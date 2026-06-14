كأس العالم .. مواقف سيارات مهجورة مليئة بالقمامة الأغلى في نيو جيرسي





ماريا تسفيتكوفا

فنادق نيوجيرسي ترفع أسعارها لكأس العالم لكرة القدم، أسعار الإقامة بالقرب من ملعب ميتلايف تصل إلى 5300 دولار لليلة الواحدة ومواقف السيارات تصل إلى 450 دولارًا لليلة المباراة النهائية، وملعب ميتلايف يستضيف ثماني مباريات في كأس العالم، بما في ذلك المباراة النهائية نهائي، هكذا المشهد.

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لم تكن هناك أي مؤشرات ظاهرة تدل على أن مواقف السيارات المهجورة هذه، المليئة بالقمامة، في نيوجيرسي ستصبح قريباً واحدة من أغلى مواقف السيارات في المنطقة.

سيفرض فندق "وورلد أوف بلو" الذي تم تجديده أخيراً رسوماً قدرها 450 دولاراً أمريكياً على مشجعي كرة القدم لركن سياراتهم فيه ليلة المباراة النهائية للبطولة، التي ستقام على الجانب الآخر من الطريق السريع في ملعب "ميتلايف"، الذي سيستضيف ثماني مباريات إجمالاً على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة.

يبلغ سعر حجز غرفة لحضور المباراة النهائية في 19 يوليو نحو 2300 دولار أمريكي، وفقاً لموقع فندق "وورلد أوف بلو"، أي ما يقارب 7 أضعاف ما ستدفعه بعد شهر. لكن الحجز يشمل موقف سيارة بسعر مخفض قدره 383 دولاراً أمريكياً.

هذه المساحة الشاسعة من المستودعات والأراضي الرطبة بين مدينة نيويورك وفيلادلفيا هي عادةً محطة عبور في طريقك إلى وجهة أخرى - مثل توني سوبرانو في مقدمة مسلسل "آل سوبرانو" - أو مكان إقامة لمن لا يستطيع تحمل تكلفة سكن في مانهاتن. لكن قربها من ملعب ميتلايف جعل أصحاب الفنادق المحليين يراهنون على زيادة كبيرة في حجوزات كأس العالم، وقاموا بتسعير الغرف وفقًا لذلك.

مع ذلك، يبدو أن الطلب متأخر حتى الآن. تراوحت نسبة الإشغال في فندق "وورلد أوف بلو"، الذي أنفق نحو 100 مليون دولار لتحويل نفسه إلى وجهة فاخرة قبل انطلاق المباريات، بين 8% و30% لمباريات دور المجموعات، وفقًا لما ذكرته موظفة الاستقبال ألكسندرا سانشيز. وأضافت لوكالة رويترز أن 4% فقط من الغرف كانت محجوزة للمباراة النهائية، ولم يُحجز سوى موقف سيارة واحد حتى يوم الاثنين.

كان هذا أحدث مؤشر على أن التدفق المتوقع لجماهير كرة القدم إلى المدن المضيفة في الولايات المتحدة لم يتحقق بالكامل بعد، وهو ما يعزوه محللو القطاع ووكلاء السفر إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك أسعار التذاكر الباهظة وارتفاع تكاليف السفر الجوي. يُضاف إلى ذلك نقص خيارات الإقامة بأسعار معقولة، حتى في الأماكن التي عادةً ما تُناسب المسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

يبلغ سعر الغرفة في فندق "سوبر 8" ذي النجمتين، الواقع على جانب طريق سريع، نحو 500 دولار في ليلة المباراة النهائية؛ أما في سلسلة فنادق "إكستندد ستاي أمريكا" للشقق الفندقية الاقتصادية، فقد تجاوز السعر 900 دولار.

بدأ كلا الفندقين بالفعل في خفض أسعار الغرف لمباريات دور المجموعات، وفقًا لمراجعة أجرتها رويترز لمواقعهم الإلكترونية، بينما أبقت الفنادق الفاخرة على أسعارها مرتفعة. لم يستجب أي من الفنادق المذكورة في هذا التقرير لطلبات رويترز للتعليق على الأسعار وطلبات العملاء. عندما علم كريس أندراكا، 36 عامًا، مدير العمليات في شركة تصنيع، أن فندقه المعتاد، ماريوت سبرينغ هيل سويتس، قد رفع أسعار الإقامة الليلية من نحو 300 دولار إلى 5300 دولار في الأسبوع الثالث من يوليو، غيّر خططه.

قال وهو يستقل سيارته: "لن أعمل في ذلك الأسبوع". هل يُوصي بالفندق لمشجعي كأس العالم؟

واضاف أندراكا: "يوجد مسبح، وصالة رياضية صغيرة، وإفطار مجاني - لا شيء مميز".

إلى جانب المرافق، فإن قرب الفندق من الملعب، الذي اشترطت لوائح الفيفا تغيير اسمه من ميتلايف إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي خلال البطولة، لا يُغني عن شيء. فالنزلاء الذين يدفعون ثمن موقف سيارة سيظلون بحاجة إلى استخدام خدمة نقل مكوكية أو خدمة مشاركة الركوب للوصول إلى المباريات. ويُنصح بشدة بعدم الذهاب سيرًا على الأقدام. يُحظر ويُعدّ السير على الطرق المحيطة بالملعب مخالفًا للقانون وخطيرًا"، هكذا كُتب على لافتة في مكتب استقبال فندق إكستندد ستاي، تحمل شعار شرطة نيوجيرسي. كُتبت كلمتا "مخالف للقانون" و"خطير" بخط عريض وتحتهما خط.

من المرجح أن يختار العديد من المشجعين الإقامة في مدينة نيويورك، حيث يمكنهم الاستمتاع بالحياة الليلية والمطاعم النابضة بالحياة بين رحلاتهم إلى نيوجيرسي. مع ذلك، حتى هناك، قد لا ترقى أعداد الجماهير إلى مستوى التوقعات.

ابتداء من مطلع يونيو، كانت 28% من غرف الفنادق في مدينة نيويورك محجوزة لليلة المباراة النهائية في 19 يوليو، مقابل 40% للتاريخ نفسه من العام السابق، وفقًا لبيانات شركة كو ستار للتحليلات.

قال يان فرايتاغ، مدير قسم الضيافة في الولايات المتحدة بشركة كو ستار، إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتغيير الوضع. بالنسبة لبعض الأسواق، سيزداد الطلب على الفنادق بمجرد تحديد تصنيفات الفرق في المباريات الأخيرة من كأس العالم، وتأهل الفرق الأقوى. واضاف فرايتاغ: "ستجذب هذه الفرق جماهيرها".

صحفية استقصائية تعمل في وكالة رويترز