تُعدّ هذه الدولة الكاريبية أصغر دولة تتأهل لكأس العالم لكرة القدم جميع الأندية هنا غير محترفة تجرى التدريبات والمباريات بعد انتهاء العمل، ولا تُعلن مواعيد المباريات رسميًا. قد يصعب على أي شخص يجلس في الملعب تصديق أن الجزيرة قد صنعت تاريخًا في عالم كرة القدم.

ففي نوفمبر 2025، تعادلت كوراساو، التي يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة، في مباراتها ضد جامايكا لتصبح أصغر دولة في التاريخ تتأهل لكأس العالم لكرة القدم. هذا الشهر، يوجد الفريق في الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها المكسيك وكندا. قد يكون الفريق، المعروف باسم "الموجة الزرقاء"، قد خسر مباريات أكثر مما فاز به تاريخيًا، لكنه الآن يواجه ألمانيا والإكوادور وساحل العاج في الدور الأول من كأس العالم.

يبدأ جزء من القصة على بُعد 4350 ميلاً في هولندا، حيث وُلد ونشأ معظم لاعبي المنتخب الوطني الحالي. انتقل العديد من آبائهم وأجدادهم إلى هناك من كوراساو، المستعمرة الهولندية السابقة، بحثًا عن العمل. تسمح قوانين الفيفا للاعبين بتمثيل بلد آبائهم أو أجدادهم، وهو ما استغله جميع لاعبي كوراساو تقريبًا المشاركين في كأس العالم. بالنسبة لقميص منتخب كوراساو الوطني، يكفي الإرث. لكن لم يكن الأمر كذلك دائمًا. فقد استُدعي برايان أناستاتيا، قائد منتخب هولندا للشباب، للعب مع المنتخب الوطني عدة مرات في الماضي، قبل أن يعتمد الفيفا القانون الجديد. وقال إن الأمور مختلفة الآن. صورة مقرّبة لشاب يقف أمام ملعب كرة قدم — برايان أناستاتيا هو قائد منتخب هولندا للشباب؛ وقد لعب للمنتخب الوطني سابقًا

اللعب في كأس العالم هو أعظم إنجاز يمكن أن يحققه أي لاعب في عالم كرة القدم. لكن لا يمكننا أن نفخر بهذا الفريق إلى هذا الحد. برايان أناستازيا، قائد فريق يونغ هولاند، وهو نادٍ شبه محترف في دوري الدرجة الأولى في كوراساو. قال: "إذا أردت أن تصبح لاعبًا محترفًا، فعليك مغادرة كوراساو مبكرًا". بالنسبة له، كان سن ال16 متأخرًا جدًا. بدلًا من ذلك، ذهب إلى كوبا، ودرس علوم الرياضة، ثم عاد إلى الجزيرة، وأصبح مدرسًا للتربية البدنية في مدرسة ابتدائية. يلعب الآن مع يونغ هولاند منذ ما يقرب من 20 عامًا. وأضاف: "حاولت تأمين مستقبلي، والحصول على شهادة جامعية. أشعر بالندم أحيانًا لعدم ذهابي إلى هولندا. أعتقد أنني كنت سأنجح.

لكن لا يمكنك أبدًا أن تجزم بذلك". كانت رؤية كوراساو تتأهل لكأس العالم تجربة مختلطة المشاعر بالنسبة له. "اللعب في كأس العالم هو أعظم شيء يمكن أن يحدث لك في كرة القدم. لكن لا يمكننا أن نفخر بهذا الفريق إلى هذا الحد". لم تتح الفرصة للعديد من لاعبي الجزيرة العظماء للمشاركة في هذا النجاح.

وأشار إلى أن كأس العالم يجلب أموالاً طائلة. "لكن إذا لم نوجه هذه الأموال إلى مؤسساتنا الخاصة - بدءًا من دوريات الشباب وصولاً إلى المستويات الأعلى - فلن يتغير شيء". واقع ما بعد الاستعمار أصبحت كوراساو دولة مستقلة ذات حكم ذاتي ضمن مملكة هولندا منذ 2010. ويعيش ما يقرب من نصف سكان كوراساو في هولندا الحياة صعبة على سكان الجزيرة، وكثير منهم يحملون جواز سفر هولندي أو يحق لهم الحصول عليه يعيش أكثر من 30% من الأسر تحت خط الفقر، بينما تتساوى الأسعار مع مثيلاتها في أوروبا

قال فالديمار مارشا: "كنا مستعمرة لهم، وما زلنا كذلك بشكل غير رسمي". مارشا أستاذ في الأنثروبولوجيا الثقافية، ومدير سابق لشركة الخطوط الجوية الأنتيلية (ALM)، ومؤلف كرّس حياته لدراسة تاريخ الجزيرة. ملعب كرة قدم فارغ بجوار البحر

"ينحدر سكان هذه المنطقة من عبيد غرب إفريقيا الذين نُقلوا إلى كوراساو، وبِيعوا، ثم أُرسلوا إلى أماكن أخرى". أما السكان الأصليون، الكاكيتيو، فقد رحّلهم الإسبان إلى هيسبانيولا، التي تُقسّم الآن إلى هايتي وجمهورية الدومينيكان، للعمل في مناجم النحاس والذهب. في 1634، سيطر الهولنديون على كوراساو وحوّلوها إلى مركز تجارة الرقيق في منطقة الكاريبي، حتى 1863، عندما أُلغيت العبودية في الإمبراطورية الهولندية.

عندما تنتصر كوراساو، يكون ذلك انتصارًا هولنديًا. أما عندما نخسر، فنحن شيء آخر. فالديمار مارشا، أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية ومدير سابق لشركة الخطوط الجوية الأنتيلية

لا يعرف لاعبو المنتخب الوطني اليوم كوراساو إلا من خلال زيارات العطلات. قال مارشا: "إنهم يضعون قدمًا في هولندا، حيث ولدوا ونشأوا، وحيث تعلموا التفكير والشعور والتصرف. أما القدم الأخرى فهي في كوراساو، أرض آبائهم وأجدادهم الذين ورثوهم القيم والطقوس والأبطال والرموز عبر قنوات خفية". وأضاف أن التوترات لا تزال قائمة، قائلاً: "عندما تفوز كوراساو، يكون ذلك انتصارًا هولنديًا. وعندما نخسر، نصبح شيئًا آخر.

تكاد لا تُرى، أن تأهل كوراساو لكأس العالم قد منحها اعترافًا عالميًا. "جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة. والآن العالم يعرف ذلك. قد نخسر بفارق كبير أمام ألمانيا في الدور الأول، لكن المشاركة أفضل من عدم المشاركة."

يقول: "منذ ذلك الحين وقعت في غرام اللعبة". أخبرته والدته ستيفاني أنه يستطيع الذهاب إلى هولندا لمتابعة مسيرته الكروية، بشرط أن يواصل دراسته. "ومنذ ذلك الحين وأنا مستعد للذهاب". المستوى في هولندا أعلى بكثير منه في كوراساو. كماني سينبال، لاعب كرة قدم محترف طموح من كوراساو. لا يزال كماني يشجع منتخب كوراساو الوطني ويشاهد جميع مبارياته. لم يكن يفهم سابقًا سبب نشأة جميع لاعبيه في هولندا.

أما اليوم، فيرى الأمر بشكل مختلف. يقول: "المستوى في هولندا أعلى بكثير منه في كوراساو". ويضيف أن الاتحاد بحاجة إلى الاستثمار في مزيد من المدربين. عندها فقط يمكن للأطفال في الجزيرة أن يصبحوا لاعبين أفضل.

مصور صحفي مستقل

المقال نقلا عن موقع تشاتام هاوس