حتى مع عودة منارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد تجد نفسها في حيرة من أمرها، تاركة تخفيضات أسعار الفائدة معلقة لبعض الوقت.

في خطاب ألقاه هذا الأسبوع قبيل صدور أول تقرير شامل عن الوظائف في الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين، استخدم توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، تشبيهًا بسفينة عاجزة عن الرسو في الظلام لشرح تأثير انقطاع البيانات الذي صاحب الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يومًا.

وقال باركين يوم الأربعاء: "عندما تغيب المنارة، قد تبقى على مسارك السابق في البداية، ولكن سرعان ما سترغب في تخفيف وتيرة العمل حتى تتضح الرؤية أكثر". وأضاف: "هذا ليس وضعًا مريحًا، لذا أتطلع إلى بعض التوضيحات". ستدرس الأسواق المالية تفاصيل تحديث رواتب سبتمبر الذي طال انتظاره، والمقرر صدوره يوم الخميس، إلا أن الأرقام قديمة جدًا بحيث لا تُضفي كثيرا من البهجة على بنك مركزي ذي نظرة مستقبلية.

للعلم، تشير التوقعات إلى زيادة قدرها 50 ألف وظيفة خلال الشهر، وبقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.3%. ولكن من المرجح أن يكون أي تأثير في السوق عابرًا، لأننا لن نحصل على أي قراءة لشهر أكتوبر، بسبب مشاكلات في جمع البيانات خلال فترة الإغلاق، وسيستغرق الأمر أسبوعين آخرين على الأقل قبل موعد تقرير نوفمبر.

لسوء الحظ، ترك الاحتياطي الفيدرالي نفسه رهينة لأرقام سوق العمل التي يصعب قراءتها بشدة في الوقت الحالي - وربما للسنوات المقبلة أيضًا. من بين مهمتيه التوجيهيتين الرئيسيتين، فإن معادلة التضخم واضحة بشكل معقول في الوقت الحالي.

يتجاوز تضخم أسعار المستهلك الرئيسي والمقاييس "الأساسية" لسلة "نفقات الاستهلاك الشخصي" المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي نقطة مئوية واحدة فوق الهدف. علاوة على ذلك، فقد كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ومن غير المتوقع أن تعود إلى مستوى 2% خلال العام المقبل، وقد تتفاقم بسبب زيادات التعريفات الجمركية.

كان مبرر الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين هو في المقام الأول فقدان الزخم في سوق العمل والرغبة في العودة إلى سياسة أكثر "حيادية".

بالتأكيد، لم تكن التخفيضات ناجمة عن مخاوف بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي السائد، والذي لا يزال نموذج الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي يفتقر إلى البيانات، يعتقد أنه يسير بمعدل سنوي قدره 4.2%. ولا يتعلق الأمر بالظروف المالية الصعبة، التي تُعتبر الأكثر مرونة منذ ما يقرب من 3 سنوات بناءً على مقياس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.

لذا، فإن التصريحات الأخيرة من صقور الاحتياطي الفيدرالي والوسطيين حول توقف دورة التيسير، والتي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تقليل احتمالية خفض آخر لأسعار الفائدة الشهر المقبل إلى أقل من 50%، قد ركزت على حقيقة أنه ليس من الواضح حتى ما إذا كان سوق العمل ضعيفًا إلى هذا الحد. لا أريد أن أطيل في تشبيه باركين، ولكن كان هناك بعض التفاؤل بينما كانت المنارة معطلة. لقد أصبح تحليل قواعد بيانات سوق العمل الأخرى من القطاع الخاص أو الولايات الفردية مهنةً خاصة في الأسابيع الأخيرة.وفي هذا الصدد، لا توجد سوى دلائل قليلة على ضعف جديد كبير.

هل انزلق الاقتصاد؟

دفعت تسريحات شركات بارزة للموظفين وانقطاع الكهرباء الحكومي نفسه الكثيرين إلى الشك في حدوث خلل مؤقت على الأقل في سوق العمل خلال الأسابيع الستة الماضية. لكن طلبات إعانة البطالة الجديدة ظلت مستقرة، ولا توجد مؤشرات تُذكر على أن معدل البطالة، الذي لا يزال ضيقًا ويبلغ 4.3%، سيتجه نحو الارتفاع.

ومع توقف الهجرة وتقاعد مزيد من جيل طفرة المواليد، فإن زيادة الرواتب في سبتمبر بمقدار 50 ألف ستكون أعلى مما يفترضه عديد من الاقتصاديين الآن بأنه معدل "التعادل" الذي يُبقي معدل البطالة ثابتًا. في الواقع، أشار باركين يوم الثلاثاء إلى هذا "الانخفاض السريع" في عرض العمالة، مشيرًا إلى أن النمو السنوي المتوقع للقوى العاملة بنسبة 0.3% فقط خلال العقد المقبل، يُمثل ما يقرب من ثلث معدل السنوات العشر الماضية.

وقال: "قد يكون هناك عدد أقل من الوظائف الشاغرة، ولكن هناك أيضًا عدد أقل من الأشخاص المتنافسين على كل وظيفة"، مضيفًا لاحقًا أن نمو القوى العاملة قد يتجه نحو الصفر، مع احتمال وجود وظائف أكثر من عدد العمال في المستقبل، مما يتطلب رفع نمو الإنتاجية لمجرد الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي.

وبالتعمق في ما يحدث مع فرص العمل وما يُسمى بمعدل "استقالات" العمال، قال اقتصاديو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند هذا الأسبوع: إنه لا تزال هناك دلائل قليلة واضحة على أن سوق العمل ليس قويًا بأي حال من الأحوال.

وهكذا يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه في لعبة تخمين حول مؤشرات الوظائف التي يصعب قياسها، وحسابات الإنتاجية الضبابية، وعدم اليقين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي - كل ذلك بينما لا يزال الاقتصاد يبدو قويًا والتضخم مرتفعًا. قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي سعيدًا بعودة الأمور إلى طبيعتها. لكن كل شيء لا يزال يبدو غامضًا.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز