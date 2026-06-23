



مايك دولان

يبدو أن الأسواق البريطانية قد استسلمت بتعبٍ لفكرة وجود رئيس وزراء سابع في العقد الذي تلى تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. ولكن ما لم تُحقق هذه الحكومة الأخيرة إنجازات حقيقية، فإن التقلبات السياسية المتأصلة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً، وتقليص فرص إصلاحه.

هناك شعور سائد في الخارج بأن المملكة المتحدة باتت غير قابلة للحكم بشكل متزايد، حيث تعاني أحزابها الرئيسية انقسامات حادة وعجز عن الاتفاق لفترة طويلة على القادة أو التوجهات السياسية، على الرغم من التفويضات الشعبية لحكومات مدتها 5 سنوات

زعيم حزب العمال، كير ستارمر، ليس سوى أحدث رئيس وزراء في سلسلة طويلة من رؤساء الوزراء الذين استقالوا أو أُطيح بهم من قبل الحزب الحاكم خلال 10 سنوات مضطربة. إذا خلفه أندي بورنهام، ذو الميول اليسارية، فسيكون سابع رئيس وزراء منذ استقالة المحافظ ديفيد كاميرون بعد دعوته إلى استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل عقد من الزمن، والذي خسره. وللمقارنة، لم تشهد بريطانيا سوى 3 رؤساء وزراء خلال السنوات الـ10 الماضية، و2 فقط في كل من العقدين السابقين

-حتى في إيطاليا - التي غالبًا ما تُسخر منها بريطانيا باعتبارها مثالًا على عدم استقرار الحكومة - ستشهد فترة ولاية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي امتدت لـ4 سنوات، رحيل 4 نظراء بريطانيين

ولن يغيب عن أحد أوجه المقارنة مع الحكومات الإيطالية المتغيرة باستمرار في فترة ما بعد الحرب، وعجزها عن كبح جماح الديون المتفاقمة والتضخم. كما لن يغيب عن أحد حقيقة أن عضوية الاتحاد الأوروبي وانضمامها إلى منطقة اليورو عام 1999 أثبتا أنهما عاملان حاسمان في استقرار ديون روما منذ مطلع القرن. لإنصاف الحقيقة، قد تُفسر الاضطرابات التي أحاطت بخروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي عام 2020 وجائحة كوفيد-19 اللاحقة جزءًا كبيرًا من التغييرات الإدارية في داونينج ستريت منذ 2016.

ومع ذلك، لم يكن لهذه الأحداث علاقة تُذكر بإقالة ستارمر، وينبغي أن يكون هناك قلقٌ إزاء الاتجاه المتزايد الذي يعد حتى أدنى مؤشرات على عدم شعبية أي حكومة في منتصف ولايتها سببًا لتغيير القادة. على أي حال، لا يُسهم هذا في وضع سياسات متسقة يحتاجها اقتصاد المملكة المتحدة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى هذا الاقتصاد على نطاق واسع على أنه يعاني تباطؤ النمو والإنتاجية، وارتفاع التضخم الهيكلي، وتزايد المديونية العامة

ما الذي يدعو للقلق؟ إذن، لماذا تبدو الأسواق المالية والمستثمرون متفائلين نسبيًا؟ ظاهريًا، يوم الاثنين على الأقل، ارتفع مؤشر فوتسي 100 للأسهم القيادية بنسبة تقارب 1%، وانخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية، وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار. يعود جزء من هذا الهدوء إلى أن هذه الأحداث كانت متوقعة. لطالما نُظر إلى بورنهام، ذي الشعبية الواسعة، كخليفة محتمل لستارمر، وقد عجّل الأداء الضعيف لحزب العمال في الانتخابات المحلية في مايو بعودته إلى البرلمان في انتخابات فرعية الأسبوع الماضي.

لكن السرعة التي أدت بها هذه الأحداث إلى استقالة ستارمر يوم الاثنين كانت مفاجئة، على الأقل من حيث التوقيت. ومع ذلك، حتى مع تزايد الضغوط على ستارمر في الأشهر الأخيرة، ظلت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستقرة نسبيًا منذ منتصف مارس، متأثرة بالحرب الإيرانية وما ترتب عليها من أزمة في قطاع الطاقة بقدر تأثرها بالسياسة الداخلية

اتسعت علاوة الاقتراض لأجل 10 سنوات مقارنةً بنظيراتها الأوروبية وسندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف منذ بداية العام. لكن الجنيه الإسترليني ظل مستقرًا، ومؤشر فوتسي 100 لا يتخلف إلا بشكل طفيف عن أداء الأسواق العالمية الأخرى، بينما لا يزال عند مستويات قياسية. وينصبّ تركيز العديد من المحللين حاليًا على ما إذا كان سيشهد صراعًا مطولًا على القيادة إلا أن خطوة بورنهام تبدو الآن وكأنها ستمر دون منافسة، بعد أن تنحى ويس ستريتينغ، وزير الصحة السابق، الذي كان يُفترض أن يكون مرشحًا قويًا، يوم الاثنين.

ويتوقع المحللان جاك مينينغ وسيان هينيغان من بنك باركليز أن يتولى بورنهام منصبه في داونينغ ستريت في غضون شهر. وسينصبّ التركيز حينها على من سيختاره ليحل محل راشيل ريفز، الموالية لستارمر، في منصب وزير المالية، وكيف ستُصاغ السياسة المالية أو يُعاد صياغتها.

وقد طمأن بورنهام بالفعل المخاوف بشأن تصريحاته السابقة حول سياسة الميزانية وتردده في تقييد صلاحيات وزارة الخزانة بأسواق السندات، مفضلًا بدلًا من ذلك إعادة التأكيد على التزامه بالقواعد المالية الحالية. وكان ستريتينغ مرشحًا من قبل البعض لمنصب وزير المالية، وقد تحدث عن ضرائب الثروة والدخل المالي

لكنه أصرّ هو الآخر على تحقيق التوازن في الميزانية. كان ستريتينغ مرشحًا من قبل البعض لمنصب وزير المالية القادم، وقد تحدث عن ضرائب الثروة والدخل المالي. لكنه أصرّ أيضًا على تحقيق التوازن في الميزانية.

مكافأة الابتكار:

هنا، تنقسم الأسواق بشدة بشأن الطريق إلى الأمام. فالانضباط المالي على حساب النمو لا يُقدم سوى القليل من الحلول للخروج من ركود الاقتصاد البريطاني. كما أن الإنفاق المفرط غير المُموّل من شأنه أن يُزعزع استقرار السندات الحكومية، بينما تُهدد الضرائب المرتفعة بكبح النمو بشكل أكبر.

ويقول مينينغ وهينيغان من بنك باركليز إن مجرد اتباع قواعد الميزانية القائمة دون أي استثناءات للإنفاق الاستثماري لا يترك مجالاً يُذكر للسياسات التوسعية، ويُعزز "التأثير السلبي المالي" على الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة على مدى السنوات الـ3 المقبلة. ولذلك، قد يكون من الممكن أن تُقنع صيغة أكثر إقناعًا من فريق بورنهام الجديد المستثمرين. وأخيرًا وليس آخرًا، فإن النجاح هناك وحكومة حزب العمال الأكثر شعبية من شأنهما أن يُقللا من مخاوف العديد من المستثمرين الكبيرة.

القلق الأكبر

حكومة شعبوية يمينية تابعة لحزب الإصلاح البريطاني بعد الانتخابات المقبلة. كتب كبير الاقتصاديين في مجموعة أكسا، جيل مويك: "بينما تُعدّ المعادلة المالية ذات أهمية قصوى على المدى القصير، فإن القضية الأساسية تكمن في نموذج النمو الذي ترغب فيه المملكة المتحدة

"كان هذا الغياب للرؤية الواضحة هو ما جعل موقف ستارمر صعبًا للغاية، وقد يتغاضى سوق السندات الحكومية عن بعض الانحرافات نحو بعض التوجهات المالية غير التقليدية إذا اعتقد المستثمرون بوجود "خطة طويلة الأجل" للمملكة المتحدة". كما أن معظم المستثمرين سيرحبون بإعادة اندماج أكبر مع الاتحاد الأوروبي بعد عقد من التباعد، وهو أمر يبدو أن بورنهام متحمس له، إن لم يكن أكثر، من ستارمر.

ومع ذلك، فبينما قد يفسر كل ذلك التفاؤل الذي أبدته الأسواق تجاه هذا التحول السياسي، فإن تغيير القادة مرة أخرى في غضون عام أو عامين إذا لم ينجح، من المرجح أن يكون طريقًا مسدودًا. فبدون وقت كافٍ وقدر من استقرار القيادة، من غير المرجح إنجاز الكثير من العمل التصحيحي.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز