حين يُنظر إلى مترو الرياض بوصفه مشروعاً للنقل العام فقط، فإن ذلك يختزل أحد أكبر المشاريع الحضرية التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة. فالمترو ليس مجرد قطارات تسير على سكك حديدية، بل هو مشروع اقتصادي واجتماعي وبيئي واستثماري يعيد رسم ملامح العاصمة السعودية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

لقد اعتادت المدن الكبرى حول العالم أن تقيس نجاحها ليس بعدد الطرق والجسور التي تنشئها، وإنما بقدرتها على توفير منظومة نقل عام فعالة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة. ومن هذا المنطلق، يمثل مترو الرياض نقطة تحول تاريخية في مفهوم التنقل داخل العاصمة، ويضعها في مصاف المدن العالمية التي تعتمد على النقل الجماعي كخيار رئيسي للحركة اليومية.

ومع اكتمال تشغيل الشبكة، ستشهد الرياض تغيرات عميقة تتجاوز مجرد اختصار زمن الرحلات. فالمترو سيعيد توزيع الحركة الاقتصادية داخل المدينة، وسيسهم في رفع جودة الحياة، وتقليل الازدحام، وتحسين البيئة، وتعزيز جاذبية الرياض للاستثمار والسياحة.

مدينة تتغير من حول المحطات

أثبتت التجارب العالمية أن محطات المترو تتحول مع مرور الوقت إلى مراكز اقتصادية جديدة. فحول كل محطة تنشأ مكاتب، ومراكز تجارية، ومطاعم، ومقاهٍ، وفنادق، ومجمعات سكنية، ما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي ورفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة.

ومن المتوقع أن تشهد الرياض النمط ذاته، خصوصاً في المناطق التي تضم محطات تقاطع رئيسية. ولن تكون هذه المحطات مجرد أماكن لعبور الركاب، بل ستتحول إلى مراكز حضرية نابضة بالحياة، بما يخلق آلاف الفرص الاستثمارية في قطاعات التجزئة، والخدمات، والضيافة، والعقار.

اقتصاد أكثر كفاءة

مع توسع استخدام المترو، ستنخفض هذه التكاليف تدريجياً، وستتحسن كفاءة التنقل، وستصبح الحركة داخل المدينة أكثر انسيابية. وهذا يعني زيادة الإنتاجية، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف تشغيل المركبات، وتقليل الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية.

دعم مستهدفات رؤية 2030

يتوافق مشروع مترو الرياض بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على بناء مدن مستدامة، ورفع جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أن المشروع يدعم أهداف الاستدامة البيئية عبر تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وخفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء داخل المدينة، وهو ما ينسجم مع المبادرات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة.

تغير ثقافة المجتمع

نجاح المترو لا يعتمد على جودة القطارات فحسب، بل على تبني المجتمع لثقافة النقل العام. فالانتقال من الاعتماد الكامل على السيارة الخاصة إلى استخدام وسائل النقل الجماعي يحتاج إلى وقت، وإلى حملات توعوية، وإلى خدمات متكاملة تجعل تجربة المستخدم مريحة وسهلة.

ومع مرور السنوات، ستتغير العادات اليومية، وسيصبح استخدام المترو خياراً طبيعياً للطلاب والموظفين والعائلات، خاصة إذا استمرت منظومة الحافلات والنقل التكاملي في تغطية الأحياء وربطها بمحطات المترو.

فرص استثمارية واعدة

يمثل المترو منصة اقتصادية ضخمة يمكن استثمارها بطرق متعددة، من أبرزها الإعلانات الذكية داخل المحطات والقطارات، وتأجير المساحات التجارية، وتطوير المشاريع العقارية المحيطة بالمحطات، إضافة إلى الخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والمواقف الذكية.

كما أن القطاع الخاص سيكون شريكاً رئيسياً في تعظيم العوائد الاقتصادية للمشروع من خلال الاستثمار في المناطق المحيطة بالمحطات، وتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكن والعمل والتسوق والترفيه.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

مستقبل المترو لن يتوقف عند تشغيل القطارات، بل سيمتد إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة، والتنبؤ بأعداد الركاب، وتحسين جداول التشغيل، وإدارة الصيانة الوقائية، وتحليل البيانات الضخمة لرفع الكفاءة التشغيلية.كما ستزداد أهمية التطبيقات الذكية التي تتيح للمستخدم تخطيط رحلته، وربط المترو بالحافلات وسيارات الأجرة وخدمات التنقل الحديثة، بما يوفر تجربة انتقال سلسة ومتكاملة.

تحديات المستقبل

ورغم أهمية المشروع وحيويته وإيجابياته، فإن نجاحه على المدى الطويل ومستقبلا يتطلب مواجهة ومعالجة عدد من التحديات، أبرزها: رفع معدلات استخدام المترو بين السكان.، التكامل الكامل مع شبكة الحافلات، توفير مواقف سيارات كافية قرب المحطات، تحسين وسائل الوصول للمشاة والدراجات، المحافظة على مستويات عالية من النظافة والأمان والانضباط. والاستمرار في تطوير الخدمات بما يتوافق مع نمو المدينة. فالبنية التحتية وحدها لا تكفي؛ إذ إن نجاح أي منظومة نقل عام يعتمد على جودة الخدمة واستدامة التشغيل ورضا المستخدمين.

كاتب اقتصادي