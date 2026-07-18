غدا ستختتم بطولة كأس العالم بمباراة نهائية شهدت استعداد الجماهير لدفع مبالغ طائلة لحضور هذا الحدث الرياضي الذي يُقام كل 4 سنوات، حيث فاجأ مشتري التذاكر حتى أكثر المتشائمين بأسعارها الباهظة.

في المباراة التي أُقيمت على ملعب نيويورك نيو جيرسي -التي وُصفت على نطاق واسع بأنها أغلى حدث رياضي يُقام في الولايات المتحدة- يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي منتخب إسبانيا ونجمه الشاب لامين يامال.

إنها خاتمة مناسبة لبطولة اختبرت حدود إنفاق المشجعين، حيث أثمرت مغامرة الفيفا بعد المخاوف بشأن قيود التأشيرات والاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة.

يقول الفيفا إن نسبة إشغال تذاكر مباريات دور المجموعات بلغت نحو 99.7% وإنه سيطبّق نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في هذه البطولة

كام ان موقع SeatGeek يُشير إلى أن متوسط ​​سعر إعادة بيع تذاكر المباراة النهائية تجاوز 11,000 دولار .

قال سكوت فريدمان، خبير التذاكر الذي عمل سابقًا مع فريق كليفلاند كافالييرز: "أحسنت الفيفا تقدير حجم الطلب، لأن الناس كانوا يدفعون أسعارًا باهظة لحضور جميع المباريات الـ 104 تقريبًا".

وأضاف: "قبل عام، لم نتوقع أن يسافر الناس وهم يحملون وثائق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وغيرها من نظريات المؤامرة. لكنها البطولة الأكثر شعبية في العالم بلا منازع، والفيفا، يُحسب لها، رفعت الأسعار ودفعها الناس في النهاية".

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات حضور مباريات الفيفا أن أكثر من نصف مباريات دور المجموعات الـ 72 كانت كاملة العدد، بينما كانت معظم المباريات الأخرى أقل ببضع مئات من المشجعين فقط. وأفادت الفيفا بأن نحو 99.7% من المقاعد المتاحة كانت ممتلئة خلال مباريات الدور التمهيدي.

بددت البيانات المخاوف المبكرة من أن أسعار الفيفا الباهظة ستُثني المشجعين، بعد أن شوهدت مقاعد فارغة كثيرة حول ملعب جوادالاخارا خلال مباراة 11 يونيو بين كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. أفاد الفيفا بحضور 44,985 متفرجًا في الملعب الذي يتسع لنحو 46,000 متفرج، لكن المقاعد الفارغة التي رآها مراسل رويترز في الملعب بدت وكأنها تُبرر أكبر مخاوف المنتقدين.

ارتفاع الأسعار، ارتفاع الطلب

مع توسع البطولة لتشمل أكبر عدد من الفرق على الإطلاق، بمشاركة 48 فريقًا، ازداد اهتمام المشجعين أيضًا. حُددت الأسعار مبدئيًا بـ 575 دولارًا للتذكرة الواحدة لمباريات المجموعات - أي أكثر من ضعف أغلى تذكرة متاحة خلال بطولة 2022 - لكن نظام التسعير الديناميكي للفيفا جعل عديدا من حاملي التذاكر يدفعون أكثر بكثير.

كانت مئات التذاكر لا تزال متاحة للمباراة النهائية يوم الأربعاء، بسعر يزيد قليلاً على 7000 دولار أمريكي على منصة الفيفا، وهو أمرٌ مفاجئ أثار تكهنات حول ما إذا كان الفيفا قد بالغ في أسعارها.

لكن فريدمان أوضح أن هذه الكمية من المقاعد المتاحة كانت على الأرجح نتيجة لعملية تُعرف باسم "التذاكر البطيئة"، وهي ممارسة شائعة في الفعاليات الكبرى حيث يُقلل المنظمون من عدد التذاكر المتاحة لتحفيز المشترين.

قال فريدمان، الذي يُدير "شبكة حديث التذاكر" المُخصصة لدراسة كيفية شراء وبيع تذاكر الفعاليات الرياضية الكبرى: "يتظاهرون بأنهم قد باعوا جميع مقاعدهم، ثم يُطرحونها تدريجياً لزيادة الطلب في السوق". "على سبيل المثال، يقولون: 'لم يتبقَّ سوى عدد قليل من التذاكر في هذا القسم، من الأفضل أن أشتري الآن'".

بحلول يوم الجمعة، بدت جميع التذاكر تقريباً قد بيعت، مع وجود عدد قليل منها مُدرج على منصة مبيعات الفيفا بسعر نحو 32000 دولار أمريكي للتذكرة الواحدة.

لا أحد يعرف حقًا كيف يعمل هذا

أثبتت عملية «التسعير الديناميكي» المبهمة أنها نعمةٌ للفيفا، في ظل استمرار تطور هذه الرياضة من لعبةٍ شعبية إلى هوايةٍ للأثرياء. قدمت الفيفا التسعير الديناميكي لأول مرة في هذه البطولة، ما يسمح بتقلب أسعار التذاكر بناءً على الطلب في الوقت الفعلي وعوامل أخرى.

يقول آدم المخطوب، الأستاذ المشارك في الهندسة الصناعية وبحوث العمليات بجامعة كولومبيا: «أحد أسباب الإحباط خلال الأشهر القليلة الماضية هو أن لا أحد يعرف حقًا كيف يعمل هذا النظام».

الناس مستعدون لتقبّل التسعير الديناميكي - فنحن نتعامل معه في تذاكر الطيران، وحتى في شراء الملابس - لكنني أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بحدثٍ بهذا الحجم، فإن الشفافية ستكون مفيدةً للغاية. طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عددًا محدودًا من التذاكر بأسعار مخفّضة استجابةً للانتقادات الموجهة للأسعار، حيث ضغط سياسيون، من بينهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، لتوفير مقاعد بأسعار معقولة لسكان المدينة.

كما حفّزت البطولة عالية المستوى الطلب، حيث تأهلت المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف إلى الدور نصف النهائي لأول مرة منذ بدء العمل بنظام التصنيف، وسيشهد نهائي يوم الأحد مشاركة ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، في ما يُرجّح أن تكون مباراته الأخيرة في كأس العالم.

وقال إلماختوب: "إن مفهوم التسعير العادل هنا معقد، لأن الترفيه ليس من الضروريات".

لا تزال شهية الجماهير قوية. وقد أسهمت القواعد المتساهلة المتعلقة بسوق إعادة بيع التذاكر في الولايات المتحدة في تسريع وتيرة بيع التذاكر المستعملة خلال البطولة.

محررة الشؤون الرقمية في وكالة رويترز ـ منطقة نيويورك الكبرى