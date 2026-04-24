ما أكبر خطر استثماري الآن؟ النفور من المخاطرة

في عالم مضطرب يسوده عدم اليقين، قد يُعذر المستثمرون لتريثهم وتقليل تعرضهم للمخاطر المتزايدة. ولكن، من المفارقات، أن أكبر خطر قد يكون هو النفور من المخاطرة نفسه.

مع دخول الحرب الإيرانية شهرها الثالث، تُعيق أكبر صدمة عالمية في قطاع الطاقة منذ عقود النمو، وتُؤجج التضخم، وتُربك صانعي السياسات، إضافة إلى النظام العالمي الجديد -الذي يتسم بتراجع العولمة، وتراجع استخدام الدولار، والحروب التجارية- الذي كان المستثمرون يحاولون فهمه قبل بدء الحرب في 28 فبراير. جميعها أسباب وجيهة لتقليل التعرض للأصول الخطرة مثل الأسهم وتبني موقف أكثر تحفظًا، أليس كذلك؟ ليس تمامًا.

في الواقع، المال هو الفيصل. وبالتحديد، الأرباح. تواصل الشركات الأمريكية - وخاصةً شركات التكنولوجيا العملاقة - تحقيق أرباح قياسية، مدفوعةً بشكل كبير بطفرة الذكاء الاصطناعي. الثغرات المحتملة في هذا السيناريو، مثل الإنفاق الرأسمالي المفرط الذي قد لا يكون مستدامًا، والتركيز الكبير في قطاع معين، معروفة جيدًا. لكن الخوف من تفويت الفرصة - "FOMO" - لا يزال يطغى على كل شيء.

يُكافأ المستثمرون على ثباتهم. فمنذ بداية الحرب، انخفضت قيمة الملاذات الآمنة التقليدية كالذهب وسندات الخزانة الأمريكية والفرنك السويسري، بينما ارتفع مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية جديدة. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9% منذ 28 فبراير. أما المستثمرون الذين سعوا إلى حماية استثماراتهم، فقد وجدوا أداءً ضعيفًا بدلًا من ذلك.

شهدت أسواق أخرى حول العالم ارتفاعًا ملحوظًا أيضًا - فقد سجل مؤشرا نيكاي 225 الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع - لكن لا يوجد سوق يحمل شعلة الإقبال على المخاطرة مثل وول ستريت.

رفعت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم بأصول تبلغ 14 تريليون دولار، وزنها في الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، رفع محللو إستراتيجيات الأسهم في جي بي مورغان توقعاتهم لسعر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية العام إلى 7600 نقطة من 7200، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 7% عن المستويات الحالية. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتعديل توقعاتهم لأرباح السهم الواحد إلى 330 دولارًا - وهو أعلى بكثير من متوسط ​​توقعات بورصة لندن البالغ 315 دولارًا - استنادًا إلى توقعات الذكاء الاصطناعي. وإذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط، فإنهم يتوقعون أن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 8000 نقطة. بعبارة أخرى، التوقعات إما ممتازة أو ممتازة للغاية.

لا مكافأة للأداء الضعيف

في ظل هذه الخلفية، ثمة تكاليف حقيقية للوقوف على الحياد. لا يزال الاقتصاد الأمريكي الأكثر ديناميكية في العالم، فهو موطن لأكثر الشركات ابتكارًا وربحية، فضلًا عن أسواقه الأكثر سيولة وكفاءة. تتجاوز القيمة السوقية للأسهم الأمريكية 70% من الأسهم العالمية، وقد حظيت الأسهم الأمريكية بعلاوة تقييمية على الأسهم العالمية على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية.

يقول براد سيتسر، خبير تدفقات رأس المال العالمية في مجلس العلاقات الخارجية: "لم يُكافأ أحد على بيع الأسهم الأمريكية. هناك تردد كبير في تقليل الاستثمار في الولايات المتحدة والمخاطرة بأداء ضعيف".

وهذا يُردد صدى سردية "استثنائية الولايات المتحدة" التي اكتسبت رواجًا في 2024، والتي ترى أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل عدم وجود انكشاف كبير على الأسهم الأمريكية، وخاصةً أسهم التكنولوجيا.

رغم التشكيك في هذه الفرضية خلال العام الماضي بسبب بعض سياسات الرئيس دونالد ترامب غير التقليدية والمثيرة للجدل، إلا أن هيمنة شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية قد بددت أي مخاوف بشأن الإدارة الحالية. قد يكون المستثمرون حذرين من توجهات السياسة المالية أو الخارجية الأمريكية، لكن "بيع أمريكا" ببساطة أمرٌ محفوف بالمخاطر.

هل بدأ الزخم بالانحسار؟

مع ذلك، هناك عديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انحسار زخم الارتفاع الحالي في وول ستريت. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتو ارتفاعه الأسبوعي الثالث على التوالي بنسبة 3% أو أكثر. وكما يشير محللو جيفريز، لم يحدث هذا إلا مرتين فقط خلال الـ 75 عامًا الماضية: في أغسطس 1982، ومايو 2020.

إضافة إلى ذلك، وصل حجم التداول في خيارات "الشراء" - وهي عقود مشتقة تُعد بمثابة رهان على مزيد من ارتفاع الأسعار - إلى مستويات قياسية في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.

إضافة إلى ذلك، وصل حجم التداول في خيارات "الشراء" - وهي عقود مشتقة تُعد بمثابة رهان على مزيد من المكاسب السعرية - إلى مستويات قياسية في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، وخاصة في قطاع التكنولوجيا. هذا التفاؤل المفرط يعني أن هامش الخطأ ضئيل للغاية.

وهناك بدائل. فالمستثمرون الراغبون في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لديهم خيارات في آسيا، مثل شركة TSMC التايوانية، وشركتي سامسونج أو إس كيه هاينكس الكوريتين الجنوبيتين. كما توجد عدة شركات في أوروبا يُتوقع أن تستفيد من الإنفاق الهائل المتوقع على الدفاع والتكنولوجيا في السنوات المقبلة.

لن يتأثر أداء المستثمرين بالضرورة سلبًا إذا قاموا بتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل طفيف. فبينما انتعشت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الكبرى بقوة من أدنى مستوياتها التي سجلتها في مارس الماضي عقب الحرب الإيرانية، حققت الأسهم اليابانية، إضافة إلى مؤشري MSCI Asia ex-Japan وMSCI للأسواق الناشئة، أداءً أفضل منذ بداية العام.

مع ذلك، لا توفر هذه المؤشرات حجمًا أو سيولة تقارب حجم وسيولة وول ستريت. وفي الولايات المتحدة، تُسهم الظروف المالية المتساهلة والأرباح القوية والسيولة الوفيرة في تعزيز النمو. ستمر كبح التقلبات، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال.

تقول صوفيا دروسوس، من صندوق التحوط Point72 لإدارة الأصول: "عندما ترتفع التقلبات بشكل حاد، يميل المستثمرون إلى تقليل الرافعة المالية والتعرض للمخاطر. ولكن عندما تبقى التقلبات تحت السيطرة، يمكن أن تبقى شهية المخاطرة قوية نسبيًا حتى في ظل حالة عدم اليقين السائدة".

في الوقت الراهن، يُعدّ الحذر مخاطرة لا يستطيع تحملها إلا القليل.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز