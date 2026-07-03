لا يعود خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي إلى نقص المواهب أو اسم المدرب، بل إلى عدم معرفة أسلوب اللعب المطلوب. أنا مصدوم. لقد خرجت ألمانيا مبكرًا من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. أحتاج إلى وقت لأستوعب هذا.

الكلمة المفتاحية التي يجب مناقشتها هي الاستمرارية، وهو أمر افتقده المنتخب الوطني لعقد من الزمان. لم يحسم المنتخب الألماني أمره بشأن أسلوب لعبه. هناك باستمرار أفكار جديدة، ولاعبون جدد في مراكز جديدة. لقد بالغ جوليان ناجلسمان في التجارب، وليس فقط خلال هذه البطولة مع ذلك، يتطلب بناء فريق سنوات. من بانينكا إلى باراغواي: انتهت سلسلة ألمانيا الممتدة لخمسين عامًا في ركلات الترجيح اقرأ المزيد لطالما حققت ألمانيا النجاح عندما كانت أدوار اللاعبين محددة بوضوح، والتسلسل الهرمي مُرسخًا، وكان لدى الفريق رؤية واضحة لكيفية الهجوم والدفاع. لكن هذا اليقين كان غائبًا تمامًا.

في هذه النسخة من كأس العالم، لم يبدُ الفريق وكأنه قد مرّ بالعملية التي يجب على كل فريق أن يمر بها. كان ذلك واضحًا على أرض الملعب في كل مباراة. كان هناك نقص في السيطرة على المباراة من حيث بناء الهجمات بثقة من الخلف عبر خط الوسط وصولًا إلى الهجوم، ثم الحفاظ على الاستحواذ في نصف ملعب الخصم. أو، عندما تكون الكرة بحوزة الخصم، إبعادهم عن مرمانا. أرى ذلك مع منتخبات أخرى، لكن ليس معنا كنا نُعرف سابقًا باسم "فريق البطولة". كان ذلك يعني إيجاد إيقاعنا مع تقدم البطولة تلك الأيام ولّت.

هذه المرة، تراجع أداء الفريق من مباراة لأخرى. حدث ذلك بسبب التخلي عن الأساليب الواعدة، حتى عندما كانت فعّالة. فكرة استخدام دينيز أونداف كبديل مؤثر نجحت، لكن ناجلسمان انحرف عن هذه الاستراتيجية أمام باراغواي. يغادر مدرب ألمانيا، جوليان ناجلسمان، الملعب مطأطئ الرأس بخيبة أمل بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم 2026

قدم جيل الفائز بكأس العالم أداءً كارثيًا. لكنني لا أقبل هذا النقد فيما يتعلق بكأسَي 2022 و2026. المسألة لا تتعلق بشخصية اللاعبين. أرى أن الفريق يبذل قصارى جهده. الفشل يُؤثر عليهم بشدة. بعد الإقصاء في قطر 2022، تحدث كيميتش عن خوفه من الوقوع في دوامة هبوط حادة. لقد شعر بالإحباط الشديد هذه المرة أيضًا. يتكون جيل اليوم من "لاعبين محترفين" تخرجوا من أكاديميات الشباب.

لقد نظروا إلى كرة القدم كمهنة منذ سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة - مهنة شهدت نموًا متسارعًا في كل شيء على مدى 15 عامًا: الرواتب، والتواجد الرقمي، والمبالغة في الفردية. من الصعب مواكبة كل هذا. وهنا تبرز الحاجة إلى القيادة. يلجأ المدربون مرارًا وتكرارًا إلى الفائزين بكأس العالم 2014؛ في هذه البطولة، مانويل نوير. قد يوفر هذا القرار استقرارًا قصير الأجل للفريق، ولكنه يشير دائمًا إلى انعدام الثقة، وتلميحًا إلى أن الفريق لا يستطيع الاعتماد على نفسه. تُثبت الأرجنتين وفرنسا - مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي - أنه من الممكن بناء فريق باستخدام لاعبين مخضرمين. فهما يعملان في نفس ظروف ألمانيا. يقود ديدييه ديشامب وليونيل سكالوني فريقيهما؛ وهناك شعور بالنظام والأمان. يبدو حارس مرمى ألمانيا، مانويل نوير، محبطًا بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

فشل مدربو ألمانيا - يواكيم لوف، وهانسي فليك، وناجلسمان - في تحقيق النجاح في 3 نسخ متتالية من كأس العالم. لا أرى مشكلة في اللاعبين. لدينا لاعبون مميزون يلعبون في أندية أوروبية كبرى. روديجر يلعب في ريال مدريد منذ سنوات. قاد فيرتز باير ليفركوزن للفوز بأول لقب دوري له قبل أن ينفق ليفربول مبلغًا ضخمًا للتعاقد معه كصانع ألعاب فاز هافرتز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال. يُعتبر جمال موسيالا موهبة عالمية. يتحمل كيميتش المسؤولية في بايرن ميونخ منذ سنوات. فرنسا وحدها تمتلك مواهب أكثر من ألمانيا. كأس العالم هو أهم حدث رياضي في العالم..

لكن قبل مناقشة الأسماء، يجب أن نوضح بعض القضايا الأساسية. يحتاج الدوري الألماني لكرة القدم إلى تحديد أسلوب لعبه. هل نحن إسبانيا؟ هل نحن الأرجنتين؟ هل نحن فرنسا؟ كلا، نحن ألمانيا. لدينا ثقافتنا الخاصة، وأسلوبنا الخاص في كرة القدم. يجب أن نعيد التواصل مع هويتنا. يجب أن نفعل ذلك بإيمان راسخ.

نُشرت هذه المقالة بالتعاون مع أوليفر فريتش في مجلة "دي تسايت" الألمانية الإلكترونية، نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية.