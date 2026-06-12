لماذا تجعل الاقتصادات كأس العالم الأكثر جنونًا على الإطلاق؟

نادراً ما تكون بطولات كأس العالم لكرة القدم خالية تماماً من السياسة، لكن اللعبة الجميلة لم تجتز قط عملاً جيوسياسياً رفيع المستوى من هذا النوع. المضيف الرئيسي في حالة حرب مع أحد المشاركين، الذي يجب على فريقه التنقل في أيام المباراة من بلد آخر. أضف إلى ذلك المصادفة المذهلة للغاية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم 2026، في خضم حرب تجارية ملحمية.

وفي الفترة ما بين حفل الافتتاح في ملعب أزتيكا، والمباراة النهائية في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، سيقوم الثلاثة بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA)، منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

يركز دونالد ترمب بشدة على البطولة والرعاة وتأثير عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي. حتى إن الرئيس الأمريكي قال مازحا "إن خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 كان لها فائدة كبيرة في السماح له بالعودة للمشاركة في كأس العالم، ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028".

ومن يدري ما إذا كانت بطولة كأس العالم لكرة القدم قادرة بالفعل على التأثير في الصراع الاقتصادي الأضخم في العالم. ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ - فهناك جزء آخر من الأحجية الاقتصادية التي تحدث أمام أعين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. إنه تغيير كامل لاقتصادات كرة القدم، كما أنه أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا لكيفية عمل بعض الاقتصادات الكبرى في العالم بشكل متزايد.. هذه البطولة تحول اللعبة الجميلة إلى لعبة وفيرة بالنسبة للمنظمين في فيفا.

يمكن أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم الأكثر تأثيراً على الإطلاق من الناحية الاقتصادية، ولكن ليس للسبب التقليدي المتمثل في دفع النشاط الاقتصادي بين الدول المضيفة أو إثارة الإنفاق الجيد بين أولئك الذين يعيشون في بلدان تتمتع بأداء جيد.

مع توسيع البطولة من 32 إلى 48 فريقًا، ومن المرجح أن تحظى بأعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية عالمية على الإطلاق، وتقام على مساحة شاسعة من الأرض، تمتد من فانكوفر إلى مكسيكو سيتي، لم يشهدها التاريخ من قبل. من المحتمل أن يكون الفريق الفائز قد قطع مسافة تعادل قطر الأرض. ثم تأتي الأسعار.

بالمقارنة بتكلفة مشاهدة مباريات كرة القدم الاحترافية في أي مكان آخر، فإن أسعار الحضور فلكية. تصل تكلفة المباراة النهائية إلى مئات الدولارات، ويبلغ سعر التذكرة النموذجي لإحدى مباريات المجموعات الجذابة في بداية البطولة نحو 1000 دولار، وحتى التذاكر "الرخيصة" التي لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات، لمباريات غير مهمة.

هذه فرصة ذهبية في عالم الاقتصاد وهي أكبر تجربة لتغيير آلية تسعير فعاليات كهذه. شهدنا استخدام التسعير الديناميكي، الذي يرفع الأسعار تدريجيًا مع ازدياد الطلب، في تذاكر الحفلات الموسيقية وبعض الأحداث الرياضية، لكن ليس بهذا الحجم من قبل.

سوّقت بطولة 2026 نفسها على أنها بطولة لا تتطلب استثمارات ضخمة، لتجنّب المشاريع المكلفة وغير المجدية مثل ملعب مياغي في اليابان، وملعب غرين بوينت في كيب تاون في جنوب إفريقيا، وملعب ماناوس الذي بلغت تكلفته 300 مليون دولار في قلب الأمازون. وغالباً ما كانت تُغطّى هذه التكاليف من ميزانيات دافعي الضرائب في الدول المضيفة. وبدورها، رأت هذه الدول أنّ هذه الاستثمارات تُعدّ خطوات مجدية لتعزيز مكانتها في عالم أكثر عولمة.

فبينما كانت البطولات السابقة تتطلب تكاليف بناء باهظة ممولة من دافعي الضرائب والاقتراض، فإن تكاليف بطولة 2026 يتحملها الحضور. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بشكل كبير، نتيجة لزيادة عدد المباريات، وحجم الملاعب، وبالطبع أسعار التذاكر المرتفعة للغاية.

لا يزال حجم الإيرادات المتوقعة من التذاكر والضيافة غير واضح. فقد كانت التوقعات الأولية تشير إلى أنها ستتجاوز ثلاثة أضعاف، لترتفع من 929 مليون دولار في كأس العالم 2022 في قطر إلى أكثر من 3 مليارات دولار. ويفترض أن إيرادات التذاكر لكل مباراة لن تتضاعف فقط من 15 مليون دولار في كأس العالم الأخيرة، بل ستزيد بنحو خمسة أضعاف لتصل إلى 71 مليون دولار.

حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 929 مليون دولار من مبيعات التذاكر والضيافة في كأس العالم 2022 في قطر. قد يكون هذا مكسبًا هائلًا للمدن المضيفة المحظوظة، وأصحاب الملاعب، والفرق واللاعبين.

ويحرص الفيفا على توزيع هذه الأموال المخصصة للتطوير بالتساوي على الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، ما يعني أن مونتسيرات الصغيرة تحصل على دعم مالي من الفيفا يعادل 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، أو 500 دولار أمريكي للفرد. ويُطبق نموذج التوزيع المتساوي منذ تسعينيات القرن الماضي، فإن متوسط ​​إيرادات الفيفا السنوية البالغة 3.9 مليار دولار أمريكي يتجاوز الآن ميزانية منظمة الصحة العالمية، ويُقارب الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.

ما نشهده الآن في كأس العالم هو على الأرجح أول تطبيق حقيقي للتسعير الديناميكي في أقصى درجاته،. شهدت أسعار إعادة بيع تذاكر المباريات ذات الإقبال المنخفض انخفاضًا ملحوظًا، حيث يمكن شراء تذكرتين بقيمة 620 دولارًا (471 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل 171 جنيهًا إسترلينيًا فقط على موقع إعادة البيع التابع للفيفا، أي بخصم 64%. لم تُبَع سوى قلة من تلك التذاكر التي يبلغ سعرها 98 دولارًا على متن قطار نيوجيرسي المذكور. وقد وجّهت السلطات في نيوجيرسي اتهاماتٍ إلى السلطات في الولاية.

وقد أظهرت الأبحاث بعض التأثيرات، خاصةً بالنسبة للدول المُضيفة ذات الأداء المتميز، وتأثيرات سلبية في أسواق الأسهم عند خروج الفرق من البطولة. أشارت بعض المؤشرات في أحدث بيانات التوظيف الأمريكية إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة، ولا سيما في قطاع الضيافة، والمرتبطة بكأس العالم، إلا أن الانتعاش الاقتصادي الإجمالي سيكون محدودًا نظرًا لحجم الاقتصاد الأمريكي الهائل وازدهار استثماراته في مجال الذكاء الاصطناعي.

يشهد العالم اليوم اقتصاداً عالمياً مختلفاً تماماً، وهذا ما يُشكّل خلفية هذا الحدث الكروي الكبير. يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجربة تسعيرية مهمة ومثيرة للجدل، قد تُغيّر قواعد اللعبة. وفي الوقت نفسه، قد تُساهم بطولة كأس العالم غير التقليدية في تخفيف حدة الفوضى العالمية الجديدة.

محرر الاقتصاد في بي. بي. سي.