ليس الجميع خاسرا من الحرب الإيرانية .. أسالوا بروناوي

الأرجنتين وبروناي والغابون ليست دولًا تبدو للوهلة الأولى وكأنها تشترك في كثير من القواسم المشتركة. لكنها تنتمي إلى مجموعة صغيرة من منتجي الطاقة الذين حققوا مكاسب كبيرة من الحرب ضد إيران.

انصبّ التركيز في الصراع الإيراني بشكل كبير على التكلفة المتزايدة التي يتكبدها العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

يعني ارتفاع التضخم، واضطراب سلاسل التوريد، وتزايد خطر نقص المنتجات المكررة والأسمدة والمواد اللازمة لمعالجة خامات المعادن، أن كل دولة تدفع الثمن في نهاية المطاف. لكن هناك دولًا تُحقق فيها الأسعار المرتفعة للنفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال فوائد جمة تفوق، حتى الآن، تكلفة ارتفاع التضخم.

بروناي، السلطنة الواقعة في جزيرة بورنيو بجنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانها أقل من 500 ألف نسمة، مثالٌ جيد على ذلك. فقد زادت صادراتها من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال منذ بدء الحرب في 28 فبراير، سعيًا منها للاستفادة من الأسعار المرتفعة في آسيا، المنطقة الأكثر تضررًا من إغلاق المضيق.

وبلغت صادرات بروناي من النفط الخام 2.74 مليون برميل في أبريل، وهو أعلى مستوى لها في 3 أشهر، بزيادة قدرها 51% على 1.81 مليون برميل في أبريل 2025، وفقًا لبيانات جمعتها شركة "كيبلر" لتحليل السلع.

وتتوقع "كيبلر" أن تصل شحنات بروناي من المنتجات المكررة إلى 4.16 مليون برميل في مايو، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو من العام الماضي، مع كون أستراليا، أكبر مستورد للديزل في العالم، الوجهة الرئيسية.

من المتوقع أن تصل صادرات بروناي من الغاز الطبيعي المسال إلى 330 ألف طن متري في مايو، بانخفاض عن 370 ألف طن في أبريل، لكنها أعلى بكثير من 280 ألف طن المتوقعة في مايو 2025. لم تقتصر الزيادة على حجم الصادرات فحسب، بل ستشهد بروناي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، لا سيما للمنتجات المكررة.

أغلقت أسعار وقود الطائرات في سنغافورة (JET-SIN) عند 139.18 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، قبل عطلة الأربعاء الرسمية، ورغم تراجعها عن أعلى مستوى قياسي لها عند 242.06 دولار في 30 مارس، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 49% مما كانت عليه قبل الحرب.

أغلق سعر زيت الغاز في سنغافورة، المكون الأساسي للديزل، عند 138.68 دولار للبرميل، مرتفعًا بنسبة 52% منذ بداية النزاع، متجاوزًا بذلك ارتفاع أسعار المشتقات المتوسطة ارتفاع أسعار خام برنت القياسي بنسبة 30%، والذي أغلق عند 94.29 دولار .هناك أيضاً مُصدّرون أكبر يستفيدون من خسارة ما لا يقل عن 10% من صادرات النفط الخام العالمية، ونحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز. ورغم مرور المضيق عبر أراضيها، فإن صادرات عُمان تقع خارج هذا الممر المائي الضيق، ولم تتأثر بشكل كبير بالنزاع.

وتتوقع شركة كيبلر أن تُصدّر عُمان 31.58 مليون برميل من النفط الخام في مايو، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر، بينما تتوقع أن ترتفع صادرات المنتجات المكررة إلى مستوى قياسي يبلغ 17.39 مليون برميل. وتتوقع الشركة أن تبلغ صادرات الغاز الطبيعي المسال من عُمان مليون طن في مايو، بانخفاض طفيف عن 1.09 مليون طن في أبريل، ولكنها تتجاوز 830 ألف طن سُجّلت في مايو من العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن تبلغ صادرات الغاز الطبيعي المسال من عُمان مليون طن في مايو، بانخفاض طفيف عن 1.09 مليون طن في أبريل، ولكنها تتجاوز 830 ألف طن سُجّلت في مايو من العام الماضي. أفريقيا، أمريكا اللاتينية. يشهد منتجو النفط الأفارقة ازدهارًا ملحوظًا، لا سيما وأن معظم نفطهم الخام متوسط ​​الكثافة (حسب مقياس API)، وهو ما يُشابه النفط الذي فُقد من السوق بسبب الحرب.

من المتوقع أن تُصدّر أنغولا 31.86 مليون برميل من النفط الخام في مايو، بزيادة عن 29.12 مليون برميل في أبريل، ولكنها أقل من 37.56 مليون برميل في مايو، والتي كانت الأعلى خلال عام.

كما يُتوقع أن تُصدّر الدولة الواقعة في جنوب غرب إفريقيا 420 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال في مايو، محافظةً بذلك على مستوى ثابت من صادرات هذا الوقود فائق التبريد.

من المتوقع أن تصل صادرات الغابون من النفط الخام إلى 7.28 مليون برميل في مايو، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، وقد تحوّل مزيج المشترين بشكل ملحوظ نحو آسيا منذ مارس.

يحقق المصدرون في أمريكا اللاتينية مكاسب كبيرة، حيث بلغت صادرات الأرجنتين من النفط الخام مستوى قياسياً بلغ 9.89 مليون برميل في مايو، أي أكثر من ضعف حجمها في فبراير.

لم تُصدّر الأرجنتين سوى 700 ألف برميل من النفط الخام إلى آسيا في الربع الأخير من 2025، لكنها شحنت 7.21 مليون برميل في الأشهر الـ3 من مارس إلى مايو. وتشمل قائمة الدول الرابحة أيضاً غيانا ونيجيريا والجزائر وماليزيا. ويجمع بين هذه الدول أنها لا تكتفي بتصدير النفط الخام فحسب، بل تُصدّر أيضاً منتجات أخرى أو على الأقل تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود المكرر، ويتمتع بعضها بميزة إضافية تتمثل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. إضافةً إلى ذلك، تمتلك عديد من هذه الدول قطاعات زراعية محلية واسعة، ما سيساعدها على تجنب تضخم أسعار الغذاء الناتج عن ارتفاع تكاليف المدخلات مثل الأسمدة والديزل.

كاتب متخصص في شؤون الطاقة في وكالة رويترز