قبعة رعاة البقر سر مدرب السويد





كريس ماكينا

عندما دخل غراهام بوتر إلى تدريبات منتخب السويد الأسبوع الماضي مرتديًا قبعة ستيتسون، كان ذلك بمنزلة لفتة لطيفة لإضفاء جو من المرح على استعدادات كأس العالم، بينما كان الفريق يستعد للبطولة في تكساس.

ربما علّق البعض ساخرًا بأن قبعة رعاة البقر تليق بمدرب بعد إقالته مرتين متتاليتين من وظيفتيه السابقتين اللتين استمرتا مجتمعتين 15 شهرًا. لكن في ملعب مونتيري بالمكسيك، أظهر فريق بوتر جديته في هذه البطولة بعد تلك اللفتة الطريفة من مدربهم خلال التدريبات.

حقق المنتخب السويدي فوزًا ساحقًا على تونس بخماسية نظيفة، مُلحقًا هزيمة قاسية بمنافسه في المجموعة السادسة. بالنسبة لمدرب أُقيل من تدريب وست هام في سبتمبر بعد فشله مع تشيلسي، لم يكن أحد ليتوقع أن يقود منتخبًا إلى بداية موفقة في كأس العالم هذا الصيف.

قال بوتر بعد الفوز 5-1: "لا أحد يعلم، هذه هي الحقيقة. لا أحد يعلم كيف ستسير الأمور. كنا متفائلين لأننا كنا واثقين من أدائنا. لكن حتى تبدأ المباراة، لا يمكنك الجزم بشيء. هذه هي روعة الرياضة." نحن سعداء للغاية بأدائنا الليلة، وهذه بداية رائعة لنا. الأهداف الخمسة التي سجلوها في مرمى تونس كانت أكثر من الأهداف الأربعة التي سجلوها في دور المجموعات بأكمله من التصفيات - والتي أشرف عليها إلى حد كبير سلف بوتر، جون دال توماسون.

في عهد الدنماركي، تبددت آمال السويد في التأهل المباشر لكأس العالم من مجموعتها. بعد إقالته، عُيّن بوتر مدربًا للسويد في أكتوبر الماضي، لكن الضرر كان قد وقع، ولم يتمكن من منعهم من احتلال المركز الأخير في المجموعة خلف سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا دون تحقيق أي فوز في ست مباريات.

مع ذلك، وصلوا إلى الملحق بفضل تصنيفهم في دوري الأمم الأوروبية (34). أتاح ذلك لبوتر فرصة مساعدة السويد على التأهل لكأس العالم، وإثبات لمن شككوا في قدراته التدريبية أنه لا يزال يمتلك ما يلزم لتحقيق النجاح على الساحة الدولية. تغلبوا على أوكرانيا وبولندا للوصول إلى هذه البطولة في الملحق، والآن، بعد هذا الفوز الساحق على تونس، سيكونون واثقين من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

خطط بوتر، بالطبع. بدأ الموسم مدربًا لنادي وست هام، لكنه أُقيل في أواخر سبتمبر. لم يفز بوتر إلا في ست مباريات من أصل 23 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام. وجاء ذلك بعد فترة غير ناجحة في تشيلسي، حيث بدت المهمة أكبر من قدراته بعد تألقه في برايتون.

أصبح المدرب المولود في سوليهول حاد الطباع مع وسائل الإعلام خلال فترة عمله في إنجلترا في وظائف ذات ضغوط عالية. لكنه يبدو منتعشًا ومتجددًا في منصبه الجديد مع السويد. لقد عاد إلى البلد الذي صقل فيه مهاراته التدريبية، سافر بوتر إلى السويد.. قال: "أشعر بانتمائي الشديد للسويد أثناء العمل. حتى أنني أبدو سويديًا بعض الشيء. ولد اثنان من أطفالي في السويد. قضيت 7 سنوات لا تُنسى في أوسترسوند، وستبقى ذكرياتها محفورة في ذاكرتي مدى الحياة."

5 أهداف في مرمى تونس هي ثاني أعلى حصيلة أهداف للسويد في مباراة واحدة في كأس العالم، بعد فوزهم 8-0 على كوبا في ربع النهائي عام 1938. عودة مهاجم ليفربول ألكسندر إيساك إلى كامل لياقته البدنية تُعدّ إضافةً قيّمة، وسيكون من دواعي سرور بوتر رؤية التناغم الرائع بين اللاعب البالغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني ومهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس. تبادل اللاعبان التمريرات الحاسمة في تسجيل الأهداف، وهو ما سيسعد مدربهم. إنه هجومٌ قويٌّ ومكلفٌ في الوقت نفسه.

كان أفضل أداء للسويد في هذه البطولة قبل 68 عامًا، عندما استضافتها وحلّت وصيفةً للبرازيل بقيادة بيليه. كان مدرب فريق عام 1958 إنجليزيًا آخر، هو جورج راينور. احتلت السويد المركز الثالث عام 1994 عندما أقيمت البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه بوادر خير لبوتر؟ يبدو أن الأمور تبدو أكثر إيجابية للمدرب الذي يرتدي قبعة رعاة البقر.

صحفي في بي بي سي سبورت