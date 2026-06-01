ماذا لو انقلب ازدهار الذكاء الاصطناعي؟

ينبغي على المستثمرين ألا يتساءلوا عما إذا كان ازدهار الذكاء الاصطناعي سينتهي، بل عما سيحدث للأسواق عندما ينتهي، وأين يمكن إيجاد ملاذ آمن. لقد سبق لي أن أوضحت أن نماذج أعمال OpenAI وAnthropic وغيرها من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تبدو غير مستدامة على نحو متزايد، وأن شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل Meta وAmazon تواجه تحديات حسابية هائلة لتحقيق عائد على استثماراتها في مراكز البيانات. ومع ذلك، في الوقت الراهن، يستمر تسارع وتيرة الاستثمار.

بلغ الاستثمار السنوي في معدات وبرامج التكنولوجيا 1.5 تريليون دولار العام الماضي، أي بزيادة قدرها 70% تقريبًا عن ذروة فقاعة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في أواخر التسعينيات، والمعروفة باسم طفرة الإنترنت، بعد تعديلها وفقًا للتضخم. مع أنني لا أتوقع توقف طفرة الذكاء الاصطناعي بشكل مفاجئ في أي وقت قريب، إلا أن النمو سيتوقف عند نقطة معينة. فكل طفرة تكنولوجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أعقبها انخفاض في الاستثمار التكنولوجي.

فبعد انتهاء طفرة علم التحكم الآلي 1962، وتلاشي طفرة سوق الأسهم الأمريكية المضاربة "جو جو" في أواخر الستينيات 1969، انخفض الاستثمار التكنولوجي بنسبة 5%. وبالمثل، بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات عام 2000، انخفض بنسبة 18.6% على مدى عامين، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي.

كيف قد يبدو التراجع؟

بالنظر إلى ضخامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي حاليًا، فإن أي تراجع قد يكون له تداعيات خطيرة وواسعة النطاق على الأسواق والاقتصادات العالمية. وتشير نماذجي إلى أننا لسنا بحاجة إلى تكرار انهيار فقاعة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدفع الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو إلى حافة الركود بشكل خطير.

يُظهر تحليلي أن انخفاضًا بنسبة 5% فقط في استثمارات التكنولوجيا الأمريكية سيُلحق ضررًا بالغًا بهذه الاقتصادات الثلاثة الكبرى، حيث سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كل منها بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة في السنة التي تلي هذه الصدمة.

من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بسرعة نسبية، بينما ستُعاني منطقة اليورو، الأقل ديناميكية، لفترة أطول.

لكن من غير المرجح أن تتقبل أسواق الأسهم على جانبي المحيط الأطلسي مثل هذه الصدمة بسهولة. لتقييم مخاطر السوق، قمتُ بوضع نموذج لثلاث نهايات محتملة لازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي: تصحيح طفيف، وانكماش اقتصادي طبيعي، وانهيار كامل على غرار انهيار قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

في الحالة الأولى، يتخلص الازدهار من فائضه قصير الأجل وينخفض ​​بنسبة 4.5% قبل أن يتعافى. أُقدّر أن سوق الأسهم الأمريكية سيدخل في مرحلة تصحيح، مع انخفاض بنحو 15%. في الوقت نفسه، من المرجح أن تنخفض الأسواق الأوروبية بأكثر من 20% وتدخل في سوق هابطة جديدة.

لماذا ستشهد أوروبا مزيدًا من الانخفاض إذا بدأ تصحيح الذكاء الاصطناعي في وول ستريت؟ في حالة التباطؤ أو الركود، يميل المستثمرون الأمريكيون إلى إعادة استثماراتهم الأجنبية إلى بلادهم والتحول إلى أصول أكثر أمانًا. وقد يسحب المستثمرون الأوروبيون أموالهم أيضًا، لكن التأثير الصافي سيكون سلبيًا على المنطقة، ما يزيد من ضغوط البيع على أسواق الأسهم.

في السيناريو الثاني - وهو ركود نموذجي مدفوع بالتكنولوجيا مع انخفاض في الاستثمار بنسبة 6% - من المرجح أن تدخل كل من الولايات المتحدة وأوروبا في حالة ركود، ما يزيد من حدة عمليات البيع في أسواق الأسهم. قد يعني ذلك انخفاضًا بأكثر من 20% في السوق الأمريكية وأكثر من 30% في أوروبا.

في السيناريو الثالث - وهو انهيار كامل على غرار انهيار قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات - قد تتجاوز الخسائر 50%. في هذه الحالة، سيكون الاحتفاظ بالسيولة النقدية هو الخيار الأمثل، لكن مديري الصناديق والمستثمرين الآخرين الذين يرغبون في البقاء في سوق الأسهم سيحتاجون بدلًا من ذلك إلى البحث عن ملاذات آمنة. ولكن أين قد تكون هذه الملاذات؟

البحث عن تحوط

من المرجح أن يؤثر الانعكاس سلبًا في الأسهم الأوروبية بشكل أكبر في المتوسط ​​- ومع ذلك، قد تكون أفضل الملاذات الآمنة موجودة أيضًا في القارة. يُعد قطاع البناء والبنية التحتية الأوروبي من القطاعات الواعدة بشكل خاص. فقد خصصت ألمانيا نحو 12.5% ​​من ناتجها المحلي الإجمالي للبنية التحتية على مدى العقد المقبل، وهو إنفاق من المتوقع استمراره بغض النظر عن تطورات مجال الذكاء الاصطناعي. بل في الواقع، في حال حدوث ركود اقتصادي، قد يتسارع هذا الإنفاق لتوفير حافز مالي للاقتصاد المتعثر.

إضافةً إلى ذلك، قد يتفوق أداء قطاعي الأدوية والأغذية الأوروبيين - اللذين لا يعتمدان بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي ويُعتبران عادةً "محصنين" ضد الركود - على نظرائهما الأمريكيين في مثل هذا السيناريو.

ويعود السبب، مرة أخرى، إلى تدفقات المستثمرين. فمن المرجح أن يُضطر المستثمرون الأمريكيون، الأكثر تضررًا من انهيار قطاع التكنولوجيا، إلى بيع المزيد من ممتلكاتهم الأخرى لتغطية الخسائر أو طلبات تغطية الهامش، مما سيؤدي إلى انخفاضات أوسع في السوق وتراجعات أكبر حتى في القطاعات الدفاعية. ومن المرجح أن تواجه القطاعات الدفاعية الأوروبية ضغط بيع أقل.

لا يعني هذا أن هذه القطاعات ستكون بمنأى عن عمليات بيع واسعة النطاق، ولكن الأهم هو إيجاد فرص استثمارية قد تُقدم قيمة نسبية أفضل في هذا السيناريو.

رغم أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تبدو جامحة، إلا أنها ستتراجع في مرحلة ما، لذا ينبغي على المستثمرين الاستعداد اليوم بدلاً من محاولة إصلاح محافظهم الاستثمارية بدافع الذعر.

كاتب إستراتيجي استثماري في بانمور ليبروم ومحلل اقتصادي في وكالة رويترز