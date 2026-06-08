قوة العملات المستقرة في بنيتها التحتية





أنوج رانجان

تتصدر العملات المستقرة عناوين الأخبار، لكن الجائزة الأكبر لمستثمري الأسهم الخاصة قد تكمن في البنية التحتية الرقمية التي تُمكّنها من العمل. ننتقل بسرعة إلى عصر الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك لا تزال عمليات تحويل الأموال تعتمد على بنية تحتية مصممة لعصر تناظري: بطيئة، ومكلفة، ومعقدة. قد تُغير العملات المستقرة هذا الواقع.

يرتبط هذا النوع من العملات الرقمية بأصل احتياطي مثل الدولار الأمريكي. وبفضل هذه البنية، تكتسب هذه العملات زخمًا في المدفوعات عبر الحدود، وعمليات الخزينة، وتسوية العملات المشفرة، وكمخزن للقيمة في الاقتصادات المتقلبة.

هذا النوع من العملات الرقمية مرتبط بأصل احتياطي مثل الدولار الأمريكي. وبفضل هذه البنية، تكتسب العملات المستقرة رواجًا في المدفوعات عبر الحدود، وعمليات الخزينة، وتسوية العملات المشفرة، وكمخزن للقيمة في الاقتصادات المتقلبة.

الأهم من ذلك، أنها تُقدم ما لا تستطيع الأنظمة المالية التقليدية تقديمه في كثير من الأحيان: تسوية فورية تقريبًا، وتشغيل على مدار الساعة، وتكاليف تشغيل منخفضة، وبديل عملي في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المصرفية أو الثقة.

لذا، يُعد هذا الشكل المُرمّز من النقد أكثر من مجرد تحسين طفيف. فإذا ما تم تنظيمه بشكل سليم وفرض رقابة صارمة عليه، يُمكن للعملات المستقرة أن تُحدث ثورة في عالم المال كما فعل البريد الإلكتروني بالبريد العادي: بجعل النظام القديم عتيقًا بشكل متزايد. تشير أبحاث سيتي وبروكفيلد إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد العملات المستقرة المتداولة حاليًا إلى 15 ضعفًا بحلول عام 2030. لم يعد النقاش يدور حول ما إذا كانت ستتوسع، بل حول مدى سرعة هذا التوسع، ومن سيجني الأرباح حينها.

يشير التاريخ إلى أن أكبر المكاسب في الطفرة التكنولوجية نادرًا ما تتحقق من خلال الاستثمار في الاختراع نفسه، بل تُحقق في البنية التحتية التي تُمكّن من تبنيه بسرعة. على سبيل المثال، في القرن التاسع عشر، لم تكن خطوط السكك الحديدية وحدها كافية لدفع عجلة التصنيع وما صاحبه من ثروات هائلة. بل جاءت المكاسب من شبكة الصلب والفحم والخدمات اللوجستية وشبكات التوزيع التي تلتها. لم يكن التحول إلى الكهرباء مرتبطًا بالمصباح الكهربائي، بل بشبكة الكهرباء.

العملات المستقرة ليست استثناءً. فهي شرارة تحول حركة الأموال، وليست المحرك الأساسي لهذا التحول. انفجار العملات الرقمية: يتجه وول ستريت بسرعة نحو الأصول الرقمية. وهذا يغذي التوجه الأوسع نحو التوكنة، وهي عملية تحويل الأصول التقليدية إلى رموز رقمية. تتعاون بورصة نيويورك، التابعة لشركة إنتركونتيننتال إكستشينج، مع سيكيوريتيز - وهي شركة رائدة في مجال التوكنة - لإنشاء منصة للعملات الرقمية المرتبطة بالأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة.

في الوقت نفسه، تتعاون ناسداك مع كراكن - وهي منصة لتداول العملات المشفرة - لتمكين المستثمرين من تداول نسخ مُرمزة من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة.

على نطاق أوسع، في استطلاع حديث أجرته شركة برودريدج وشمل 950 شركة خدمات مالية، أفاد 54% منها بأن شركاتهم تستثمر في التوكنة، بينما يعتقد 53% أن تقنية البلوك تشين ستُحدث تغييرًا جذريًا في عمليات التسوية. بالنسبة للمؤسسات المالية الراسخة، الخيار واضح: إما دمج هذه التقنية الجديدة وتطويرها، أو التنازل عن مكانتها مع تحول النشاط إلى قنوات أسرع وأرخص وأكثر شفافية. باختصار، يبدو أن هذا تحول هيكلي، وليس مجرد تحول دوري.

البنية التحتية اللازمة

التقنية المطلوبة لهذه الحركة الفورية والقابلة للتتبع للأموال موجودة بالفعل. ما زال ينقصها البنية التحتية التي ستُمكّن العملات المستقرة من الاتصال بسلاسة مع النظام المالي الحالي.

لا تكمن الفرصة في العملات المستقرة نفسها، بل في امتلاك البنية التحتية التي تُمكّنها من نقل الأموال. تشمل هذه البنية التحتية منصات الإصدار، ومعالجات الدفع، والمحافظ الرقمية، وأنظمة الحفظ، وغيرها من قنوات التحويل التي تُحوّل العملات التقليدية إلى رقمية والعكس. يشمل ذلك أيضًا أدوات الامتثال مثل "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) وخدمات مراقبة المعاملات.

هنا يأتي دور الاستثمار الخاص.

يمكن لرأس المال مساعدة المؤسسات المالية على تحديث أنظمتها القديمة، وفصل وحدات الأصول الرقمية من المجموعات الكبيرة، أو دعم الحكومات في بناء منصات وطنية للعملات الرقمية.

لا يخلو أي من هذا من المخاطر. فالعملات المستقرة ليست مؤمنة كودائع البنوك، ويعتمد استقرارها على جودة وسيولة احتياطيات الجهة المصدرة. وبالمقارنة مع البنوك، تمتلك الشركات التي تدير العملات المستقرة موارد أقل لمعالجة مخاطر الاحتيال والأمن السيبراني.

علاوة على ذلك، ثمة حاجة إلى وضوح تنظيمي. فالأسواق لا تزدهر في ظل الغموض. وسيحتاج المستثمرون والمؤسسات إلى قواعد واضحة بشأن الاحتياطيات والاسترداد والإشراف وحماية المستهلك. ولكن تم إحراز تقدم في هذا الصدد. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يُسهّل قانون GENIUS، الذي أُقرّ عام 2025 لوضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة، إصدار هذه العملات على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وأن يُرسي متطلبات احتياطية صارمة.





مخاطرة أم فرصة؟

في نهاية المطاف، تُشير عديد من نقاط الضعف الحالية في العملات المستقرة إلى ما يجب بناؤه.

أولاً، بنية تحتية مؤسسية عالية الجودة. فالحفظ الآمن، والأمن السيبراني المتين، والسيولة العالية، والتكامل السلس مع أنظمة الدفع الحالية، كلها متطلبات أساسية.

من دونها، يتعثر تبني هذه التقنية. بوجودها، يمكن تسريعه.

بعد ذلك، يأتي دور تكامل الشبكة وسهولة الاستخدام. لكي تتوسع العملات المستقرة بشكل حقيقي، يجب دمجها في الأنشطة المالية الاعتيادية. لا ينبغي للمستخدمين النهائيين - سواء كانوا شركات تدير السيولة أو مستهلكين يقومون بالدفع - أن يفكروا في تقنية البلوك تشين أكثر مما يفكرون في البرمجة عند إرسال بريد إلكتروني.

إن العائق في المدفوعات اليوم ليس التكنولوجيا، بل البنية التحتية المؤسسية التي يجب تحديثها وتوسيعها وربطها عالميًا. حل هذه المشكلة هو مهمة العقد المقبل. ستكون الميزة التنافسية الدائمة لمن يسيطر على طبقة البنية التحتية - النسيج الرابط للتمويل الرقمي. سيكافئ السوق ليس الابتكار الأكثر صخبًا، بل التكامل الأعمق. ليس العنوان، بل الأساس. ستحدد البنية التحتية العوائد.

الرئيس التنفيذي لمجموعة الأسهم الخاصة في بروكفيلد وشركة بروكفيلد للأعمال وكاتب في وكالة رويترز