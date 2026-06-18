لاعبون مغمورون تتنظر بصمتهم في كأس العالم 2026

أوين كاميروس

إنهم ليسوا ميسي ولا إمبامي ولا رونالدو بل إنهم ليسوا هالاند أو كين. بينما تحظى أسماء كرة القدم اللامعة بأكبر قدر من الاهتمام في كأس العالم، أتاحت البطولة الموسعة أيضًا لبعض اللاعبين المغمورين فرصة للتألق. إليكم نظرة على بعض إنجازاتهم خلال المباريات الافتتاحية التي اختُتمت يوم الأربعاء.

وكان من المفترض أن يكون فوزينيا ضمن هذه القائمة، لكن مع 13 مليون متابع على إنستجرام وما زال العدد في ازدياد، أصبح حارس مرمى الرأس الأخضر البالغ ( 40 عامًا) مشهورًا جدًا لدرجة أنه لا يستحق الوجود فيها.

ليفانو كومينينسيا، كوراساو: أصبح كومينينسيا أول هداف في تاريخ كأس العالم لأصغر دولة تتأهل للبطولة. قد لا يتذكر مشجعو كوراساو الهزيمة المذلة 7-1 التي مُني بها فريقهم أمام ألمانيا. من المرجح أن يتذكروا هدف كومينينسيا من داخل منطقة الجزاء.

قال الجناح كينجي غوري: "كان الهدف رائعًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، وللأمة أيضًا. إنه يُصنع التاريخ. أول هدف يُسجل على الإطلاق في كأس العالم، إنه أمر استثنائي، ونحن جميعًا ممتنون لوجودنا هنا لنشهد هذه اللحظة مع جميع الجماهير في الملعب". كومينينسيا، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا والذي يلعب لنادي زيورخ في الدوري السويسري الممتاز، لم ينضم إلى الفريق الأول إلا أخيراً. لعب مع فرق الرديف لناديي آيندهوفن ويوفنتوس قبل انتقاله إلى زيورخ قبل موسم 2025-2026.

الآن لديه هدف في كأس العالم.

بوعلام خوخي، قطر: على الرغم من أن قلب الدفاع البالغ من العمر 35 عامًا لن يُنسب إليه الفضل في الهدف، إلا أن خوخي ارتقى مع لاعب خط الوسط السويسري ميرو موهايم للكرة العرضية وأجبر موهايم على تسجيل هدف في مرماه ليعادل النتيجة في الوقت بدل الضائع. احتفل خوخي بالهدف وكأنه هدفه، وانطلق نحو ركن الملعب بينما أحاط به زملاؤه على الأرض. أسهمت جهوده في حصول قطر على أول نقطة لها في تاريخ كأس العالم.

على الرغم من احترافه اللعب لأكثر من 15 عامًا، فإن خوخي نادرًا ما غادر قطر. أمضى المدافع السنوات الـ7 الأولى من مسيرته الاحترافية مع نادي العربي، والسنوات الـ9 الأخيرة مع نادي السد.

يوفو لوكيتش، البوسنة والهرسك: لم يسبق للوكيتش أن سجل هدفًا للبوسنة قبل تعادلها الافتتاحي مع كندا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة. كان لوكيتش يلعب لنادي جامعة كلوج في رومانيا، ولم يشارك سوى في مباراة واحدة مع منتخب بلاده قبل 29 مايو. مع ذلك، وبسبب إصابة إدين دجيكو وهاريس تاباكوفيتش، تم استدعاء لوكيتش للمشاركة في أول مباراة رسمية له مع البوسنة في تورنتو.

مع ذلك، وبسبب إصابة إدين دجيكو وهاريس تاباكوفيتش، تم استدعاء لوكيتش للمشاركة في أول مباراة رسمية له مع البوسنة في تورنتو. سدد المهاجم رأسية قوية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية في الشوط الأول، وسيظل اسمه يتردد في الأذهان كإجابة لسؤال "من سجل أول هدف في كأس العالم على الأراضي الكندية؟".

إيليا جست، نيوزيلندا: كان جست هادئًا تمامًا في مباراة نيوزيلندا الافتتاحية. احتاج إلى تسديدتين فقط ليسجل هدفين في مرمى إيران في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

يلعب الجناح لنادي ماذرويل الاسكتلندي، ولعب أيضًا في الدنمارك والنمسا. أصبح أول لاعب نيوزيلندي يسجل هدفين في مباراة واحدة في كأس العالم.

إمام عاشور، مصر: يا لها من طريقة رائعة لتسجيل أول هدف دولي!

افتتح عاشور التسجيل لمصر في كأس العالم بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 أمام بلجيكا، أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. كان زميله مصطفى زيكو سعيدًا للغاية لعاشور لدرجة أنه دفعه أرضًا أثناء الاحتفال.

على الرغم من وجود نجوم على أرض الملعب في سياتل - بمن فيهم جيريمي دوكو، وكيفن دي بروين، ومحمد صلاح - إلا أن جناح الأهلي هو من نال لقب رجل المباراة. لعب عاشور موسمًا واحدًا فقط في أوروبا، وقضى معظم مسيرته الاحترافية في مصر والسعودية. لكن كأس العالم معروف بظهور نجوم غير متوقعين.

طالب في مركز جون كورلي للصحافة الرياضية ـ جامعة ولاية بنسلفانيا. وكاتب في وكالة أسوشيتد برس