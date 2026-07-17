مع انطلاق موسم إعلان الأرباح الأخير، إليكم تذكيرًا دوريًا بأن التلاعب بالأرقام شائع جدًا في عالم الشركات، وقد تكون له عواقب وخيمة حتى عندما يكون كل شيء قانونيًا تمامًا. بعض الأمثلة على التلاعب بالأرقام موجودة منذ عقود.

عندما كان جاك ويلش مديرًا لشركة جنرال إلكتريك من 1981 إلى 2001، كان مصممًا على تسجيل زيادة في ربحية السهم في كل ربع سنة متتالٍ. بالطبع، لا تسير الأعمال التجارية بهذه الطريقة، حيث أن تقلبات النشاط الاقتصادي وظروف المنافسة تُدخل حتمًا بعض التقلبات في الأرباح.

ومع ذلك، شعر مديرو أقسام جنرال إلكتريك بضغط شديد للقيام بدورهم في الحفاظ على وهم خط ربحية السهم المستقيم والمتصاعد. وبناءً على ذلك، إذا بدا من المؤكد أن أرباحهم ستنخفض مع اقتراب نهاية الربع، كانوا أحيانًا يحلون المشكلة بالاستحواذ على شركة أخرى على عجل.

وبموجب قواعد المحاسبة، كان بإمكان القسم إضافة أرباح الشركة المستحوذ عليها للفترة الكاملة التي تمتد لـ3 أشهر إلى أرباحه الحالية، مما يُمكّنه من الوفاء بحصته التي فرضها ويلش. وبالطبع، لم تكن هذه وصفةً للاستقرار المالي على المدى الطويل. فقد شهدت جنرال إلكتريك انخفاضًا في قيمتها السوقية بنحو 74% خلال الـ20 عامًا التي تلت تنحي ويلش.

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت مخاوف بشأن ممارسات محاسبية قد تدعم أرباح شركة كيندريل هولدينجز، مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات، عندما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات وثائق في فبراير الماضي.

جاء ذلك بعد 10 أشهر من نشر شركة جوثام سيتي ريسيرش تقريرًا أشار إلى أن مدقق حسابات الشركة قد أشار إلى ضعف جوهري في التقارير يتعلق بالاعتراف بالإيرادات. كما أشارت جوثام إلى مؤشرات مثل متوسط ​​فترة تحصيل المستحقات والتكاليف الرأسمالية، والتي كانت بعيدة كل البعد عن مثيلاتها في الشركات المنافسة.

انخفض سهم الشركة بنسبة 55% في اليوم الذي أُعلن فيه عن طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات. يُعدّ التلاعب بالأرقام وسيلة أخرى لتزييفها وتوجيهها بما يخدم مصالح الإدارة. ففي 2001، منحت شركة بريستول-مايرز سكويب، المُصنّعة للأدوية، موزعيها خصومات كحوافز لشراء أدويتها بوتيرة أسرع من اللازم لتلبية وصفات الصيدليات.

لم يُسفر هذا الإجراء عن زيادة المبيعات، وهو ما كان سيُمثّل دافعًا منطقيًا لتقديم الخصم. بل اقتصر الأمر على نقل المبيعات من فترة مستقبلية إلى الوقت الحاضر لتضخيم الأرباح الحالية.

وقد انكشفت ممارسات بريستول-مايرز سكويب في 2002، عندما أعلنت الإدارة أن ربحية السهم في الربع الأول ستكون أقل بنحو 20% من توقعات المحللين. وفي ذلك اليوم، انخفض السهم بنسبة تصل إلى 14% في التداولات المسائية. وبعد نحو عقد من الزمن، وجدت شركة إم/إيه-كوم تكنولوجي سوليوشنز هولدينجز، المُصنّعة لأشباه الموصلات، نفسها في موقف مماثل. في 2015، حققت الشركة إيرادات الربع الأول وفقًا لتوقعات المحللين، ولكن ذلك تم بمساعدة تغيير محاسبي.

إذ غيّرت MTSI طريقة احتساب الإيرادات من تسجيلها عند إتمام الموزعين عمليات البيع النهائية للمستخدمين النهائيين، إلى تسجيلها عند البيع للموزعين، الذين شكلوا حوالي ربع إجمالي مبيعاتها.

وظهرت شكوك حول تلاعب في قنوات التوزيع، وانعكست هذه التلاعبات المالية سلبًا على الشركة في نهاية المطاف. فقد سجلت MTSI انخفاضًا في الإيرادات، وهامش الربح الإجمالي، وربحية السهم المعدلة للربع الثالث من 2015، إضافة إلى إصدارها توقعات للربع الرابع تقل بمقدار الثلث عن الحد الأدنى لتقديرات المحللين. وانخفض سهمها بنسبة 20% عند افتتاح التداول في اليوم التالي. لم تُوجه أي اتهامات للشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية في أي من هذه الحالات، إلا أن العواقب كانت وخيمة.

رخصة إبداعية

في يونيو الماضي، ظهر مثالٌ جديدٌ لشركةٍ تُحرز تقدمًا نحو هدفٍ رقميٍّ مُعلنٍ باستخدام تكتيكٍ مشكوكٍ فيه. تبدأ القصة باتفاقية اندماج باراماونت جلوبال وسكاي دانس ميديا ​​في يوليو 2024.

أعرب عديد من كُتّاب السيناريو في هوليوود عن قلقهم إزاء هذا الاندماج في صناعة الترفيه، مُشيرين إلى أنه يُهدد بتقليص فرص العمل المُتاحة لهم. في هذا السياق، أعلنت باراماونت أنها ستُضاعف إصداراتها من 8 أفلام في 2025 إلى 15 فيلمًا في 2026.

بالانتقال إلى الشهر الماضي، أصدرت باراماونت فيلم "جاكاس: الأفضل والأخير"، وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلامٍ تُقدّم فيها فرقةٌ من المُؤدين عروضًا بهلوانية. يتألف جزءٌ كبيرٌ من الفيلم من لقطاتٍ مُعاد استخدامها من أفلام "جاكاس" السابقة، إضافة إلى عددٍ محدودٍ من المشاهد الجديدة.

أنتجت باراماونت هذا الفيلم بتكلفةٍ تُقدّر بـ10 ملايين دولار فقط. ولإعطاء هذا الرقم سياقه الصحيح، من بين جميع الأفلام المخطط لها أو المكتملة لعام 2026 من إنتاج استديوهات الأفلام الخمسة الكبرى - كولومبيا (سوني)، باراماونت، يونيفرسال، وارنر بروس، واستديوهات والت ديزني - والتي تتوفر تقديرات ميزانيات إنتاجها على موقع IMDb، بلغ متوسط ​​الميزانية 80 مليون دولار، بينما تعادل فيلمان في المركز الأول بميزانية 250 مليون دولار.

4 أفلام فقط من أصل 19 فيلمًا شملتها هذه العينة كانت تكاليفها التقديرية أقل من 30 مليون دولار، وكان أدنى فيلم، باستثناء فيلم "جاكاس: الأفضل والأخير"، بلغت تكلفة إنتاج هذا الفيلم 18 مليون دولار.

بناءً على هذه التقديرات، تمكنت باراماونت من إنجاز أحد أهدافها الـ15 المتمثلة في إصدار أفلام، وذلك بإنفاقها ما يقارب نصف ما أنفقته على فيلمها الأخير الأقل تكلفة، مع توفير فرص عمل جديدة قليلة للمبدعين.

وللتوضيح، لم يخالف هذا الأمر أي قانون، ولم يكن مرتبطًا بأي هدف ربحي. كما أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان مبرر هذا الفيلم تحديدًا مرتبطًا بالحصة المحددة، أو ما إذا كان الإنتاج منخفض التكلفة جزءًا من استراتيجية أوسع. ولكن بغض النظر عن الدافع، فقد تمكنت الشركة من إظهار تقدم نحو تحقيق هدف معلن، مع إهمال جوهره. كل هذه الأمثلة تُذكّرنا بضرورة التدقيق في الحقائق بدقة كلما ادّعت شركة ما تحقيق إنجاز ما.

لن يمنح مسؤولو التوظيف في فرق ألعاب القوى الجامعية منحة دراسية لعداء في المدرسة الثانوية حقق رقمًا قياسيًا على مستوى الولاية بتقريب خط النهاية من خط البداية. ينبغي على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند إنفاق أموالهم.

ناشر مجلة "مستثمر الأوراق المالية المدرة للدخل". وعضو سابق في مجلس إدارة معهد المحللين الماليين المعتمدين، ومستشار لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وكاتب في وكالة رويترز.