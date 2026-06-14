لماذا ظهر الحرس القديم لـ "فيفا" مجددا؟





بقلم محمود لعوتة

انتقد كل من السويسري جوزيف (سيب) بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني اللذان عملا سابقا لسنيين طويلة في قمة الهرم الرئاسي "فيفا"، الفيفا ورئيسها الحالي جياني إنفانتينو بسبب طريقة التعامل مع قضية الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة سارية، ما حرمه من المشاركة في كأس العالم 2026.

سبب الانتقاد ليس قرار الاستبعاد نفسه، لأن القرار اتخذته السلطات الأمريكية، بل لأن بلاتر وبلاتيني اعتبرا أن الفيفا كان يجب أن يدافع بقوة أكبر عن حكم اختاره بنفسه، وأنه لا يجوز أن تقبل المنظمة بأن تؤثر سياسات الهجرة في مشاركة الحكام واللاعبين والمسؤولين. كما رأيا أن رد إنفانتينو، الذي قال إن الفيفا "ليست ملكة العالم" ودعا إلى "الهدوء"، كان ضعيفًا وغير كافٍ.

وبحسب تقارير صحافية، اعتبر بلاتر أن ما حدث يمس مبدأ عالمية كرة القدم، بينما رأى بلاتيني أن الفيفا فقد جزءًا من استقلاليته أمام الحكومات والدول المضيفة.

بمعنى آخر، انتقادهما كان موجهًا إلى موقف الفيفا السلبي وعدم دفاعه بقوة عن الحكم الصومالي، وليس إلى اختيار الحكم أو كفاءته. والسؤال هل يستمر الانتقاد المتواصل لفيفا من خلال بطولة كأس العالم 2026 ثلاثية الاستضافة، وتظهر على السطح قضايا جديدة، أم ينتهي العرس المونديالي بسلام.