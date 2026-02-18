لماذا نحتاج القادة الآن أكثر من أي وقت؟

لأن العالم لم يعد مستقرًا بما يكفي ليُدار تلقائيًا. هذه هي الإجابة المختصرة. أما الإجابة الكاملة، فتبدأ من حقيقة أن عام 2026 لا يشبه ما قبله. نحن نعيش مرحلة تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية، والضغوط الاقتصادية، وتسارع التكنولوجيا، وتغير توقعات الأفراد، في وقت واحد. لم تعد التحديات أحداثًا استثنائية، بل أصبحت حالة دائمة. وفي بيئة كهذه، لا تكفي اللوائح، ولا تكفي الأنظمة، ولا تكفي الخطط المكتوبة سلفًا. ما نحتاجه هو قيادة واعية قادرة على تفسير المشهد واتخاذ القرار وسط الضباب.

في فترات الاستقرار، تستطيع المؤسسات أن تعتمد على الإجراءات الروتينية. لكن في فترات التحول، تصبح جودة القيادة هي السقف الذي يتحدد عنده الأداء. أظهرت دراسات في الإدارة والسلوك التنظيمي أن فاعلية القيادة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بنتائج المؤسسة، وأن المدير المباشر قادر وحده على إحداث فارق ملموس في إنتاجية الفريق ومستوى التزامه. ليست المسألة أن القائد يصنع النجاح بمفرده، بل أن غيابه يضاعف احتمالات التعثر.

نحتاج القادة اليوم لأن التكنولوجيا تتقدم أسرع من قدرة البشر على التكيف. الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، والتحول الرقمي لا تغير أدوات العمل فقط، بل تغير طبيعة الوظائف نفسها. كثير من مبادرات التحول الرقمي حول العالم لم تتعثر بسبب ضعف التقنية، بل بسبب ضعف إدارة التغيير. التقنية يمكن شراؤها، لكن الثقة لا تُشترى. وهنا يظهر دور القائد كجسر بين التقدم التقني والبعد الإنساني، يطمئن، ويوضح، ويعيد ترتيب الأولويات.

نحتاج القادة أيضًا لأن رأس المال النفسي أصبح حساسًا. الموظف اليوم لا يبحث فقط عن دخل، بل عن معنى وأمان نفسي ووضوح في الاتجاه. تقارير عالمية في رأس المال البشري تشير إلى أن الثقة في الإدارة ترتبط ارتباطًا قويًا بدرجة الالتزام والإنتاجية. في أوقات القلق، الناس لا تتبع الإستراتيجية المكتوبة بقدر ما تتبع الشخص الذي تثق به. القائد هنا ليس من يرفع صوته، بل من يرفع مستوى الطمأنينة.

ثم إن التعقيد التنظيمي أصبح أعلى من أي وقت مضى. المؤسسات تعمل ضمن بيئة تشريعية متشابكة، وضغوط من المستثمرين وأصحاب المصلحة، ومتطلبات تتعلق بالحوكمة والاستدامة. هذه ليست معادلات حسابية بسيطة، بل مفارقات تحتاج إلى موازنة دقيقة بين الربحية والمسؤولية، وبين السرعة والحذر. إدارة هذا التعقيد لا تعتمد على الخبرة التقنية وحدها، بل على حكمة قيادية قادرة على اتخاذ قرارات صعبة بشفافية.

ومن المهم أن ندرك أن القيادة لا تُستدعى عند وقوع الأزمة فقط، بل تُبنى قبلها بسنوات. المؤسسات التي تستثمر في تطوير القيادات، وتمنح المواهب مسؤوليات مبكرة، وتضعهم في مواقف تتطلب اتخاذ القرار، تكون أكثر استعدادًا عندما تتغير الظروف. الدراسات في تطوير القيادات تؤكد أن التجارب العملية المبكرة والمسؤوليات الحقيقية هي التي تصنع الفارق على المدى الطويل.

كما أن صورة “القائد المشغول دائمًا” لم تعد معيارًا للفاعلية. طول ساعات العمل لا يعني بالضرورة تأثيرًا أكبر. القائد الفعّال هو من يعرف كيف يستثمر وقته: يستمع أكثر مما يتكلم، يطرح الأسئلة بدل الاكتفاء بالأوامر، ويخصص وقتًا منتظمًا لتطوير فريقه. دوره ليس إدارة الورق، بل إدارة البشر.

في نهاية المطاف، نحتاج القادة الآن أكثر من أي وقت لأن العالم لم يعد يسمح بالإدارة التقليدية. القرارات أسرع، المخاطر أعلى، المعلومات غير مكتملة، والتوقعات المجتمعية أكبر. في مثل هذه البيئة، يصبح القائد هو العامل المضاعف؛ هو من يحول القلق إلى طاقة، والغموض إلى اتجاه، والضغط إلى إنجاز.

القيادة اليوم ليست لقبًا، بل مسؤولية مضاعفة. وليست رفاهية، بل ضرورة. وفي زمن تتغير فيه القواعد باستمرار، يبقى القائد هو الثابت الوحيد الذي يمكن أن يمنح الآخرين شعورًا بالاتجاه.

مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية