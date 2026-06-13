لمن تُنظم بطولة كأس العالم هذه تحديدًا؟

لو لم يكن هناك جدول زمني رياضي يُحتذى به، لما أقيمت بطولة كأس العالم 2026. ليس الآن، في ظلّ التوترات الشديدة بين قادة العالم. ليس هنا، حيث تُشارك الولايات المتحدة في استضافة البطولة،

لكن الجدول الزمني لا يُراعي الظروف الراهنة، بل يتجاهلها ببساطة. إذن، نحن بصدد إقامة هذه البطولة. نحن عازمون على ذلك. جهّزوا محافظكم وبطاقاتكم الائتمانية. ها هي أكبر وأغلى بطولة كأس عالم على الإطلاق، في موعدها المحدد، تنطلق في عالم مضطرب غير مستعد لاستقبالها. حجم هذا الحدث مذهل: 48 دولة، 104 مباريات، 16 مدينة، 3 دول، قارة واحدة قطعت وعدًا حارًا بالوحدة قبل 8 سنوات.

لكن المفارقة الكبرى في هذه النسخة التاريخية والواسعة من كأس العالم هي أنها تُنذر بأن تكون الأقل سهولة في الوصول إليها حتى الآن. سيشارك عدد أكبر من الدول على أرض الملعب، لكن عددًا أقل من المشجعين العاديين سيتمكن من شراء تذاكر لمشاهدتها. بالنسبة لعديد من الزوار المحتملين، ستكون العقبة الأكبر من مجرد التلاعب بالأسعار هي الوصول بسلام، ناهيك عن الشعور بالأمان عند وصولهم. الدول الثلاث المستضيفة للبطولة - الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - باعت في السابق تماسكها القاري، لكن أمريكا الآن متورطة في نزاعات تجارية مع كلتيهما.

نادرًا ما كانت بساط الترحيب الأحمر والأبيض والأزرق مشروطًا بهذا القدر. تشير الأرقام إلى أن هذا هو أكبر حدث كروي عالمي على الإطلاق، لكن في الواقع، يستمر في التضاؤل. انظروا إلى من يُستبعد: أولئك الذين يُضفون معنىً حقيقيًا على البطولة. إذن، لمن هذه البطولة تحديدًا؟.

إنها ليست للمشجع العادي، ذلك الذي وُجدت هذه البطولة من أجله نظريًا. ليست للمشجع من داكار الذي ادّخر لمدة عامين، مدركًا أن الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ليس مضمونًا أبدًا. ليست لمن عاش مرتديًا قميصًا اشتراه من الجزائر أو بورت أو برانس أو طهران، وحضر به كل مباراة في التصفيات. ليست للمشجعين الذين يعشقون هذه الرياضة المعقدة بتفانٍ لا حدود له، ولكن عليهم الآن إثبات جدارتهم. لقد وسّعت بطولة كأس العالم أبوابها، لكنها لا تزال تبدو أكثر انغلاقًا من أي وقت مضى. أصبحت أكثر تكلفة وأكثر عرضة لتأثيرات القوى الجيوسياسية التي لا تُبالي بكرة القدم، وتُركّز اهتمامها على محتوى جواز سفرك.

قدمت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ملف الترشيح بسحرٍ طموح، وأُطلق عليه اسم "متحدون 2026". 3 دول. رؤية واحدة. قارة واحدة، في انسجام. كان ذلك في 2018، وبدت الفكرة جميلة وقابلة للتحقيق. كان من المفترض أن تكون دليلاً على تضامن أمريكا الشمالية. وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الملف، واحتضنه العالم، وتصاعد الحماس في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي. كان ذلك قبل 8 سنوات فقط. أما اليوم، فيبدو "متحدون 2026" أشبه بأثرٍ من الماضي منه وعدًا لم يُوفَ به.

لم يبدأ كأس العالم 2026 بعد، ولكنه يبدو بالفعل وكأنه يُحمّل الكثير من الأعباء. فترات الراحة الإلزامية لشرب الماء، التي فُرضت لمواجهة حرارة الصيف، تُتيح أيضًا فرصًا تجارية مربحة. أليس هذا رائعًا؟ أصبحت رعاية اللاعبين مصدرًا للدخل. ومع إضافة مزيد من التحسينات، مثل الاستخدام المُعزز لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

سيحتاج معظم المشجعين الزائرين إلى تدبير آلاف الدولارات - وربما عشرات الآلاف - لتغطية تكاليف التذاكر المتعددة، والطعام والشراب، والرحلات الجوية، والفنادق، والمواصلات داخل المدينة. أعلن موقع إعادة بيع تذاكر الفيفا أخيرا عن 4 تذاكر لحضور المباراة النهائية بسعرٍ باهظٍ لدرجةٍ تُثير دهشة رونالدو نفسه: 2.3 مليون دولار للتذكرة الواحدة. يبدو الأمر وكأنه معادلةٌ خاسرةٌ للآمال، وجشعٌ سيُؤدي إلى جمهورٍ رتيبٍ من الشركات: ذلك النوع من الجماهير الذي يُشاهد أفراده وهم يتفقدون هواتفهم أثناء الركلات الركنية.

كشفت البطولة عن نوع مختلف من الإقصاء فقد دُفع مشجعو اسكتلندا، الذين كانوا يستعدون لأول مشاركة لبلادهم في كأس العالم منذ 28 عامًا، 95 دولارًا أمريكيًا مقابل رحلة ذهابًا وإيابًا بالحافلة لمسافة 25 ميلًا بين بروفيدنس، رود آيلاند، وفوكسبورو، ماساتشوستس. لذا قاموا بتنظيم حافلاتهم الخاصة، ما خفض التكلفة إلى النصف. وقدّمت ألمانيا وسائل النقل العام مجانًا بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم 2006.

وجعلت روسيا القطارات لمسافات طويلة مجانية 2018. ووفرت قطر خدمة المترو مجانًا عام 2022. أما الولايات المتحدة، فقد عرضت أجرة حافلة قدرها 95 دولارًا أمريكيًا ووصفتها بأنها ضيافة. وأدرك آخرون أن هذه الحواجز لم تكن عفوية بل متعمدة.

فقد فرضت قيود السفر حظرًا تامًا على إيران وهايتي - وكلاهما من المتأهلين لكأس العالم - وقيودًا جزئية على عديد من الدول الأفريقية، ما منع فعليًا عديدا من المشجعين الذين لم يكونوا يحملون تأشيرات دخول سارية إلى الولايات المتحدة.

ورفض الاختفاء. ستستضيف الولايات المتحدة 78 مباراة من أصل 104، بما في ذلك جميع مباريات ربع النهائي، ومباراتي نصف النهائي، والمباراة النهائية. سيجتمع الأمريكيون من أصل مغربي لمشاهدة منتخب المغرب، والأمريكيون من أصل كولومبي لمشاهدة منتخب كولومبيا، والأمريكيون من أصل إيراني لمشاهدة منتخب إيران. بالنسبة لأبناء المهاجرين، لا بد أن يكون هذا بمثابة اعتراف.

لا تكمن القيمة الدائمة لكأس العالم في جلب كرة القدم النخبوية إلى بلد ما فحسب، بل إنها تفتح العالم لفترة وجيزة. إنها بمثابة تعليق هش لانعدام الثقة. لم يُختبر هذا الاتفاق كثيرًا في هذه المرحلة المبكرة، أو بهذه الدقة. لم يبدأ الحدث بعد، وهناك شيء مفقود. ثمن هذا الغياب واضح. تأهلت 48 دولة. ملايين المشجعين لم يتأهلوا. إنها بالفعل بطولةٌ تُقصي الجماهير.

كاتب عمود بارز في صحيفة "ذا أثليتيك"