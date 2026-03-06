ماذا ينذر ارتفاع أسعار وقود الطائرات في قارة آسيا؟!





كلايد راسل

يُعدّ الارتفاع الهائل في أسعار وقود الطائرات في آسيا مؤشراً مبكراً على أن التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط باتت وشيكة على مستهلكي الطاقة.

قفزت أسعار وقود الطائرات في سنغافورة، مركز التجارة الآسيوي، بنسبة 72% لتصل إلى 225.44 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، وهو مستوى قياسي، وسط مخاوف بشأن الإمدادات المستقبلية نظراً لتوقف شحنات نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز.

وارتفع سعر الكيروسين النفاث الفوري (JET-SIN) بنسبة 140% منذ إغلاق السوق عند 93.45 دولار للبرميل في 27 فبراير، أي قبل يوم من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف جوي على إيران.

بينما يبذل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جهودًا متأخرة لضمان عبور ناقلات النفط للممر المائي الضيق الذي ينقل نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، لا تزال السوق بعيدًا عن الاقتناع.

يُعدّ وقود الطائرات أكثر أنواع النفط الخام عرضةً لانقطاعات الإمداد، نظرًا لانخفاض مخزونه عادةً بسبب الحاجة إلى تخزينه في خزانات متخصصة.

يعني الارتفاع الحاد في سعر السوق الفوري أن هامش الربح من إنتاج برميل وقود الطائرات من خام دبي قد قفز إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو مستوى يُشير إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون نقصًا حادًا في الأسابيع المقبلة.

ربما يكون الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات مبالغًا فيه، حيث تجاوزت مستوياته بكثير ما يُبرره حتى في أسوأ السيناريوهات المتمثلة في إغلاق فعلي مطوّل لمضيق هرمز.

لكن تجدر الإشارة إلى تزايد مؤشرات الضغط على مصافي التكرير الآسيوية، حيث أفادت تقارير بأن بعض المصانع خفضت معدلات تشغيلها للحفاظ على مخزوناتها من النفط الخام، بينما بادرت مصانع أخرى بتقديم مواعيد الصيانة.

وأفاد مصدران مطلعان يوم الأربعاء بأن مصفاة مانجالور الهندية للبتروكيماويات قد أوقفت صادرات الوقود.

وتُصدّر هذه المصفاة الحكومية، التي تدير مصنعًا بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا في ولاية كارناتاكا الجنوبية، حوالي 40% من إنتاجها من الوقود المكرر.

ومن المرجح أن تحذو مصافي أخرى حذو مصفاة مانجالور، ولا سيما تلك الموجودة في الهند، التي تستورد معظم نفطها الخام من الشرق الأوسط، وستواجه صعوبة في إيجاد موردين بديلين في وقت قصير.

وحثت الصين الشركات على تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر، ومحاولة إلغاء الشحنات التي تم الالتزام بها بالفعل، وفقًا لما ذكرته مصادر عديدة في قطاعي الصناعة والتجارة مطلعة على الأمر يوم الخميس.

في حال تأكد ذلك، سيؤدي إلى تضييق حاد في أسواق المنتجات الإقليمية، إذ تُعد الصين من الدول القليلة التي تمتلك طاقة تكرير فائضة ومخزوناً كبيراً من النفط الخام.

نقص في النفط الخام المتوسط

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن جزءاً كبيراً من النفط الذي لا يعبر مضيق هرمز هو نفط خام متوسط ​​الحموضة، وهو نوع مرغوب فيه لإنتاجه كميات أكبر من المشتقات المتوسطة مثل وقود الطائرات والديزل.

حتى لو تمكنت مصافي التكرير من الحصول على أنواع بديلة من النفط الخام من منتجين في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإن هذه الأنواع تميل إلى أن تكون أخف، وبالتالي تنتج كميات أكبر من المشتقات الخفيفة مثل البنزين والنفتا.

يشير هذا إلى أنه حتى عندما تتمكن مصافي التكرير من الحفاظ على معدلات التكرير، فقد تُضطر إلى إنتاج كميات من المشتقات الخفيفة تفوق الحاجة، وكميات غير كافية من المشتقات المتوسطة.

قفز هامش الربح لإنتاج برميل من زيت الغاز، وهو المكون الأساسي لوقود الطائرات والديزل، في سنغافورة بنسبة 30.4% يوم الأربعاء، ليغلق عند 47.69 دولار أمريكياً.

تضاعف سعر النفط أكثر من مرتين منذ 27 فبراير، حين أغلق عند 21.90 دولار للبرميل، وهو الآن عند مستويات لم نشهدها منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

لن يطول الأمر قبل أن تصل هذه الهوامش المرتفعة إلى أسعار الوقود بالتجزئة في الدول الآسيوية التي تعتمد تسعير السوق لمنتجات مثل البنزين والديزل.

سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود إلى تفاقم التضخم، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتجميد بعض الاستثمارات الرأسمالية، ودفع البنوك المركزية إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة.

تكمن المشكلة الأكبر في أنه حتى في حال التوصل إلى حل للنزاع الإيراني خلال الأسابيع المقبلة يسمح بحرية حركة السفن عبر مضيق هرمز، فإن الضرر الناجم عن الاضطراب الحالي بات محصورًا في سلسلة التوريد.

كاتب متخصص في شؤون الطاقة في وكالة رويترز