا الذي سجله في يناير عند 3356 دولارًا للطن.

تهديد الطاقة

في حين يواجه مشترو الألومنيوم الغربيون صدمة فورية في الإمدادات، فمن المرجح أن تكون هناك صدمة ثانية في صورة ارتفاع أسعار الطاقة.

أحد أسباب ازدياد أهمية إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للسوق الغربية هو إغلاق مصاهر أخرى بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ويُعد مصنع موزال في موزمبيق، وهو مورد رئيسي للسوق الأوروبية، مثالًا على ذلك.

خسرت أوروبا نفسها عديدا من مصانعها في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة الذي أعقب الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات. إن صدمة طاقة أخرى هي آخر ما يحتاجه منتجو الألومنيوم الغربيون. وآخر ما يحتاجه المشترون الغربيون هو انقطاع الإمدادات من المنتجين الواقعين على الجانب الآخر من مضيق هرمز.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز