كرة القدم .. المشجعون أولا





بقلم : محمود لعوتة

نشأت لعبة كرة القدم في إنجلترا، حيث بدأت أصولها الحديثة منذ أكثر من 100 عام، في عام 1863. كرة الرجبي وكرة القدم في السابق كلاهما الشيء نفسه، سارت في طريقين منفصلين وتم إنشاء اتحاد كرة القدم، وهو أول هيئة إدارية رسمية لهذه الرياضة. فقد كان البناء الأساسي لها هم المشجعون الذين يمثلون روح اللعبة وسندها الأول وداعمها ماليا وتشجيعا، فكرة القدم دون مشجعين لا تمثل شيئا وتفتقد إلى الزخم الكروي فمباراة دون جمهور مثل جسد بلا روح.

بالأمس حُطم الرقم القياسي لحضور مباريات كأس العالم ليوم واحد بعدما استقطبت مباريات كأس العالم الـ4 التي أقيمت الثلاثاء وبلغ إجمالي الحضور بنحو 281,223 مشجعاً، محطمةً بذلك الرقم القياسي المسجل قبل 32 عاماً لحضور مباريات البطولة ليوم واحد. الرقم القياسي السابق البالغ 277,070 متفرجًا، والذي سُجّل أيضًا لأربع مباريات، كان في الولايات المتحدة بتاريخ 28 يونيو 1994.

جاء إجمالي الحضور يوم الثلاثاء في يوم حافل بالمباريات، حيث شهدت مباريات بين فرنسا والسنغال بلغ حضورها (80,545 متفرجًا في إيست روثرفورد، نيوجيرسي)، والأرجنتين والجزائر (69,045 متفرجًا في كانساس سيتي، ميزوري)، والنمسا والأردن (68,527 متفرجًا في سانتا كلارا، كاليفورنيا)، والعراق والنرويج (63,106 متفرجين في فوكسبورو، ماساتشوستس).

بلغ إجمالي الحضور خلال 6 أيام 1,309,652 متفرجًا (بمعدل 65,483 متفرجًا لكل مباراة)، ما يجعل البطولة على المسار الصحيح لتحطيم الرقم القياسي للحضور التراكمي المسجل 1994 والبالغ 3.5 مليون متفرج، وفقًا للفيفا.

"يا له من حضور! 281,223 مشجعًا في ملاعب كأس العالم اليوم - وهو أعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولة!"، صرّح بذلك جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، في بيان.

سيُخلّد 16 يونيو 2026 في تاريخ كأس العالم! لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لجماهيرنا على إضفاء الحيوية والحماس والمشاعر الجياشة على هذه البطولة. كأس ​​العالم 2026 فيفا، الأكثر شمولًا، يُؤكد مدى حبّنا لكرة القدم وكيف تُوحّد العالم! ومن أبرز أحداث يوم الثلاثاء تسجيل أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ثلاثية (هاتريك)، وهدفين لكل من النجمين كيليان مبابي من فرنسا وإيرلينج هالاند من النرويج.