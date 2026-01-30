لجوء المستثمرين إلى السلع بدلًا من الأسهم والسندات

علي الجحلي

يشهد النظام المالي العالمي في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي تحولات جوهرية في سلوك المستثمرين، حيث يعيدون تقييم أدواتهم الاستثمارية بحثًا عن الأمان والاستدامة والحفاظ على القيمة. ومن أبرز هذه التحولات لجوء شريحة واسعة من المستثمرين إلى السلع الأولية أو ما يُعرف بالسلع، مثل الذهب والنفط والمعادن الصناعية والمنتجات الزراعية، بدلًا من الاعتماد التقليدي على الأسهم والسندات. ويعكس هذا التوجه تغيرًا في النظرة إلى المخاطر والعوائد في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

يقصد بالاستثمار في السلع امتلاك أصول حقيقية ملموسة تُستخدم في الإنتاج أو الاستهلاك، بخلاف الأسهم التي تمثل حصص ملكية في شركات، والسندات التي تمثل أدوات دين بعائد ثابت. وتتميز السلع بارتباطها المباشر بالاقتصاد الحقيقي، ما يجعلها أقل عرضة لبعض المخاطر المالية المرتبطة بالأسواق الورقية، وأكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمتها في أوقات الأزمات.

أحد أهم أسباب لجوء المستثمرين إلى السلع هو ارتفاع مستوى التقلب في أسواق الأسهم. فقد أدت التغيرات السريعة في السياسات النقدية، ورفع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، إلى زيادة المخاطر الاستثمارية. كما أن التقييمات المرتفعة لأسهم عديد من الشركات مقارنة بأرباحها الفعلية خلقت مخاوف من حدوث تصحيحات حادة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأسهم.

أما السندات، التي لطالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا، فقد تراجعت جاذبيتها بشكل ملحوظ في بيئة التضخم المرتفع. فعندما تتجاوز معدلات التضخم العائد الاسمي على السندات، يصبح العائد الحقيقي سلبيًا، ما يعني تآكل القوة الشرائية للمستثمر. إضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات القائمة، ما يزيد من مخاطر الاستثمار فيها.

في المقابل، تُعد السلع من أكثر الأصول قدرة على التحوط ضد التضخم. فعادةً ما ترتفع أسعار السلع مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، ما يجعلها وسيلة فعالة للحفاظ على القيمة. ويبرز الذهب مثالًا واضحًا على ذلك، حيث يُنظر إليه تاريخيًا كملاذ آمن في أوقات التضخم والأزمات المالية وفقدان الثقة بالعملات.

تؤدي الأزمات الجيوسياسية دورًا محوريًا في تعزيز التوجه نحو الاستثمار في السلع. فالحروب والنزاعات الإقليمية والعقوبات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر في أسواق المال، وتزيد على حالة عدم اليقين، وتضعف توقعات أرباح الشركات واستقرار الحكومات. في مثل هذه الظروف، يفضّل المستثمرون الأصول الملموسة التي تعتمد قيمتها على العرض والطلب العالميين أكثر من اعتمادها على الأوضاع السياسية لدولة بعينها.

كما أسهم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في زيادة الطلب على عديد من السلع الأساسية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت. وقد جعل هذا الطلب الهيكلي طويل الأجل من السلع خيارًا استثماريًا جذابًا، خاصة في ظل محدودية المعروض وصعوبة زيادة الإنتاج في المدى القصير.

ويُعد تنويع المحافظ الاستثمارية عاملًا أساسيًا في تفسير هذا التوجه. فالاعتماد المفرط على الأسهم والسندات يزيد على المخاطر في أوقات الأزمات، بينما يسهم إدخال السلع ضمن المحفظة في تقليل التقلبات الإجمالية، نظرًا لانخفاض الارتباط بين أداء السلع وأداء الأصول المالية التقليدية.

كذلك، أسهم التطور في الأدوات الاستثمارية، مثل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالسلع والعقود الآجلة، في تسهيل وصول المستثمرين إلى أسواق السلع دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا. وقد أدى ذلك إلى زيادة السيولة وتعزيز دور السلع كفئة أصول مستقلة ضمن الإستراتيجيات الاستثمارية الحديثة.

ومع ذلك، لا يخلو الاستثمار في السلع من المخاطر، حيث تتأثر أسعارها بعوامل متعددة مثل التغيرات المناخية، والقرارات السياسية، والتقلبات في العرض والطلب. لذا يتطلب هذا النوع من الاستثمار فهمًا عميقًا للأسواق وإدارة واعية للمخاطر.

وفي الختام، يبرز لجوء المستثمرين إلى السلع بدلًا من الأسهم والسندات تحولًا إستراتيجيًا فرضته ظروف اقتصادية عالمية معقدة، أبرزها التضخم، وارتفاع المخاطر المالية، وعدم اليقين الجيوسياسي. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الفترات المقبلة، ولا سيما في ظل التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مما يجعل السلع عنصرًا أساسيًا في بناء محافظ استثمارية متوازنة ومستدامة.

كاتب اقتصادي